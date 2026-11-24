Las bajas de Harry Kane, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia modifican el panorama rumbo a los octavos de final

PSG y Bayern, en alerta: las lesiones que amenazan su camino. Claro Sports

La Champions League 2026/27 entra en una etapa decisiva y dos de los principales candidatos al título afrontan el siguiente tramo con bajas importantes. El Paris Saint-Germain (PSG), vigente bicampeón de Europa, perdió a Désiré Doué por una rotura del ligamento cruzado anterior y ya tenía fuera a Khvicha Kvaratskhelia por la misma lesión. El Bayern Munich, semifinalista de la edición anterior, acaba de perder a Harry Kane por una lesión en el tobillo y mantiene una lista importante de jugadores fuera de actividad.

El escenario, sin embargo, es diferente para cada uno. PSG es líder de la fase liga con 12 puntos y cuatro victorias en cuatro partidos, mientras que Bayern ocupa el puesto 13 con ocho unidades. Los parisinos están dentro de los ocho lugares que clasifican directamente a octavos de final; los alemanes, por ahora, tendrían que disputar el playoff. En la parte alta también aparecen Real Madrid, Arsenal y Barcelona, tres equipos que ya están dentro de los ocho primeros. Los Merengues tienen 12 puntos, los Gunners suman 10 y los blaugranas acumulan nueve. Como 1907, Aston Villa, Manchester City y Liverpool completan actualmente los puestos de acceso directo a octavos.

El contexto convierte las lesiones en un factor relevante. PSG deberá defender su corona sin dos piezas ofensivas que fueron parte de su proyecto reciente, mientras Bayern tendrá que recorrer el resto de la fase liga y posteriormente la fase eliminatoria, si avanza, sin su principal referencia ofensiva.

¿Qué lesiones tiene el PSG antes de continuar su defensa del título?

El Paris Saint-Germain perdió dos piezas ofensivas importantes en cuestión de semanas. Désiré Doué sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y Khvicha Kvaratskhelia atraviesa la recuperación de la misma lesión. Las bajas llegan mientras el campeón mantiene un paso perfecto en la fase liga y busca avanzar directamente a los octavos de final.

La baja más reciente es la de Désiré Doué, quien se lesionó durante el triunfo 3-2 ante Niza. El PSG confirmó que será sometido a una intervención quirúrgica antes de que termine noviembre y afrontará una recuperación de larga duración. Antes de la lesión, el francés había disputado tres partidos, 218 minutos, tres goles y dos asistencias en la Champions 2026/27. Es decir, había participado directamente en cinco anotaciones del campeón.

Désiré Doué sufre rotura de ligamento cruzado. | Reuters

Doué se suma a Khvicha Kvaratskhelia, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha ante Barcelona. El atacante georgiano ya fue operado y está en rehabilitación. En esta Champions solamente alcanzó a disputar dos partidos y 83 minutos, sin goles ni asistencias, por lo que su importancia para el equipo actual debe entenderse a partir de su papel en el proyecto que conquistó la edición anterior.

La situación de Ousmane Dembélé es distinta. El ganador del Balón de Oro también tuvo una lesión muscular durante el inicio de la temporada, pero ya está disponible. En la Champions suma tres partidos, 160 minutos, tres goles y tres asistencias, por lo que su regreso adquiere todavía más importancia ante las ausencias de Doué y Kvaratskhelia.

El PSG también ha recuperado otras piezas. Marquinhos y Nuno Mendes avanzaron en sus respectivos procesos para ponerse a punto, mientras Maghnes Akliouche continúa con seguimiento médico. Por ello, el campeón no puede ser considerado un equipo completamente diezmado: mantiene una plantilla profunda y varios jugadores con participación importante en la competición.

El dato colectivo respalda esa lectura. Después de cuatro jornadas, el PSG tiene 12 puntos, 20 goles a favor, cinco en contra y cuatro victorias, además de liderar la fase liga. La producción ofensiva tampoco depende de un solo jugador: UEFA registra 18 asistencias del equipo en esta edición. Luis Enrique deberá redistribuir minutos y producción ofensiva mientras intenta conservar el liderato.

¿Qué partidos le quedan al PSG en la fase liga?

El PSG todavía tiene cuatro partidos por disputar y todos serán importantes para conservar su posición entre los ocho primeros. Su próximo compromiso será el miércoles 25 de noviembre contra la Roma en el Parque de los Príncipes.

