MLS: todos los partidos del fin de semana del 22 y 23 de agosto de 2026

La fecha 22 llega con 15 encuentros, duelos clave por los playoffs y figuras como Messi, Lewandowski y Alexis Sánchez

LAFC en la intensa jornada de fin de semana | K. Terrell | Getty Images vía AFP

La MLS 2026 entra en una nueva jornada este fin de semana con 15 partidos programados entre el sábado 22 y el domingo 23 de agosto.

La fecha 22 llega después de una intensa jornada de mitad de semana y con varios equipos obligados a administrar el desgaste físico, las suspensiones y los viajes. Para los aficionados latinos en Estados Unidos, estos son todos los horarios de los partidos de MLS del fin de semana, con las horas ET, CT y PT para seguir cada encuentro.

El calendario vuelve a concentrar la mayor parte de la actividad el sábado, mientras que el domingo quedaron únicamente dos encuentros.

En este tramo de la temporada, cada resultado comienza a tener mayor peso en la pelea por los puestos de postemporada y en la carrera por terminar en una posición favorable.

Messi, Lewandowski y Alexis Sánchez, entre los nombres a seguir

Inter Miami será uno de los principales focos del sábado cuando reciba a Toronto FC. El conjunto de Lionel Messi llega después de empatar 2-2 ante Philadelphia Union, resultado en el que el argentino marcó un gol y dio una asistencia.

Sin embargo, Miami tendrá que afrontar la suspensión de Yannick Bright tras su expulsión en el encuentro anterior.

Otro partido que llama la atención enfrentará a New York Red Bulls y Chicago Fire. El conjunto de Illinois atraviesa una racha de seis victorias consecutivas y llega impulsado por el momento de Robert Lewandowski que llega a ampliar su legado a la MLS.

Los Red Bulls, por su parte, necesitan reaccionar después de una derrota ante Nashville y de haber ganado solamente uno de sus últimos cinco partidos de MLS.

También habrá actividad importante para los aficionados mexicanos y latinos con el duelo entre CF Montreal y LA Galaxy. El conjunto canadiense viene de vencer como visitante a Columbus Crew y cuenta ahora con la experiencia del chileno Alexis Sánchez en su ataque.

Galaxy, mientras tanto, llega después de derrotar 1-0 a San Jose Earthquakes, aunque con el desgaste de haber disputado parte de ese encuentro con diez jugadores.

En la parte alta de la Conferencia Este, Nashville SC defenderá su liderato frente a Columbus Crew, mientras Vancouver Whitecaps buscará mantener el primer puesto del Oeste ante FC Dallas. El cuadro texano llega especialmente motivado por Petar Musa, líder de la tabla de goleadores con 16 tantos.

Horarios de todos los partidos de MLS del sábado 22 y domingo 23 de agosto

El calendario de MLS contempla 13 partidos para el sábado y dos para el domingo, para un total de 15 compromisos durante el fin de semana.

Sábado 22 de agosto

Inter Miami CF vs. Toronto FC — ET: 7:30 p. m. | CT: 6:30 p. m. | PT: 4:30 p. m.

— ET: 7:30 p. m. | CT: 6:30 p. m. | PT: 4:30 p. m. CF Montréal vs. LA Galaxy — ET: 7:30 p. m. | CT: 6:30 p. m. | PT: 4:30 p. m.

— ET: 7:30 p. m. | CT: 6:30 p. m. | PT: 4:30 p. m. Charlotte FC vs. D.C. United — ET: 7:30 p. m. | CT: 6:30 p. m. | PT: 4:30 p. m.

— ET: 7:30 p. m. | CT: 6:30 p. m. | PT: 4:30 p. m. Orlando City SC vs. Real Salt Lake — ET: 7:30 p. m. | CT: 6:30 p. m. | PT: 4:30 p. m.

— ET: 7:30 p. m. | CT: 6:30 p. m. | PT: 4:30 p. m. New York Red Bulls vs. Chicago Fire FC — ET: 7:30 p. m. | CT: 6:30 p. m. | PT: 4:30 p. m.

— ET: 7:30 p. m. | CT: 6:30 p. m. | PT: 4:30 p. m. FC Cincinnati vs. Seattle Sounders FC — ET: 7:30 p. m. | CT: 6:30 p. m. | PT: 4:30 p. m.

— ET: 7:30 p. m. | CT: 6:30 p. m. | PT: 4:30 p. m. Austin FC vs. Philadelphia Union — ET: 8:30 p. m. | CT: 7:30 p. m. | PT: 5:30 p. m.

— ET: 8:30 p. m. | CT: 7:30 p. m. | PT: 5:30 p. m. St. Louis CITY SC vs. Houston Dynamo FC — ET: 8:30 p. m. | CT: 7:30 p. m. | PT: 5:30 p. m.

— ET: 8:30 p. m. | CT: 7:30 p. m. | PT: 5:30 p. m. Nashville SC vs. Columbus Crew SC — ET: 8:30 p. m. | CT: 7:30 p. m. | PT: 5:30 p. m.

— ET: 8:30 p. m. | CT: 7:30 p. m. | PT: 5:30 p. m. Vancouver Whitecaps FC vs. FC Dallas — ET: 9:30 p. m. | CT: 8:30 p. m. | PT: 6:30 p. m.

— ET: 9:30 p. m. | CT: 8:30 p. m. | PT: 6:30 p. m. San Jose Earthquakes vs. Minnesota United FC — ET: 10:30 p. m. | CT: 9:30 p. m. | PT: 7:30 p. m.

— ET: 10:30 p. m. | CT: 9:30 p. m. | PT: 7:30 p. m. San Diego FC vs. Colorado Rapids — ET: 10:30 p. m. | CT: 9:30 p. m. | PT: 7:30 p. m.

— ET: 10:30 p. m. | CT: 9:30 p. m. | PT: 7:30 p. m. Los Angeles FC vs. Portland Timbers — ET: 10:30 p. m. | CT: 9:30 p. m. | PT: 7:30 p. m.

Domingo 23 de agosto

New England Revolution vs. New York City FC — ET: 4:30 p. m. | CT: 3:30 p. m. | PT: 1:30 p. m.

— ET: 4:30 p. m. | CT: 3:30 p. m. | PT: 1:30 p. m. Atlanta United FC vs. Sporting Kansas City — ET: 7:00 p. m. | CT: 6:00 p. m. | PT: 4:00 p. m.

Con 15 partidos en dos días, la fecha 22 puede convertirse en una jornada decisiva para la clasificación. La profundidad de las plantillas y la capacidad para manejar el cansancio serán factores determinantes mientras la MLS se acerca a la parte decisiva de la temporada.

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