Los estados de EE.UU. donde podría nevar más durante el invierno 2026-27

El comportamiento de las tormentas, las temperaturas y la altitud marcarán las regiones que podrían recibir más nieve esta temporada

‘El Niño’ influirá en la temporada invernal de este año / Shutterstock

El invierno 2026-27 en EE.UU. podría traer más nieve de lo normal a varias zonas del oeste del país. Las proyecciones actuales señalan que algunos estados podrían tener una temporada especialmente favorable para las nevadas, mientras otras regiones tendrían más lluvia y temperaturas por encima de lo habitual.

El principal factor detrás de este escenario es ‘El Niño’, un fenómeno que cambia la trayectoria de las tormentas y la forma en que se distribuyen las precipitaciones. Según la actualización del Centro de Predicción Climática de NOAA, existe más del 90% de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno.

California y Utah aparecen entre los estados con más nieve

California tiene una de las señales más claras de una temporada con más nieve de lo normal. Las mejores condiciones se esperan en zonas de montaña como la Sierra Central, Mammoth, China Peak y Tahoe. El sur del estado también podría recibir buenas nevadas en lugares como Mountain High y Snow Summit.

Utah es otro de los estados con buenas perspectivas para el invierno 2026-27. Park City destaca entre las zonas con mayores posibilidades de superar su promedio de nieve, junto con Alta, Snowbird, Brighton, Solitude y Snowbasin. Las montañas de Wasatch, cerca de Salt Lake City, también podrían tener una temporada favorable.

Colorado, Arizona y Nuevo México también tendrían más nieve

En Colorado, las mejores perspectivas se concentran en el sur y el este del estado. San Juan, Wolf Creek, Telluride, Silverton, Winter Park y Loveland figuran entre las zonas que podrían recibir más nieve de lo normal. En Nuevo México, Taos y otras áreas montañosas también presentan una señal positiva.

Arizona completa el grupo de estados con buenas posibilidades, especialmente en zonas elevadas como Snowbowl y Sunrise Park. La altura será importante porque, aunque algunas regiones tengan temperaturas más altas, las montañas pueden mantenerse lo suficientemente frías para recibir nieve cuando lleguen las tormentas.

¿Dónde podría nevar menos?

No todo EE.UU. tendrá el mismo comportamiento. Las proyecciones de OpenSnow apuntan a menos nieve de lo normal en partes de Washington, el Upper Midwest, los Grandes Lagos, Nueva York y Nueva Inglaterra. En Washington, por ejemplo, el problema podría ser que las temperaturas más altas hagan que parte de las precipitaciones caiga como lluvia.

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En Nueva York, buena parte del estado presenta una señal de nieve inferior al promedio. Sin embargo, NYC tiene un panorama más equilibrado, porque una sola tormenta fuerte puede cambiar de manera importante el total de nieve de toda la temporada.

El invierno también podría ser más cálido

El pronóstico muestra otro dato importante: cerca de dos tercios de la parte norte de EE.UU. podrían registrar temperaturas superiores al promedio. Esto no significa que vaya a nevar menos en todas partes. Las montañas pueden mantenerse frías mientras las ciudades y zonas bajas reciben lluvia durante una misma tormenta.

Por ahora, California, Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México aparecen entre los estados con mejores posibilidades de registrar más nieve durante el invierno 2026-27. Sin embargo, se trata de una perspectiva de largo plazo y las condiciones todavía pueden cambiar antes de que comience la temporada.

Para quienes planeen viajes a zonas de esquí o quieran saber cuándo llegará la nieve, los pronósticos de pocos días serán mucho más útiles cuando se acerque cada tormenta. La señal actual permite identificar las regiones con mayores posibilidades, pero no puede determinar todavía cuánto nevará en una ciudad específica.

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