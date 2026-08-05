Tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026, al momento: ¿Cómo va el duelo Liga MX vs MLS tras la jornada 1?
Atlante, FC Juárez y Tigres dieron la cara por la liga mexicana; por el contrario Pumas, Pachuca y Atlas dependen de un milagro para acceder a la siguiente ronda
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La jornada 1 de la Leagues Cup 2026 se encuentra en marcha. Los equipos de la Liga MX y de la MLS se encuentran celebrando sus respectivos encuentros, dejándonos resultados por demás llamativos.
En este primer día de actividades, los equipos de los Estados Unidos han logrado imponer condiciones tras firmar victorias contundentes. En concreto fueron el FC Cincinnati, Columbus Crew y Charlotte FC los que impusieron condiciones de grata forma para sus fanáticos ante Pachuca, Atlas y Pumas, respectivamente. Por su parte, el FC Juárez y el Atlante dieron la cara por la liga mexicana, tras sumar de a tres en la primera fecha. Finalmente, los Tigres de la UANL no pasaron del empate ante Real Salt Lake, aunque se llevaron el punto extra tras el triunfo en la tanda de penales.
En próximos días, más equipos de la Liga MX entrarán en acción y tratarán de equilibrar un poco la balanza respecto al rendimiento ante sus homónimos estadounidenses. En concreto serán Monterrey, Toluca, Chivas, Cruz Azul y América los que estarán llamados, no solo a ganar sino a convencer, esperando poder meterse a la pelea por un lugar en los cuartos de final.
Tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026, al momento: jornada 1
En la tabla de la Liga MX, son los Bravos, los Potros de Hierro y los Tigres los primeros en ubicarse en los primeros puestos, a la espera del rendimiento del resto de los encuentros en los próximos dos días. Por el contrario, Atlas, Pachuca y Pumas dependen de dos jornadas casi perfectas, y de resultados de terceros, para poder soñar con la clasificación.
Liga MX
- Juárez | 3 puntos
- Atlante | 3 puntos
- Tigres | 2 puntos
- América | 0 puntos
- Atlético de San Luis | 0 puntos
- Chivas | 0 puntos
- Cruz Azul | 0 puntos
- Leon | 0 puntos
- Monterrey | 0 puntos
- Necaxa | 0 puntos
- Puebla | 0 puntos
- Querétaro | 0 puntos
- Santos | 0 puntos
- Tijuana | 0 puntos
- Toluca | 0 puntos
- Atlas | 0 puntos
- Pachuca | 0 puntos
- Pumas | 0 puntos
MLS
- Charlotte | 3 puntos
- Columbus | 3 puntos
- Cincinnati | 3 puntos
- Salt Lake | 1 punto
- Austin | 0 puntos
- Chicago | 0 puntos
- Dallas | 0 puntos
- LAFC | 0 puntos
- Miami | 0 puntos
- Nashville | 0 puntos
- New York City | 0 puntos
- Orlando | 0 puntos
- Philadelphia | 0 puntos
- Portland | 0 puntos
- San Diego | 0 puntos
- Seattle | 0 puntos
- Vancouver | 0 puntos
- Minnesota | 0 puntos
Resultados de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026
La Liga MX sufrió un duro golpe en este primer día, tras las dolorosas derrotas de Pumas, Pachuca y Atlas, los cuales cayeron por goleada. Por su parte, de manera sorpresiva, el FC Juárez y el Atlante salieron victoriosos en sus respectivos encuentros.
- FC Cincinnati 3-1 Pachuca | CRÓNICA
- Columbus 3-1 Atlas | CRÓNICA
- Minnesota United 1-2 FC Juárez | CRÓNICA
- Charlotte FC 3-0 Pumas | CRÓNICA
- Tigres 1-1 Real Salt Lake (6-5 en penales) | CRÓNICA
- Vancouver 0-1 Atlante | CRÓNICA
Tabla de goleo de la Leagues Cup 2026: ¿quiénes son los goleadores tras la jornada 1?
Al momento ningún jugador lució con doblete en el arranque de la jornada 1. Destaca la presencia de Jhojan Julio del Atlante, Adrián Alcaraz del Pachuca y de Guilherme Castillo del FC Juárez.
- Jhojan Julio | Atlante | 1 gol
- Brandt Bronico | Charlotte FC | 1 gol
- Adrián Alcaráz | Pachuca | 1 gol
- Guilherme Castillo | FC Juárez | 1 gol
- Evander Ferreira | FC Cincinnati | 1 gol