Jornada Partido 5 PSG vs Roma 6 Aston Villa vs PSG 7 Como 1907 vs PSG 8 PSG vs Galatasaray

Después de cuatro jornadas, el campeón tiene tres puntos de ventaja sobre el octavo lugar, ocupado actualmente por Liverpool. Eso le permite afrontar el calendario con margen, aunque todavía necesita mantener su ritmo para evitar caer hacia la zona de playoff.

La dificultad aumenta especialmente en la sexta jornada, cuando el PSG visitará al Aston Villa, actualmente sexto con nueve puntos y una diferencia de goles de +6. Después tendrá dos compromisos contra Como 1907 y Galatasaray para cerrar la fase liga.

¿Qué lesiones golpean al Bayern Munich?

El Bayern Munich enfrenta una prueba importante de profundidad después de perder a Harry Kane, quien sufrió una rotura del ligamento sindesmal del tobillo izquierdo durante el empate 1-1 ante el Colonia. El club confirmó que el delantero estará fuera durante los próximos meses, aunque todavía no estableció una fecha oficial para su regreso. La baja de Kane tiene un peso evidente en Europa. El inglés disputó los cuatro partidos de Champions del Bayern, con 360 minutos, cuatro goles y tres asistencias. Es decir, participó directamente en siete anotaciones del equipo antes de lesionarse, por lo que su ausencia representa la pérdida de uno de los principales generadores ofensivos del conjunto de Vincent Kompany.

El delantero sufrió rotura de ligamentos en tobillo izquierdo. REUTERS/Heiko Becker

El problema del Bayern no termina con Kane. Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Luis Díaz y Alphonso Davies han atravesado procesos de recuperación. Neuer tiene una rotura parcial de un tendón del pie derecho; Gnabry presenta una lesión muscular; Saibari sufrió una rotura del ligamento sindesmal del tobillo derecho; Luis Díaz una lesión muscular en el muslo izquierdo; y Davies una lesión muscular.

No todos permanecen en la misma situación. Jamal Musiala ya regresó a la actividad y volvió a jugar ante Colonia, después de superar su lesión muscular. Luis Díaz también avanzó en su recuperación y ya había vuelto a entrenar con el equipo, aunque todavía no estaba listo para enfrentar al conjunto de Colonia. Davies, por su parte, también había regresado al trabajo sobre el césped.

El caso de Michael Olise requiere un seguimiento diferente. El francés sufrió una contusión en la parte delantera del pie ante Colonia y el Bayern informó que recibiría tratamiento. No existe una estimación oficial de una ausencia prolongada. En Champions, Olise suma tres partidos y dos goles, por lo que su disponibilidad también tiene peso en el ataque del equipo.

Luis Díaz también representa una baja relevante mientras completa su recuperación. UEFA registra tres partidos, un gol y 217 minutos para el colombiano en esta Champions. Su regreso permitiría al Bayern recuperar una alternativa ofensiva que ya había marcado en la competición antes de lesionarse.

El contexto colectivo explica por qué la ausencia de Kane puede ser especialmente delicada. Bayern suma 12 goles en cuatro jornadas de Champions, y cuatro de ellos fueron marcados por el delantero inglés. El equipo conserva alternativas como Olise, Musiala y otros jugadores ofensivos, pero tendrá que redistribuir una producción que estaba concentrada en buena medida en su principal delantero.

¿Dónde está Bayern en la clasificación y qué partidos le quedan?

La situación deportiva del Bayern es mucho más comprometida que la del PSG. Después de cuatro jornadas, ocupa el puesto 13 con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates. Está a solamente un punto del octavo lugar, pero tiene varios equipos por delante en la clasificación.

Jornada Partido 5 Lille vs Bayern Munich 6 Bayern Munich vs Slavia Praga 7 Manchester United vs Bayern Munich 8 Bayern Munich vs Real Betis

El calendario deja una posibilidad clara de recuperación, pero también una exigencia inmediata. Bayern necesita comenzar a sumar de tres para acercarse a los ocho primeros, porque el margen entre la clasificación directa y los puestos de playoff es todavía muy reducido.

¿Cómo están los ocho primeros de la Champions?

La clasificación después de cuatro jornadas muestra una diferencia importante entre los dos equipos golpeados por las lesiones.

Pos. Equipo Puntos Diferencia 1 PSG 12 +15 2 Real Madrid 12 +6 3 Arsenal 10 +5 4 Como 9 +13 5 Barcelona 9 +8 6 Aston Villa 9 +6 7 Manchester City 9 +5 8 Liverpool 9 +4

Los ocho primeros tienen actualmente nueve puntos o más, mientras Bayern aparece con ocho. PSG y Real Madrid son los únicos dos equipos con paso perfecto después de cuatro jornadas.

