Rubio Rubín no le teme a Canadá y revela por qué confía en Guatemala

El delantero atraviesa un buen presente en El Paso Locomotive, de la USL Championship.

Rubio Rubin sueña con la clasificación | @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala se prepara para recibir a Canadá por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Uno de los protagonistas de la previa es Rubio Rubín, quien expresó su confianza en las posibilidades de la Bicolor y recordó que el equipo ya consiguió superar al conjunto norteamericano durante la Copa Oro 2025.

El delantero atraviesa un buen presente en El Paso Locomotive, de la USL Championship, donde ha mantenido su capacidad goleadora. Su rendimiento lo convierte en una de las alternativas ofensivas de Luis Fernando Tena para el encuentro del viernes 13 de noviembre, programado para las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

Durante una entrevista con ESPN, Rubín destacó el significado de representar a Guatemala y valoró el trabajo realizado durante el proceso del entrenador mexicano. “Estoy muy agradecido por la oportunidad de representar a un país tan lindo como lo es Guatemala, es país de mi mamá y mío. Hay que seguir trabajando duro, con eso vienen cosas buenas y hemos logrado cosas lindas con la selección. Vamos a seguir poniendo a Guatemala en lo más alto”, expresó.

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Rubio Rubín confía en repetir el resultado ante Canadá

El atacante considera que Guatemala tiene argumentos para competir por la clasificación. “Sabemos que Canadá es un rival muy fuerte, uno de los mejores de Concacaf, pero le hemos ganado y sabemos que podemos ganar el partido. Es importante el juego en casa para tomar una ventaja e ir a Canadá a jugar un partido posiblemente diferente, pero lo más importantes es el viernes”.

Rubín conoce al adversario porque convirtió el empate 1-1 en los cuartos de final de la Copa Oro 2025. Aquella eliminatoria terminó con una victoria guatemalteca por 7-6 en los penales, resultado que permitió avanzar a semifinales.

Respecto a sus objetivos personales, el delantero, que acumula 14 goles en 44 partidos internacionales, manifestó: “Me gustaría primero que nada ganar el partido y si Dios quiere anotar un gol para mi selección. Tenemos la motivación a tope y debemos seguir trabajando para creer que vienen cosas lindas”.

También se refirió a la posibilidad de compartir el ataque con Darwin Lom: “Darwin Lom está pasando por un buen momento en Bolivia y siempre tratamos de hacer las cosas bien ambos. Queremos lo mejor para la selección y creo que nos tocará compartir a ambos ante Canadá para dar el 100% con selección”.

Finalmente, Rubín destacó la importancia del apoyo de los aficionados en El Trébol, escenario donde Guatemala intentará conseguir una ventaja antes del encuentro de vuelta. La Bicolor buscará repetir su clasificación de 2025 y acercarse nuevamente a las semifinales de una competencia internacional.

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