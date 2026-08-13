Inundaciones catastróficas en Indiana: podrían extenderse a todo el medio oeste de EE.UU.

Miles de residentes enfrentan evacuaciones y rescates mientras nuevas tormentas amenazan con agravar la emergencia en la región

Inundaciones dejan daños en Indiana / Scott Olson / Getty Images Via AFP

Las inundaciones catastróficas en Indiana no dan tregua. Después de que algunas zonas del estado recibieran lluvias con una frecuencia estadística de una vez cada 1,000 años, nuevos aguaceros amenazan con agravar la emergencia y extender el riesgo de inundaciones a otras partes del Medio Oeste de EE.UU.

Contrario a lo que se vive en Florida, más de 17 millones de personas, desde Iowa hasta West Virginia, permanecen bajo vigilancia por inundaciones ante la llegada de nuevas tormentas este jueves y viernes. El terreno completamente saturado y los ríos desbordados hacen que incluso cantidades moderadas de lluvia puedan provocar nuevos desbordamientos.

Indiana enfrenta una emergencia sin precedentes

De acuerdo con CBS News, en el este de Indiana, al menos tres ríos alcanzaron niveles de inundación mayor. El White River, a su paso por Anderson, podría superar los 24 pies este jueves por la noche, una crecida que sería la mayor registrada en más de un siglo y que amenaza con cubrir zonas residenciales y comerciales.

La situación también es crítica en Muncie, donde equipos de emergencia utilizan botes para rescatar a personas atrapadas. En algunos sectores, el agua habría alcanzado hasta nueve pies de profundidad y más de la mitad de las viviendas de una zona de aproximadamente 30 cuadras podrían haber sufrido algún grado de inundación.

En Wayne County, particularmente en Cambridge City, las autoridades describieron las inundaciones como “catastróficas”. Decenas de personas han sido rescatadas o evacuadas, mientras algunas carreteras permanecen completamente intransitables. Las autoridades también advierten sobre posibles interrupciones de electricidad y otros servicios durante varios días.

New Castle recibió más de 11 pulgadas de lluvia en apenas 32 horas, una cantidad asociada con un evento de precipitación de una vez cada 1,000 años. Las autoridades utilizaron botes y vehículos especializados para evacuar a más de 120 personas de un complejo de apartamentos.

Flooding submerged Indiana neighborhoods in water this week as much of the midwest braces for more severe weather.



Upwards of 36 million people were under flood alerts Thursday across the region, according to the National Weather Service. Its forecast offices in Kentucky,… pic.twitter.com/q3rM7wK9MS — CBS News (@CBSNews) August 13, 2026

Más lluvia amenaza al Medio Oeste

El problema podría empeorar antes de mejorar. Los meteorólogos anticipan entre 1 y 3 pulgadas adicionales de lluvia en sectores ya afectados de Indiana, Ohio y Kentucky, aunque algunas áreas podrían recibir hasta 6 pulgadas si las tormentas permanecen estacionarias.

Existe un riesgo de nivel 3 de 4 por lluvias capaces de provocar inundaciones en partes de Indiana, el suroeste de Ohio y el norte de Kentucky hasta las primeras horas del viernes. Iowa, el norte de Illinois y otras zonas del Medio Oeste también podrían enfrentar nuevas inundaciones durante las próximas horas.

La emergencia llega después de una poderosa línea de tormentas que atravesó Illinois, Indiana y Ohio el martes y dejó al menos dos personas muertas, incluido un niño de 4 años en el sureste de Indiana, mientras cientos de miles de personas continúan sin electricidad en la región.

El gobernador de Indiana, Mike Braun, declaró una emergencia estatal por desastre. Aunque la amenaza de lluvia intensa podría comenzar a disminuir el viernes por la tarde en partes del valle de Ohio, otras zonas del Medio Oeste, incluidos sectores del Alto Mississippi y los Grandes Lagos, todavía podrían recibir fuertes aguaceros hasta el sábado.

Para los residentes de las zonas afectadas, el peligro no termina cuando deje de llover; con el suelo saturado y los ríos todavía en ascenso, las condiciones pueden deteriorarse rápidamente. Las autoridades recomiendan evitar caminos inundados y seguir las instrucciones locales de evacuación mientras continúe la emergencia.

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