El Real Madrid ha ganado sus cuatro partidos y comparte el liderato con PSG, aunque tiene una diferencia de goles menor. Arsenal marcha tercero con 10 puntos y Barcelona es quinto con nueve. Los cuatro forman parte del grupo de equipos que, en este momento, evitarían el playoff y avanzarían directamente a octavos.

El escenario también explica por qué la situación de Bayern merece más atención que la del PSG. El campeón vigente puede afrontar sus bajas desde el liderato; Bayern, en cambio, tiene que recuperar posiciones mientras su plantilla continúa afectada por ausencias importantes.

¿Las lesiones pueden cambiar la pelea por el título?

Las bajas de PSG y Bayern pueden alterar la pelea por el título, pero la clasificación actual muestra que los dos llegan a este punto de la Champions en situaciones muy diferentes. El PSG es líder con 12 puntos y diferencia de +15, mientras Bayern ocupa el decimotercer lugar con ocho unidades. El campeón francés tiene margen para afrontar la pérdida de dos piezas ofensivas; el conjunto alemán, en cambio, necesita sumar para acercarse a los ocho primeros y evitar el playoff.

En ese escenario, Real Madrid aparece como uno de los equipos con mayor capacidad para aprovechar cualquier tropiezo de dos favoritos en la lucha por el el título. También suma 12 puntos y ganó sus cuatro partidos de Champions, pero además llega con un momento positivo en LaLiga: el triunfo 2-1 sobre Celta significó su novena victoria consecutiva. El equipo de Xabi Alonso cuenta con una plantilla que le permite alternar piezas sin modificar demasiado su estructura y todavía tiene a jugadores como Mbappé, Vinícius, Bellingham y Valverde como referentes. Su próximo compromiso europeo será ante PSV Eindhoven, antes de visitar al Arsenal en la sexta jornada, un duelo que puede convertirse en una de las primeras grandes pruebas de su camino hacia los octavos.

Arsenal también llega en una posición sólida. Es tercero de la Champions con 10 puntos, permanece invicto en el torneo y tiene una diferencia de +5. Su calendario inmediato contempla Borussia Dortmund, Real Madrid, Real Betis y Sabah, por lo que el conjunto de Mikel Arteta tendrá dos compromisos de máxima exigencia en las próximas jornadas. El duelo ante el Madrid, en particular, puede tener un peso importante en la pelea por los primeros lugares de la fase liga.

Barcelona es otro de los equipos que llega con argumentos para competir por el título. Ocupa el quinto lugar de la Champions con nueve puntos y, en LaLiga, lidera con 36 puntos de 39 posibles, 51 goles marcados y 15 recibidos después de 13 jornadas. Ese rendimiento doméstico habla de un equipo que mantiene una producción ofensiva elevada y que, pese a sus propias bajas, tiene alternativas para sostener su funcionamiento. Su siguiente partido europeo será ante Sabah, antes de recibir al Manchester City, y posteriormente enfrentará a Sporting CP y Como. El calendario le ofrece la oportunidad de mantener su posición entre los ocho primeros sin enfrentar de inmediato una seguidilla tan exigente como la de otros candidatos.

Manchester City y Liverpool completan el grupo de los ocho primeros y también tienen elementos para mantenerse en la pelea. City es séptimo con nueve puntos y llega después de empatar 1-1 con Fulham; sus siguientes rivales en Champions serán Napoli, Barcelona, Lens y Sporting CP. Liverpool, octavo con nueve puntos, acaba de recuperar sensaciones con una goleada 4-0 sobre Manchester United y tendrá por delante a Club Brugge, Porto, Inter y Lens. Los próximos cuatro partidos muestran que ambos tendrán oportunidades para consolidar su posición, aunque también enfrentarán rivales capaces de complicar su camino hacia los octavos.

Por eso, el peligro para PSG y Bayern no está únicamente en sus respectivas listas de lesionados, sino en la cantidad de equipos que llegan con una posición competitiva favorable y plantillas capaces de sostener el ritmo europeo. PSG conserva el liderato y parte con ventaja; Real Madrid tiene pleno de victorias y llega con nueve triunfos consecutivos; Arsenal permanece invicto; Barcelona lidera LaLiga; mientras City y Liverpool siguen dentro de los ocho primeros. Bayern todavía está a un punto del corte directo, pero tendrá que recuperar terreno. La Champions entra en una etapa donde la profundidad de plantilla, el momento de cada equipo y la capacidad para sostener el calendario pueden terminar pesando tanto como las grandes figuras.