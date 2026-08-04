¿Habrá campeón mexicano? Los favoritos para ganar la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 reunirá a 36 clubes, repartirá tres cupos a Concacaf y tendrá a Inter Miami, Toluca y América entre los principales favoritos para conquistar el título

La Leagues Cup 2026 comenzará este martes 4 de agosto con 36 participantes y un calendario que se extenderá hasta el domingo 6 de septiembre. Los 18 clubes de la Liga MX y los 18 equipos de la MLS clasificados disputarán una competencia completamente interligas, con tres encuentros garantizados para cada institución antes de las rondas de eliminación directa.

Los representantes mexicanos llegan después de tres jornadas del Apertura 2026. América ocupa el primer lugar con siete puntos y cerró su actividad antes de la pausa con una goleada sobre Santos Laguna, mientras Toluca avanzó posiciones tras superar a Necaxa. Pumas también se presenta como uno de los equipos a seguir luego de enlazar dos victorias fuera de casa y vencer 5-1 a FC Juárez.

Del lado de la MLS, Nashville se mantuvo en la pelea por la cima del Este, seguido por un Inter Miami que alcanzó 38 puntos después de igualar 2-2 con Columbus Crew. Vancouver Whitecaps y Los Angeles FC llegaron a 34 unidades después de empatar 1-1 en un enfrentamiento directo por el liderato del Oeste, con Thomas Müller y Son Heung-min como protagonistas.

Inter Miami, Toluca, América, Vancouver y LAFC parten como los principales equipos a tener en cuenta, pero el formato permite que una racha de tres partidos cambie el orden de los candidatos. Seattle Sounders defenderá el título conquistado en 2025, mientras Cruz Azul se presenta con el antecedente de haber ganado la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

¿Cómo se juega la Leagues Cup 2026?

La competencia tendrá una Fase Uno del 4 al 13 de agosto. Cada club disputará tres compromisos contra equipos de la liga contraria y los 54 partidos de esta etapa serán enfrentamientos entre Liga MX y MLS. No habrá juegos entre clubes del mismo campeonato durante esta primera parte del torneo.

Una victoria dentro de los 90 minutos otorgará tres puntos. Si el marcador termina empatado, cada equipo recibirá una unidad y se realizará una tanda de penales para entregar un punto adicional. El ganador de la definición sumará dos puntos en total, mientras el perdedor conservará uno, por lo que ningún partido finalizará igualado para efectos de la clasificación.

Al concluir la primera fase se crearán dos tablas independientes: una para los clubes mexicanos y otra para los estadounidenses y canadienses. Los cuatro mejores de cada liga avanzarán a cuartos de final, con los cruces MLS 1 contra Liga MX 4, MLS 2 frente a Liga MX 3, MLS 3 ante Liga MX 2 y MLS 4 contra Liga MX 1.

Los cuartos se jugarán entre el 25 y el 27 de agosto, las semifinales el 1 y 2 de septiembre, y la final junto con el encuentro por el tercer puesto se celebrarán el 6 de septiembre. Todas las eliminatorias serán a un partido y, en caso de empate, se pasará directamente a los penales sin disputar tiempos extra. La edición tendrá 62 encuentros en total.

Otra modificación será la presencia de partidos en territorio mexicano. Toluca recibirá a Seattle y FC Dallas; América será local contra San Diego FC, y Tigres enfrentará a Vancouver en el Estadio Universitario. Será la primera edición de este formato con compromisos de la Fase Uno disputados en México.

¿Qué importancia tiene la Leagues Cup 2026? Premios y cupos a repartir

La competencia entrega más que el trofeo regional. Los tres primeros lugares clasificarán a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, mientras el campeón recibirá acceso directo a los octavos de final. Los dos finalistas tendrán asegurado su boleto y el tercer cupo se definirá en el partido por el tercer puesto.

La organización también señala que habrá premios económicos para los participantes, aunque en la información oficial consultada no aparece un desglose público de la bolsa total ni de las cantidades destinadas a cada posición. El incentivo deportivo confirmado es la posibilidad de acceder a la principal competencia de clubes de Concacaf y acercarse posteriormente al escenario internacional de FIFA.

La Leagues Cup también funciona como una medición directa entre ambos campeonatos. Inter Miami ganó en 2023, Columbus Crew lo hizo en 2024 y Seattle Sounders se coronó en 2025. Los clubes de la MLS buscan un cuarto campeonato consecutivo desde la ampliación del torneo, mientras la Liga MX intentará recuperar terreno en una competencia dominada recientemente por sus rivales.

