América vs Columbus Crew: el duelo que reúne historia y jerarquía en los cuartos de la Leagues Cup

América y Columbus Crew vuelven a encontrarse en un escenario decisivo, con una rivalidad reciente que eleva el atractivo de los cuartos de final

Columbus por su pase a semifinales de Leagues Cup | J. Mowry | Getty Images vía AFP

El partido América vs Columbus Crew se perfila como el duelo más atractivo de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 por una combinación que pocos partidos pueden ofrecer: antecedentes recientes por un título, dos instituciones de peso en la Concacaf y un choque táctico entre Guillermo Almada y Laurent Courtois.

El encuentro, programado el miércoles 26 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, pondrá frente a frente a dos equipos que representan estilos diferentes, pero con una misma aspiración: avanzar a las semifinales y mantener vivo el camino internacional.

La cartelera de esta ronda presenta otros cruces interesantes, pero el América-Columbus tiene un componente adicional: ambos clubes ya saben lo que significa enfrentarse cuando hay un trofeo en juego.

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Esa memoria reciente convierte el partido en algo más que otra eliminatoria entre la Liga MX y la MLS.

Una rivalidad que ya tiene historia reciente

El antecedente más importante ocurrió en la Campeones Cup 2024, cuando América y Columbus Crew se enfrentaron por el título en el Lower.com Field.

Después de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario, el conjunto mexicano se impuso 5-4 en una tanda de penaltis que llegó hasta siete rondas. Luis Malagón tuvo un papel determinante y Néstor Araujo convirtió el lanzamiento definitivo.

Sin embargo, la historia no se limita a aquella final. Un año antes, Columbus había derrotado 4-1 al América durante la fase de grupos de la Leagues Cup 2023. El intercambio de resultados explica por qué este nuevo enfrentamiento llega acompañado de una sensación de conocimiento mutuo y equilibrio.

MÁS INFORMACIÓN: Guía completa Leagues Cup 2026

Además, el escenario neutral en California elimina la ventaja de jugar en casa y coloca a ambos clubes frente a una prueba en condiciones prácticamente parejas. El partido está programado para arrancar a las 22:45 ET.

Almada contra Courtois: dos maneras de entender el fútbol

El atractivo también está en los banquillos. Columbus Crew, dirigido por Laurent Courtois, apuesta habitualmente por un 3-4-2-1, con circulación desde el fondo, juego de posición y movimientos destinados a generar superioridades.

Del otro lado, Guillermo Almada ha reconstruido al América alrededor de una presión intensa después de perder la pelota y transiciones rápidas. En sus partidos más recientes, ha salido con 4-2-3-1.

Ahí puede estar una de las claves del partido. Columbus necesita superar la presión inicial del América sin perder el control de su salida, mientras las Águilas buscarán provocar errores cerca del área rival para lanzar rápidamente a Veiga, Isaías Violante o Brian Rodríguez.

Por eso, el América-Columbus destaca entre los cuatro cruces. Monterrey enfrenta a Chicago Fire, León se mide con Real Salt Lake y Toluca choca con Austin FC, pero ninguno combina el mismo historial reciente de definiciones, jerarquía institucional y complejidad táctica.

En una Leagues Cup diseñada para medir las fuerzas entre la Liga MX y la MLS, este encuentro ofrece justamente esa posibilidad. América y Columbus llegan con argumentos suficientes para convertir los cuartos de final en una verdadera prueba de supremacía del fútbol norteamericano.

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