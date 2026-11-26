El Rebaño llega como líder al Apertura 2026, pero la historia de los torneos cortos revela que terminar primero no garantiza avanzar en la Liguilla.

El Rebaño va contra la maldición del súper líder | Claro Sports

Terminar como líder general de la Liga MX no siempre es garantía de éxito en la Liguilla. Aunque ocupar la primera posición representa una ventaja deportiva, la historia de los torneos cortos demuestra que el mejor equipo de la fase regular también puede despedirse del campeonato en su primera eliminatoria. De los 60 torneos anteriores al Apertura 2026, 22 superlíderes quedaron fuera en los cuartos de final, una cifra que supera ampliamente la cantidad de equipos que consiguieron convertir el primer lugar en un título.

El antecedente cobra relevancia ahora que Chivas conquistó el liderato del Apertura 2026 después de vencer 1-0 a Cruz Azul, resultado que le permitió terminar con 33 puntos y asegurar la primera posición después de 15 años sin conseguirlo. El equipo dirigido por Gabriel Milito comenzará su participación en la Liguilla frente a Pachuca, con la ventaja de cerrar la eliminatoria en el Estadio Akron, aunque los números históricos advierten que el liderato no asegura un boleto a las semifinales.

¿Cuántas veces el líder general quedó eliminado en cuartos de final de la Liga MX?

Un total de 22 equipos que finalizaron como líderes generales quedaron eliminados en los cuartos de final desde la instauración de los torneos cortos en 1996. Esta cantidad representa el 37.3% de los 59 campeonatos que tuvieron una fase final, sin considerar el Clausura 2020, que fue cancelado debido a la pandemia de Covid 19 y no contó con Liguilla.

La estadística resulta todavía más significativa cuando se compara con los campeonatos conseguidos por los superlíderes. Solamente 13 equipos lograron levantar el título después de terminar en la primera posición de la tabla, mientras que otros 15 alcanzaron la final, pero terminaron como subcampeones. Además, nueve líderes fueron eliminados en semifinales, lo que confirma que la ventaja obtenida durante la fase regular no siempre se traduce en éxito durante las eliminatorias.

De hecho, quedar fuera en cuartos de final ha sido el desenlace individual más frecuente para los líderes generales. Los 22 casos superan a cualquiera de las otras tres posibilidades: conquistar el campeonato, perder la final o despedirse en semifinales. Aunque el formato favorece al mejor clasificado en caso de empate global durante las primeras dos rondas, los resultados demuestran que esa condición no elimina el riesgo de una sorpresa.

¿Qué equipos terminaron como líderes y fueron eliminados en cuartos de final?

América y Cruz Azul encabezan la lista de equipos que más veces han sufrido una eliminación inmediata después de terminar como líderes generales. Las Águilas registran cuatro antecedentes, mientras que La Máquina acumula cinco. Los Celestes sufrieron estas eliminaciones en Invierno 1998, Invierno 2000, Apertura 2006, Apertura 2010 y Clausura 2014, una serie de tropiezos que demuestra que incluso los planteles más consistentes pueden encontrar dificultades al comenzar la Liguilla.

El caso más reciente corresponde al América del Apertura 2021, cuando terminó en la cima de la clasificación, pero fue eliminado por Pumas en cuartos de final. Antes, Santos Laguna había sufrido el mismo destino durante el Apertura 2019, mientras que Tijuana cayó en el Apertura 2016. Estos antecedentes reflejan que las sorpresas no son exclusivas de los primeros años de los torneos cortos y se han presentado en distintas etapas del fútbol mexicano.

Chivas también aparece dos veces en este registro, una situación que añade presión al equipo dirigido por Gabriel Milito. El Guadalajara terminó como líder en el Clausura 2008 y en el Apertura 2011, pero en ambas ocasiones quedó eliminado en cuartos de final. Su antecedente más reciente ocurrió hace 15 años, precisamente la última vez que había conseguido finalizar la fase regular en el primer lugar antes del actual Apertura 2026.

Tigres también sufrió dos eliminaciones en cuartos después de conquistar el liderato, durante el Clausura 2011 y el Clausura 2015. A estos casos se suman clubes como Monterrey, San Luis, Veracruz, Chiapas, La Piedad y Atlante, que tampoco pudieron aprovechar su posición privilegiada. En conjunto, los antecedentes muestran que el primer lugar no ha sido exclusivo de los equipos con mayor tradición y que las eliminaciones han alcanzado a instituciones con diferentes trayectorias.

Los 22 líderes generales eliminados en cuartos de final en la historia de los torneos cortos:

Torneo Equipo eliminado Apertura 2021 América Apertura 2019 Santos Laguna Apertura 2016 Tijuana Clausura 2015 Tigres Clausura 2014 Cruz Azul Clausura 2013 Tigres Apertura 2011 Guadalajara Clausura 2011 Tigres Apertura 2010 Cruz Azul Bicentenario 2010 Monterrey Apertura 2008 San Luis Clausura 2008 Guadalajara Apertura 2006 Cruz Azul Apertura 2005 América Apertura 2004 Veracruz Clausura 2004 Chiapas Apertura 2002 América Verano 2002 La Piedad Invierno 2000 Cruz Azul Invierno 1998 Cruz Azul Verano 1997 América Invierno 1996 Atlante

Chivas busca romper la historia de los líderes eliminados en el Apertura 2026

El Guadalajara afrontará la Liguilla con la posibilidad de convertirse en el primer equipo de su historia que conquista un campeonato después de terminar como líder general en un torneo corto. Su rendimiento durante las 17 jornadas le permitió conseguir 33 puntos, registrar la mejor defensa con apenas 15 goles recibidos y cerrar el campeonato con una victoria sobre Cruz Azul, uno de sus principales rivales en la pelea por el primer puesto.

Sin embargo, Pachuca representa una prueba importante para los rojiblancos, especialmente porque durante la fase regular ambos equipos empataron 1-1 en la jornada 6. Los Tuzos consiguieron su clasificación como octavos de la tabla y tendrán la oportunidad de repetir una historia que se ha presentado en 22 ocasiones, cuando un equipo ubicado en una posición inferior consiguió eliminar al superlíder en la primera ronda.

El formato también representa un factor a favor de los dirigidos por Gabriel Milito. Chivas tendrá la ventaja de avanzar a semifinales en caso de que la serie termine empatada en el marcador global, además de disputar el encuentro de vuelta frente a sus aficionados. No obstante, esa condición deberá acompañarse de resultados dentro del terreno de juego, pues una derrota en el acumulado significaría la eliminación sin importar los puntos conseguidos durante las 17 jornadas.

El desafío del Rebaño Sagrado será demostrar que su liderato puede convertirse en algo más que una estadística. Después de 15 años sin encabezar la clasificación general, Guadalajara tiene la oportunidad de superar una barrera que históricamente ha resultado complicada para los mejores equipos de la fase regular. Los 22 antecedentes de eliminación en cuartos de final servirán como advertencia para un conjunto que busca conquistar su decimotercer campeonato y evitar que su regreso a la cima termine antes de lo esperado.

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