Mejores partidos de la primera fase de la Leagues Cup 2026

La primera jornada presentará varios cruces que pueden influir desde el inicio. Toluca recibirá a Seattle Sounders el miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas, en un duelo entre uno de los candidatos mexicanos y el campeón vigente. Ese mismo día, LAFC enfrentará a Chivas a las 20:30 horas, con el ataque encabezado por Son Heung-min y Denis Bouanga frente al conjunto rojiblanco.

El jueves 6 de agosto, Cruz Azul se medirá con Philadelphia Union a las 18:00 horas y América recibirá a San Diego FC a las 20:00 horas. La Máquina buscará trasladar su experiencia en torneos de Concacaf, mientras las Águilas llegarán como líderes de la Liga MX después de las primeras tres jornadas del Apertura 2026.

El sábado 8 tendrá dos de los encuentros con mayor expectativa: Inter Miami contra Monterrey a las 18:00 horas y Toluca frente a LAFC a las 21:10. Miami recuperó a Lionel Messi para su último compromiso de liga, mientras LAFC había superado 10-1 a sus rivales en sus primeros tres juegos posteriores a la pausa mundialista antes de empatar con Vancouver.

La última fecha también ofrecerá partidos que pueden definir los boletos. Tigres recibirá a Vancouver el martes 11 de agosto a las 20:00 horas; Monterrey visitará a Nashville el miércoles 12 a las 18:00; Seattle jugará contra Chivas a las 20:30, y el jueves 13 América enfrentará a Austin y Cruz Azul cerrará ante Chicago Fire.

¿Quiénes son los favoritos para ganar la Leagues Cup 2026?

De acuerdo con los momios proporcionados por caliente.mx, Inter Miami aparece como favorito para levantar el título con +700. La plantilla cuenta con experiencia en el torneo, fue campeona en 2023 y finalista en 2025. Además, Lionel Messi regresó a la actividad en el empate contra Columbus y el equipo se mantiene entre los primeros puestos de la Conferencia Este.

Toluca y América comparten el segundo escalón con +1000. Los Diablos cuentan con dos partidos de la Fase Uno en el Nemesio Díez, mientras las Águilas llegan invictas y como líderes del Apertura 2026. Vancouver Whitecaps aparece después con +1100, respaldado por su posición en la Conferencia Oeste y por uno de los mejores balances de oportunidades generadas y permitidas en la MLS.

Pachuca y Nashville se encuentran en +1200, por delante de Cruz Azul, LAFC y Real Salt Lake, ubicados en +1400. LAFC representa uno de los candidatos con mejor racha ofensiva, mientras Cruz Azul cuenta con un plantel que viene de conquistar el Clausura 2026 y tiene antecedentes recientes en eliminatorias internacionales.

Chivas figura con +1600, seguido por Tigres y Chicago Fire con +2000. El equipo de Chicago merece atención después de la incorporación de Robert Lewandowski, quien marcó dos goles en su primer partido como local. Seattle Sounders, pese a defender el campeonato, aparece con +2800 y puede ser una de las alternativas fuera del primer grupo de favoritos.

Los momios completos se distribuyen de la siguiente manera: Inter Miami +700; Toluca y América +1000; Vancouver +1100; Pachuca y Nashville +1200; Cruz Azul, LAFC y Real Salt Lake +1400; Chivas +1600; Tigres y Chicago +2000; Tijuana, San Diego y New York City FC +2500; Seattle +2800; Monterrey, Pumas, Philadelphia y Cincinnati +3300; Atlas, Minnesota y Dallas +4000; Necaxa, Charlotte y Columbus +5000; FC Juárez, Puebla, Orlando y Portland +6600; León y Santos +8000; Austin +10000; Querétaro, Atlético de San Luis y Atlante +12500. Los momios pueden modificarse antes y durante la competencia.

El pronóstico coloca a Inter Miami como el rival a vencer, pero Toluca y América aparecen como las principales opciones de la Liga MX. Vancouver y LAFC ofrecen respaldo por su rendimiento en la MLS, mientras Seattle conserva el valor de su experiencia como campeón. En un formato de tres partidos antes de los cuartos de final, la regularidad tendrá mayor peso que el nombre de cada plantilla.

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