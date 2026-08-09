¿Quién es Brittany Boltinhouse, cuál es su origen y por qué le quitaron el título de Miss North Carolina 2026?

La modelo y empresaria, de raíces hondureñas y mexicanas, había hecho historia al convertirse en la primera mujer de ascendencia hondureña en ganar el título.

Caso Brittany Boltinhouse | Claro Sports

La joven de 27 años fue coronada el 28 de junio de 2026 y estaba preparada para representar a Carolina del Norte en el certamen nacional de Miss USA 2026. Sin embargo, el 5 de agosto, la organización anunció que le retiraba la corona después de revisar información que, según sus responsables, demostraba una conducta incompatible con los estándares exigidos a una representante del certamen.

¿Quién es Brittany Boltinhouse?

Brittany Alondra Boltinhouse es una empresaria, modelo y creadora de contenido nacida y criada en Carolina del Norte. Antes de entrar al mundo de los concursos de belleza, desarrolló una carrera empresarial en la industria de pisos y césped artificial. Es propietaria de FloorMasters y TurfMasters, negocios establecidos en Leland, Carolina del Norte.

En una entrevista realizada poco después de ganar la corona, Boltinhouse contó que había tenido cinco negocios que fracasaron antes de encontrar una actividad empresarial que funcionara. También explicó que dejó la universidad para emprender y que, después de varios tropiezos, encontró una oportunidad junto con su esposo.

Su trayectoria en los concursos de belleza también era poco convencional: de acuerdo con una entrevista publicada antes de su coronación, nunca había participado anteriormente en un certamen de belleza. Se preparó durante aproximadamente seis meses antes de competir por el título estatal.

¿Cuál es el origen de Brittany Boltinhouse?

Boltinhouse se identifica como latina y tiene raíces hondureñas. En la entrevista previa a su coronación publicada por The Pageant Project fue presentada como una mujer latina con raíces hondureñas.

Además, medios que han cubierto su destitución la describen como una mujer de origen hondureño-mexicano. La propia Boltinhouse destacó su herencia latina durante su campaña. En una entrevista con WWAY, explicó que sus experiencias relacionadas con su identidad y con la discriminación habían influido en su determinación y en su trayectoria empresarial.

¿Por qué fue histórica su victoria en Miss North Carolina USA?

Su coronación tuvo un significado especial por su origen. Tras ganar el título el 28 de junio, Boltinhouse publicó que se sentía honrada de ser la primera hondureña en representar a Carolina del Norte en Miss USA. Su victoria fue presentada por distintos medios como un momento importante para la representación de la comunidad hondureña y latina en el certamen estatal.

La importancia de su triunfo también estaba relacionada con su trayectoria personal: era una empresaria de 27 años que se había iniciado recientemente en los concursos de belleza y consiguió el título después de aproximadamente seis meses de preparación.

Por ello, su coronación combinó dos elementos poco habituales: una competidora sin experiencia previa en certámenes y una mujer latina con raíces hondureñas que alcanzaba por primera vez ese título estatal, de acuerdo con las referencias disponibles sobre su trayectoria.

¿Por qué le quitaron el título de Miss North Carolina USA 2026?

La destitución se produjo el 5 de agosto de 2026, poco más de un mes después de su coronación. La organización estatal, A Blaize Productions, explicó que tomó la decisión después de una “revisión exhaustiva” de información que había salido recientemente a la luz, conversaciones con las partes involucradas y consultas con la organización Miss USA.

La organización no detalló inicialmente cuáles eran las publicaciones o conductas concretas. Sí señaló que debía mantener los estándares y valores exigidos a las mujeres que ocupan sus títulos. El presidente y CEO de Miss USA, Thom Brodeur, fue más específico al explicar la posición de la organización: afirmó que el sistema no tolera racismo, homofobia, transfobia ni lenguaje que prive a cualquier persona de su dignidad.

Brodeur también explicó que la decisión no estaba relacionada con un único episodio, sino con una conducta que se habría extendido durante un periodo prolongado.

¿Qué publicaciones provocaron la controversia?

Después de que se anunciara la destitución, medios como The Guardian y The New York Post reportaron que habían resurgido antiguas publicaciones de redes sociales atribuidas a una cuenta que utilizaba el nombre “Sosa the Stallion”. Según esos reportes, las publicaciones, fechadas entre 2017 y 2019, incluían repetidamente un insulto racial dirigido contra personas negras.

Aquí existe una precisión periodística importante: la organización Miss USA no identificó públicamente esas publicaciones en su comunicado inicial ni detalló cada una de las conductas que motivaron la decisión. La conexión entre esas publicaciones y Boltinhouse fue reportada por medios que analizaron el material que circuló posteriormente.

Por ello, la forma rigurosa de explicarlo es que la destitución fue confirmada oficialmente por la organización y las publicaciones fueron señaladas posteriormente por medios como parte de la controversia que motivó su revisión.

¿Qué dijo Brittany Boltinhouse sobre su destitución?

Después de guardar silencio inicialmente, Boltinhouse habló públicamente sobre la decisión en una entrevista con medios locales. La exreina sostuvo que cree que perdió la corona debido a sus creencias políticas y religiosas, y se describió como una mujer cristiana conservadora.

“Creo que me despojaron de mi título debido a mi postura política y a mis convicciones como conservadora”, dijo al hablar de la situación, pero afirmó que, con la información que tenía, creía que el título le fue retirado por sus creencias.

La organización, sin embargo, rechazó que la decisión estuviera motivada por sus posiciones políticas o religiosas. A Blaize Productions sostuvo que la determinación fue consecuencia de la revisión de su conducta y de información recientemente descubierta.

Por tanto, existen dos versiones:

La organización: la destitución obedeció a una conducta que violaba sus estándares, particularmente sus principios contra el racismo y otras formas de discriminación.

la destitución obedeció a una conducta que violaba sus estándares, particularmente sus principios contra el racismo y otras formas de discriminación. Boltinhouse: considera que sus creencias políticas y religiosas influyeron en la pérdida del título.

¿Quién es ahora Miss North Carolina USA 2026?

Tras retirar la corona a Boltinhouse, la organización entregó el título a Myla Hadley, quien había terminado como primera finalista.

Hadley, de 24 años, asumió el título de Miss North Carolina USA 2026 y será quien represente al estado en el certamen nacional de Miss USA. La decisión significa que Boltinhouse ya no representará a Carolina del Norte en el concurso nacional.

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