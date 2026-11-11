Messi y Karol G llegan a los Nickelodeon Kids’ Choice Awards

Karol G, Shakira, Lionel Messi y la Familia Diamond destacan en la lista de nominados para la gran fiesta de los Kids’ Choice Awards 2026

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Lionel Messi, Karol G, Taylor Swift y algunas de las figuras más populares del cine, la televisión y las redes sociales forman parte de la lista de nominados a los Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2026. La ceremonia se celebrará el sábado 14 de noviembre en Los Ángeles, con el cantante Alex Warren como anfitrión.

La edición de este año tendrá un cambio importante en su transmisión en Estados Unidos: por primera vez, los premios se emitirán simultáneamente por CBS y Nickelodeon. También estarán disponibles en Paramount+, con distintas opciones según el tipo de suscripción.

El deporte tendrá una presencia destacada, con categorías para atletas masculinos y femeninos y un nuevo reconocimiento al jugador decisivo del año. Messi, LeBron James, Stephen Curry, Shohei Ohtani y Patrick Mahomes competirán por el voto del público, mientras Caitlin Clark, Coco Gauff, A’ja Wilson y Trinity Rodman aparecen entre las nominadas.

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¿Cuándo son los Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2026?

La ceremonia se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026, en Television City, en Los Ángeles, California. La transmisión en vivo está programada de 8:00 a 9:30 p.m. ET, equivalente a 7:00 a 8:30 p.m. CT y 5:00 a 6:30 p.m. PT.

El encargado de conducir el espectáculo será Alex Warren, cantante y compositor estadounidense que recibió una nominación a los Grammy. Su elección coloca a una figura de la música popular actual al frente de una ceremonia que reúne a estrellas del entretenimiento, el deporte y las plataformas digitales.

La producción estará a cargo de Done + Dusted.

¿Dónde ver los Kids’ Choice Awards 2026 en Estados Unidos?

La ceremonia podrá seguirse en vivo por CBS y Nickelodeon, que transmitirán el programa de manera simultánea. Será la primera ocasión en que los Kids’ Choice Awards lleguen también a la cadena abierta CBS.

Para quienes prefieran el streaming, Paramount+ Premium ofrecerá la transmisión en vivo a través de la señal local de CBS. Los suscriptores de los planes Premium y Essential podrán ver el programa bajo demanda al día siguiente, domingo 15 de noviembre.

La diferencia entre los planes es importante: Paramount+ Essential no tendrá acceso a la transmisión en vivo, aunque sí podrá reproducir el programa una vez que esté disponible bajo demanda.

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Messi, LeBron y Curry encabezan la lista deportiva

El deporte tendrá tres categorías en la edición 2026. La más conocida es la de Deportista Masculino Favorito, donde aparecen nombres de distintas disciplinas y ligas.

Los nominados son:

Anthony Edwards

LeBron James

Lewis Hamilton

Lionel Messi

Patrick Mahomes

Shohei Ohtani

Stephen Curry

Travis Kelce

La lista reúne figuras de la NBA, la NFL, la Fórmula 1, el futbol y las Grandes Ligas de béisbol. Messi vuelve a compartir una categoría de premios populares con deportistas estadounidenses de gran reconocimiento, mientras Ohtani representa al béisbol y Hamilton al automovilismo.

En la categoría de Deportista Femenina Favorita aparecen ocho atletas:

A’ja Wilson

Alysa Liu

Angel Reese

Caitlin Clark

Chloe Kim

Coco Gauff

Mikaela Shiffrin

Trinity Rodman

La selección reúne a figuras del básquetbol, el tenis, el futbol y los deportes de invierno. Caitlin Clark y Angel Reese llegan desde la WNBA; Gauff representa al tenis estadounidense y Rodman al futbol, mientras A’ja Wilson es una de las principales figuras de Las Vegas Aces.

Una nueva categoría para reconocer al Jugador Decisivo

Los Nickelodeon Kids’ Choice Awards incorporan este año el premio Favorite Clutch Player of the Year, una categoría que reconoce a deportistas destacados por sus actuaciones en momentos decisivos.

