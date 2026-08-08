Pumas, Atlas y Pachuca en Estados Unidos: el retrato de una Liga MX que ya no asusta

Los resultados recientes de la Leagues Cup 2026 muestran que la MLS ha perdido su etiqueta de víctima frente a la Liga MX, tras la eliminación de equipos como Pumas y Atlas.

Salomón Rondón en la Leagues Cup 2026 | Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP

La jornada del viernes lo confirmó. Pumas y Atlas quedaron eliminados, mientras Pachuca sufrió su segunda derrota. En contraste, Charlotte FC, FC Cincinnati y Columbus Crew consiguieron triunfos ante representantes mexicanos.

Tres derrotas que explican el cambio

Los resultados fueron contundentes y, sobre todo, significativos.

Pachuca perdió 2-1 ante Columbus Crew, resultado que dejó a los Tuzos con dos derrotas en dos partidos. Pumas cayó 2-0 ante FC Cincinnati y terminó eliminado después de recibir cinco goles y no marcar ninguno en sus dos encuentros. Atlas perdió 2-0 frente a Charlotte FC y también quedó fuera, con un gol anotado y cinco recibidos.

No se trata solamente del marcador. Cincinnati ganó su tercer partido consecutivo y el quinto de sus últimos seis, mientras Charlotte sumó dos victorias en sus dos primeros compromisos de la competencia. Columbus también llegó a dos triunfos consecutivos.

El retrato es todavía más claro al observar el otro lado: FC Juárez venció 3-1 a Vancouver y llegó a seis puntos, mientras Tigres derrotó a Minnesota en penales después de empatar 0-0. Es decir, la Liga MX todavía tiene argumentos, pero ya no existe aquella sensación de superioridad automática frente a la MLS.

Los datos duros: la MLS dejó de ser el rival débil

La transformación no comenzó en 2026.

En la Leagues Cup 2024, 20 clubes de la MLS alcanzaron el Round of 32, contra 10 de la Liga MX. La distribución mostraba ya una diferencia importante en la capacidad de los equipos estadounidenses para superar la primera etapa.

Un año después apareció una de las mayores señales de alarma para el futbol mexicano. Seattle Sounders goleó 7-0 a Cruz Azul, entonces campeón de la Concacaf Champions Cup. MLS calificó aquel resultado como la victoria más amplia de un equipo de la liga estadounidense sobre uno de Liga MX en la historia de la Leagues Cup.

Y Seattle no se quedó en aquella goleada. En 2025 terminó la Fase Uno con tres victorias, nueve puntos y una diferencia de +9, después de vencer también 2-1 a Santos Laguna y 2-1 a Tijuana. Fue el único equipo del torneo que consiguió los nueve puntos disponibles.

La tendencia también se reflejó en la fase decisiva de 2025. La MLS colocó a Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City entre los principales clasificados, mientras por Liga MX avanzaron Toluca, Pachuca y Tigres entre los representantes destacados.

La localía ya no explica todo

El factor cancha sigue siendo importante, pero el argumento de que la MLS solamente compite por jugar en casa resulta insuficiente.

La edición 2026 tiene 36 clubes: los 18 de Liga MX y 18 de MLS, y la Fase Uno está diseñada con 54 enfrentamientos directos entre ambas ligas. Cada equipo disputa tres partidos contra rivales de la otra competición.

Además, el formato actual obliga a que cada partido produzca un ganador: tres puntos por victoria en tiempo regular, dos por ganar en penales y uno para el perdedor de la tanda. Eso reduce el margen para especular y hace que cada error tenga consecuencias inmediatas.

Por eso los resultados de Pumas, Atlas y Pachuca son más reveladores que una simple derrota aislada: los equipos de MLS están aprendiendo a competir contra los clubes mexicanos en partidos de alta presión y, en algunos casos, ya los están superando con autoridad.

Pumas, Atlas y Pachuca: diferentes problemas, mismo resultado

El caso de Pumas resulta particularmente duro. El equipo universitario tiene a Keylor Navas, uno de los porteros más laureados del futbol internacional, pero Cincinnati consiguió marcarle dos veces y dejó al conjunto mexicano sin goles después de sus dos primeros partidos. Pumas permitió cinco tantos en la competencia.

Atlas tampoco encontró la fórmula ofensiva. Después de dos partidos, solamente había marcado una vez y había recibido cinco goles. Charlotte, además, consiguió sus dos triunfos iniciales y quedó a un paso de avanzar.

Pachuca representa un caso diferente. Los Tuzos compitieron, tuvieron 11 disparos a puerta ante Columbus y consiguieron descontar mediante Oussama Idrissi, pero terminaron perdiendo 2-1 y sufrieron su segunda derrota consecutiva.

El dato es importante: no todos los malos resultados mexicanos tienen la misma explicación, pero el resultado competitivo sí empieza a repetirse.

El contraste: Juárez y Tigres mantienen a flote a Liga MX

El retrato no debe manipularse para construir una crisis absoluta.

FC Juárez es, hasta ahora, una de las grandes excepciones. Los Bravos derrotaron 3-1 a Vancouver después de remontar y llegaron a seis puntos en dos partidos, colocándose en una posición privilegiada para avanzar.

Tigres también sigue vivo. El conjunto regiomontano empató 0-0 con Minnesota y ganó 4-2 la tanda de penales. Nahuel Guzmán detuvo dos disparos en la definición, y Tigres consiguió su segunda victoria del torneo mediante penales.

La conclusión, por tanto, no es que la Liga MX haya dejado de ser competitiva. Es otra: ya no puede asumir que su jerarquía histórica será suficiente para imponerse a la MLS.

Una rivalidad que cambió de dimensión

La Leagues Cup nació como una vitrina para enfrentar a los dos principales mercados futbolísticos de Norteamérica. La evolución del torneo está produciendo algo más interesante: una redistribución del poder competitivo.

La MLS ha ganado experiencia, inversión, profundidad de planteles y capacidad para disputar partidos internacionales. Los resultados recientes demuestran que sus mejores clubes pueden derrotar a los mejores representantes mexicanos y hacerlo sin necesidad de que el resultado sea considerado una sorpresa.

El 7-0 de Seattle sobre Cruz Azul en 2025 fue un aviso. Las eliminaciones de Atlas y Pumas, junto con las dos derrotas de Pachuca en 2026, sugieren que aquel aviso ya se convirtió en una tendencia que la Liga MX debe tomar en serio.

La nueva pregunta para Liga MX

Durante años, la discusión consistió en determinar si la MLS podía acercarse al nivel de la Liga MX. Los últimos años han cambiado la pregunta: ¿qué tendrá que hacer la Liga MX para recuperar una ventaja que ya no puede darse por sentada?

La Leagues Cup 2026 todavía está lejos de terminar. Pero una cosa ya quedó clara: en Estados Unidos, la Liga MX ya asusta.

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