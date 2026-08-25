Dodgers espera que Ohtani vuelva a lanzar durante la próxima serie en casa

El japonés completó 30 lanzamientos de práctica y los Dodgers confían en tenerlo de vuelta en el montículo a inicios de septiembre

Ohtani está terminando su recuperación | LUKE HALES / GETTY IMAGES VIA AFP

Shohei Ohtani está cada vez más cerca de volver a lanzar con Los Angeles Dodgers y desde el equipo están muy confiados en que esto pueda concretarse a la brevedad. Luego de completar este sábado una sesión de práctica contra bateadores en la que el japonés llevó a cabo 30 pitcheos sin molestias lo que es una excelente noticia de cara a su recuperación.

La sesión junto a, su compañero y catcher titular Will Smith pone fin a las dudas sobre cómo se encuentra el brazo de la superestrella del equipo. Ohtani no ve acción desde el pasado 3 de julio cuando enfrentó en a San Diego durante 6 innings en los cuales permitió 7 hits, 1 cuadrangular y 3 carreras limpias, dejando su registro en 1.79.

Tras culminar el entrenamiento el manager Dave Roberts aseguró que si estuviera en manos del japonés ya estaría activo en la rotación. Desde los Dodgers por su parte tienen un poco más de cautela y prefieren que su regreso se produzca a inicios de septiembre durante la próxima serie en casa contra los St. Louis Cardinals.

Dave Roberts es positivo sobre la recuperación de Ohtani

El manager Dave Roberts afirmó luego de la sesión del sábado que las sensaciones fueron sumamente positivas ya que el As del equipo no solo demostró comando de sus pitcheos, sino que además no sintió ningún tipo de molestias algo que es común en este tipo de casos.

Si bien todo parecen ser buenas noticias, desde los Dodgers tienen previsto que Ohtani complete otra sesión de bullpen durante la gira por Atlanta para definir con seguridad si será necesario extender un poco más su recuperación o si por el contrario ya está listo para subirse a la lomita.

Parte de esta cautela del equipo, que marcha primero en el oeste de la Liga Nacional, se debe a que la recuperación de Ohtani no se limita a su brazo. Además involucra su rodilla, con la que ha venido batallando durante buena parte de la temporada. En este sentido Roberts acotó que si todo marcha bien el siguiente paso será irle dando aperturas cortas para que vaya aumentando en confianza, algo vital con la inminente llegada de los playoffs en los que Dodgers es uno de los favoritos.

¿Por qué Ohtani lleva casi siete semanas sin lanzar?

La última salida oficial de Ohtani como pitcher fue el 3 de julio contra los San Diego Padres, una jornada agridulce en la que se fue sin decisión pese a tener una buena actuación. Sin embargo, durante ese mismo juego sintió una molestia en el bíceps derecho al hacer un swing, y desde entonces nada volvió a ser igual.

A esa dolencia se sumó una inflamación en la rodilla izquierda, justo la pierna de apoyo en su mecánica de pitcheo, que venía molestándolo desde mediados de junio. Como consecuencia de ello Ohtani tuvo que recibir tratamiento vía inyecciones lo que le obligó a tomar la decisión de ausentarse del Juego de Estrellas de Philadelphia para descansar.

Pese a esto tras el parón el cuerpo médico del equipo lo diagnosticó con un irritación en la rodilla, al tiempo que sufrió una recaida en la molestia del biceps. Ante este escenario los Dodgers prefirieron frenar en seco su actividad monticular para permitir que puede completar su recuperación.

El parón de Ohtani coincidió también con una mala racha del equipo que llegó a perder 7 juegos en fila al ser barrido en series consecutivas ante Boston Red Sox y Chicago Cubs.

El regreso apunta a la serie contra los Cardinals

Todo indica que la espera terminará en casa. La próxima estadía de los Dodgers en el Dodger Stadium va del 1 al 9 de septiembre y arranca con tres juegos contra los St. Louis Cardinals, un equipo que marcha tercero en el Centro de la Liga Nacional por detrás de Milwaukee Brewers y Chicago Cubs, y que pelea por acercarse al comodín, del que está a unos cinco juegos de distancia.

El calendario no podía ser más amable. Los Dodgers reforzaron su roster en la fecha límite de cambios con la llegada del as Tarik Skubal, bicampeón del Cy Young, además del zurdo Kris Bubic, el relevista Seth Halvorsen y los receptores Ben Rortvedt y Hunter Feduccia. Con semejante artillería, el regreso de Ohtani al montículo sería la guinda del pastel para un equipo que quiere llegar con todo a la postemporada.

Te puede interesar: