Guastatoya vs Mictlán, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Los Pecho Amarillo quieren terminar con una racha de cuatro partidos al hilo sin triunfo. Sigue el partido de la jornada 13 en directo

Guastatoya recibe a Mictlán en partido correspondiente a la jornada 13 del torneo Clausura 2026 en la Liga Nacional de Guatemala. No te pierdas en vivo y en directo el juego desde el Estadio David Cordón Hichos, casa del conjunto auriverde.

Los locales llegan en el décimo lugar de la tabla general con 13 puntos, dos menos que los visitantes que son sextos de la clasificación. El Guastatoya tiene cuatro juegos al hilo sin conocer el triunfo, mientras que Mictlán llega con dos victorias consecutivas.

¿A qué hora inicia la transmisión del Guastatoya vs Mictlán hoy 14 de marzo?

Guastatoya vs Mictlán, partido de la jornada 13 del Clausura 2026, dará inicio en punto de las 17:00 horas (tiempo de Centroamérica). En Claro Sports nuestra transmisión comenzará media hora antes, es decir a las 16:30 horas.

Guastatoya vs Mictlán: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 13 del Clausura 2026 de Guatemala?

El encuentro Guastatoya vs Mictlán se puede seguir en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports. No te pierdas todos los detalles de uno de los juegos más llamativos de la fecha 13 en el balompié guatemalteco.

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