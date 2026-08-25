Disney lanza colección de ropa en colaboración con la NFL: cómo comprarlas y cuánto cuestan

La línea mezcla personajes de Disney, Marvel y Star Wars con los 32 equipos de la NFL, con combinaciones bien pensadas

La ropa está en la tienda oficial de Disney. Foto: Viewimage / Shutterstock

Disney lanzó esta semana una nueva colección de ropa que ahora todos anhelan: los personajes más queridos del “mundo mágico”, Marvel y Star Wars, combinados con los 32 equipos de la NFL.

Aunque no es la primera vez que ambas franquicias se asocian para lanzar una línea de ropa (ya lo hicieron en los 90 con una edición vintage), la expansión de los personajes de Disney hace que esta actualización sea mucho más atractiva que en el pasado.

‘Buzz Lightyear’ representando a los Jets de Nueva York, ‘Capitán América’ con los Patriots de Nueva Inglaterra o el pirata ‘Garfio’ con los Buccaneers de Tampa Bay, son algunos de los modelos que se consiguen en la tienda online oficial.

Según describe la revista Variety, la línea incluye camisetas y sudaderas. De hecho, una camiseta gris que combina a ‘Thanos’ con los Titans de Tennessee ya aparece como “agotada”.

¿Cómo comprar y cuánto cuestan las camisetas de Disney y la NFL?

La colección completa empezó a venderse el 24 de agosto, luego de debutar en el Fanatics Fest NYC, celebrado en julio. En aquel evento participó el comisionado de la NFL, Roger Goodell, junto a Rob Gronkowski, Emmitt Smith y Tom Brady, que en mayo hizo su debut en el desfile de moda de Nueva York.

Todas las camisetas y sudaderas, con múltiples personajes y colores, pueden conseguirse en la tienda oficial de Disney. También puedes adquirirlas en Fanatics, NFL Shop y en tiendas Lids de todo el país.

Cabe destacar que las combinaciones no fueron elegidas al azar, sino que están bien pensadas. Podrás ver al león ‘Simba’ con los Lions de Detroit, a ‘Hércules’ y su caballo con los Chargers de Los Angeles o al vaquero ‘Woody’ con los Cowboys de Dallas.

Los precios van desde $29 dólares, para las camisetas de talla infantil, hasta $119,99 dólares por las sudaderas. Otros modelos cuestan $39.99 dólares y una sudadera negra de los Raiders de Las Vegas, representados por ‘Darth Vader’, tasada en $129.99.

Haz clic en la opción que deseas comprar, selecciona la talla, elige el método de pago y continúa con el proceso. Recuerda que debes iniciar sesión en la plataforma para poder comprar.

La colaboración de ambas franquicias llega en un momento donde ESPN, asociada a Disney, busca intensificar su presencia en la National Football League (NFL). De hecho, la iniciativa se llama “Año del Super Bowl” y culminará con la celebración del Super Bowl LXI, que la cadena deportiva transmitirá el próximo 14 de febrero de 2027.

Los equipos de la NFL disputan entre el 27 y 29 de agosto la tercera semana de pretemporada, con 16 partidos clave. La temporada regular comienza oficialmente el 9 de septiembre, con el partido inaugural entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra.

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