Los ocho nominados son Caleb Williams, Eileen Gu, Freddie Freeman, Hilary Knight, Jack Hughes, Jalen Brunson, Nelly Korda y Shai Gilgeous-Alexander.

La selección cruza disciplinas: Williams representa a la NFL; Freeman, al béisbol; Brunson y Gilgeous-Alexander, al básquetbol; Gu, el esquí; Knight y Hughes, el hockey sobre hielo; y Korda, el golf.

Karol G, Shakira y Familia Diamond: presencia latina entre los nominados

La música ofrece una de las conexiones más claras con el público latino en Estados Unidos. Karol G aparece en dos categorías: Artista Femenina Favorita y Estrella Musical Global por Latinoamérica.

En la primera competirá con Ariana Grande, Cardi B, Miley, Olivia Rodrigo, ROSÉ, Sabrina Carpenter y Taylor Swift. En la segunda representa a Latinoamérica frente a artistas seleccionados de otras regiones, como Tyla por África, BINI por Asia y Taylor Swift por Norteamérica.

Shakira también figura en la lista. Su colaboración con Burna Boy, “Dai Dai”, está nominada en la categoría de Colaboración Musical Favorita. Además, “Zoo”, su canción para la película Zootopia 2, compite como canción favorita de una película.

La presencia latina no se limita a la música. Familia Diamond está nominada como Familia Creadora Favorita, mientras Soy Luna: Let’s Roll Again aparece en la categoría de programa infantil favorito.

Son participaciones que muestran cómo los premios incorporan artistas, producciones y creadores con alcance internacional y presencia en las comunidades hispanas de Estados Unidos.

Taylor Swift lidera las nominaciones de 2026

Taylor Swift llega como la figura con más candidaturas individuales: seis. Ariana Grande y Sabrina Carpenter le siguen con cinco nominaciones cada una.

Entre las películas con presencia en distintas categorías están Wicked: For Good, Toy Story 5, The Super Mario Galaxy Movie, KPop Demon Hunters, Wednesday, The SpongeBob Movie: Search for SquarePants y Zootopia 2.

En televisión aparecen producciones como Stranger Things, Percy Jackson and the Olympians, Abbott Elementary, Wednesday y Ginny & Georgia. También hay espacio para los creadores digitales: MrBeast, Kai Cenat, IShowSpeed y Dude Perfect están entre los nominados masculinos.

La lista contempla 36 categorías y tres incorporaciones para esta edición: Watch Party: Kids’ Choice, Favorite On-Screen Duo/Trio y Favorite Clutch Player of the Year.

Los artistas musicales Ashe y SOFI TUKKER se presentarán en vivo

Según ha informado la producción, la cantante Ashe interpretará su gran éxito “Stop the Wedding!”, mientras que el dúo SOFI TUKKER pondrá a todos a bailar con su popular himno “TSUNAMI”, su colaboración junto a Ryan Tedder, durante esta esperada celebración anual de las estrellas favoritas del público en cine, televisión, música y deportes.

Además, recientemente se anunció que Chris Pratt recibirá el icónico premio King of Comedy Award en reconocimiento a su destacada trayectoria humorística en la gran y pequeña pantalla, quedando pendientes por confirmar más actuaciones musicales y detalles del espectáculo.

¿Hasta cuándo se puede votar en los Kids’ Choice Awards 2026?

La votación del público está abierta desde el 8 de octubre y concluirá el 13 de noviembre, un día antes de la ceremonia.

Los seguidores pueden elegir a sus favoritos en las categorías disponibles a través del sitio oficial de los premios. Las reglas establecen que las modalidades y los límites de votación pueden variar según la región y la actividad; por eso, es importante revisar las condiciones que aparecen en la plataforma antes de participar.

Los ganadores se conocerán durante la ceremonia del 14 de noviembre. La organización también puede anunciar actividades de votación adicionales, por lo que conviene consultar los canales oficiales de Nickelodeon conforme se acerque la transmisión.

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