Las claves que llevaron a Antoine Griezmann a ser el jugador de la jornada 22 en la MLS

El delantero francés marcó un doblete ante Real Salt Lake y confirmó su influencia inmediata en el resurgir del Orlando City

A. Griezmann Jugador de la Jornada 22 de MLS | A. Menendez | Getty Images vía AFP

Antoine Griezmann fue elegido como el jugador de la jornada 22 de la MLS 2026 después de firmar una actuación decisiva con Orlando City, donde marcó los dos goles en la victoria por 2-1 sobre Real Salt Lake.

En la jornada maratónica del fin de semana en la MLS que alterna su calendario con la ronda de los cuartos de final de la Leagues Cup, el Orlando City remontó una desventaja inicial en casa.

El francés, recién llegado desde el Atlético de Madrid, necesitó apenas seis partidos de temporada regular para convertirse en una pieza determinante de los Lions y comenzar a cambiar el rumbo de un equipo que ahora vuelve a mirar hacia los puestos de playoffs.

Un doblete que cambió el partido

La actuación de Griezmann tuvo un ingrediente especialmente importante: Orlando comenzó el encuentro por debajo en el marcador. El delantero francés, sin embargo, apareció cuando su equipo más lo necesitaba.

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Al minuto 53, Griezmann aprovechó un balón desviado dentro del área pequeña y definió para conseguir el empate. Fue una jugada de oportunismo, pero también una muestra de su capacidad para interpretar rápidamente lo que ocurre cerca de la portería.

Su segundo tanto llegó nueve minutos antes del final. Esta vez, el atacante recibió el balón y se abrió paso entre varios defensores de Real Salt Lake antes de definir con tranquilidad. El gol significó el 2-1 definitivo y desató la celebración de los aficionados en el Inter&Co Stadium.

Más allá de los dos goles, la actuación confirmó una tendencia: Griezmann está teniendo una influencia inmediata en Orlando. Desde su llegada, ha sido titular en los seis encuentros que ha disputado, completando los 540 minutos posibles. En ese periodo suma tres goles y dos asistencias.

El dato colectivo también ayuda a explicar su impacto. Con Griezmann en el once inicial, Orlando registra tres victorias, dos derrotas y un empate, enfrentando en esos seis partidos a equipos que ocupaban posiciones de clasificación a los MLS Cup Playoffs.

Griezmann ya mueve la pelea por los playoffs

El contexto hace todavía más relevante el premio. Antes de la incorporación del francés, Orlando City tenía 14 puntos y se encontraba fuera de los puestos de playoffs, en el duodécimo lugar de la Conferencia Este.

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Después de la victoria ante Real Salt Lake, los Lions ascendieron hasta la novena posición y se colocaron dentro de los lugares que otorgan boleto a los playoffs de la MLS. No se trata únicamente de una mejoría individual para Griezmann: sus actuaciones están llegando acompañadas de resultados que han permitido al club recuperar terreno.

El reconocimiento también coloca al francés dentro de una lista especial. Griezmann es apenas el segundo futbolista de Orlando City en recibir el premio al Jugador de la Jornada, después de Martín Ojeda, quien lo consiguió en la Jornada 11.

Además, se convirtió en el octavo campeón del mundo que recibe esta distinción en la MLS. Antes lo habían conseguido Lionel Messi, Thierry Henry, David Villa, Thiago Almada, Youri Djorkaeff, Kaká y Thomas Müller.

La elección del premio combina la votación de periodistas y aficionados: el panel de North American Soccer Reporters representa el 75 % de los votos, mientras que la participación de los aficionados en Instagram aporta el 25 % restante.

Ahora el reto será sostener el nivel. Griezmann y Orlando City volverán a la acción el sábado 29 de agosto, cuando visiten al Minnesota United FC en el Allianz Field.

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