La Máquina enfrentará la Fiesta Grande del Apertura 2026 como sublíder de la competencia, luego de dejar escapar la cima de la clasificación ante Chivas

Cruz Azul comienza su camino hacia el bicampeonato del fútbol mexicano con un rival que despierta recuerdos de gloria y también de dolor. La Máquina enfrentará al León en los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, una serie que reúne a dos instituciones con antecedentes importantes en la fase final del campeonato. Los Cementeros llegan como vigentes monarcas y con la intención de repetir la hazaña que los Esmeraldas consiguieron en 2014, cuando levantaron dos títulos consecutivos.

El conjunto celeste terminó la fase regular en la segunda posición de la tabla general, por lo que tendrá la ventaja de cerrar los cuartos de final frente a su afición y avanzar en caso de empate en el marcador global, gracias a su mejor ubicación. Sin embargo, el historial demuestra que enfrentar al León no será una tarea sencilla, especialmente porque ambos clubes han protagonizado eliminatorias que terminaron con celebraciones, remontadas y hasta un campeonato definido con un Gol de Oro.

Cabe recordar que ambas instituciones se vieron las caras recientemente, cuando se enfrentaron en la pasada jornada 15 de la competencia en el Estadio Azteca, donde los de La Noria se impusieron por marcador de 2-1, con las anotaciones de Andrés Montaño y José Paradela; mientras que por los de Guanajuato marcó José ‘Plátano’ Alvarado.

Cruz Azul y León se han enfrentado en cinco series de fase final del fútbol mexicano, con un balance favorable para los Cementeros de tres eliminatorias ganadas y dos perdidas. Entre estos antecedentes destaca la final del Invierno 1997, cuando La Máquina conquistó uno de los títulos más recordados de su historia. Ahora, casi tres décadas después, ambos equipos volverán a encontrarse en una Liguilla, con los capitalinos en busca de un nuevo bicampeonato y los guanajuatenses dispuestos a terminar con las aspiraciones del vigente campeón.

Cruz Azul deja escapar el liderato y enfrenta a un León con hambre de triunfo

La Máquina dejó escapar el liderato del Apertura 2026 en la última jornada, después de caer 1-0 ante las Chivas en Guadalajara, con una anotación de Efraín Álvarez que terminó por definir el resultado. La derrota impidió que los Cementeros concluyeran la fase regular en lo más alto de la clasificación, aunque conservaron el segundo puesto y la posibilidad de disputar el partido de vuelta de los cuartos de final en condición de locales.

Por su parte, León consiguió una clasificación agónica después de vencer 2-1 a Santos Laguna en el Estadio Corona, gracias a un golazo de último minuto de Ismael Díaz que cambió por completo el panorama de ambos equipos. La anotación del delantero panameño permitió que los Esmeraldas terminaran en el séptimo lugar de la clasificación y dejó eliminados a los Guerreros, quienes estuvieron a instantes de conseguir su boleto a la Liguilla.

El contraste entre ambos equipos marcará una de las series más interesantes de los cuartos de final. Mientras Cruz Azul busca defender el campeonato después de perder la oportunidad de terminar como líder, León llegará impulsado por una victoria que le permitió mantenerse con vida hasta el último minuto. Además, los Cementeros saben que no pueden confiarse ante un rival que ya los ha eliminado en dos ocasiones de la fase final y que pretende repetir una historia de éxito frente al conjunto capitalino.

La Máquina se ha coronado ante La Fiera y tiene historial positivo en Liguilla

El recuerdo más importante de este enfrentamiento se remonta a la final del Invierno 1997, cuando Cruz Azul conquistó el campeonato después de superar al León con un Gol de Oro. Los Cementeros ganaron 1-0 el partido de ida, pero los Esmeraldas igualaron el marcador global con una victoria por el mismo resultado en la vuelta, disputada en el Estadio León. La definición llegó durante los tiempos extra, cuando Carlos Hermosillo convirtió un penalti después de recibir una patada en el rostro del portero David Ángel Comizzo. La imagen del delantero ensangrentado mientras celebraba el gol del título quedó marcada en la historia del fútbol mexicano.

Sin embargo, los guanajuatenses también tienen recuerdos favorables frente a los Cementeros, especialmente en el Apertura 2012 y el Clausura 2014, cuando eliminaron a los Cementeros en los cuartos de final. En 2012, La Máquina ganó 2-1 el encuentro de ida, pero cayó 3-0 en la vuelta para despedirse con un marcador global de 4-2. Dos años después, los Esmeraldas avanzaron gracias a la regla del gol de visitante, luego de empatar 1-1 en León y 2-2 en territorio celeste. Aquella clasificación fue parte del camino que culminó con el bicampeonato de La Fiera en 2014, una hazaña que ahora los azules buscarán repetir.

Torneo Marcador global Equipo que avanzó Final | Invierno 1997 3-2 (Gol de Oro) Cruz Azul, campeón Cuartos de final | Apertura 2012 4-2 León Cuartos de final | Clausura 2014 3-3 (gol de visitante) León Reclasificación | Apertura 2022 1-0 (partido único) Cruz Azul Cuartos de final | Clausura 2025 5-3 Cruz Azul

Los antecedentes más recientes favorecen a Cruz Azul, que eliminó al León en la reclasificación del Apertura 2022 y en los cuartos de final del Clausura 2025. En 2022, los Cementeros se impusieron 1-0 en un duelo de eliminación directa, mientras que en 2025 dominaron la serie con victorias de 3-2 en León y 2-1 como locales, para avanzar con un marcador global de 5-3. De esta manera, La Máquina llega a los cuartos de final del Apertura 2026 con tres series ganadas de cinco disputadas ante los Esmeraldas, un historial que alimenta su ilusión de conquistar el bicampeonato, aunque deberá demostrar su superioridad nuevamente sobre el terreno de juego.