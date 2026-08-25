Messi cumple, pero Inter Miami falla: las razones detrás de la mala racha

El equipo ha perdido terreno en la MLS y acumula cinco partidos sin ganar, mientras el astro argentino sigue marcando, pero no ha sido suficiente para obtener buenos resultados

Messi no han podido rescatar al equipo / Leonardo Fernandez / Getty Images via AFP

Lionel Messi sigue haciendo su parte, pero Inter Miami atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada. El argentino marcó en la derrota 2-1 ante Toronto FC, pero su actuación volvió a quedar eclipsada por los problemas colectivos de un equipo que acumula cinco partidos sin ganar entre todas las competencias.

La caída ante Toronto se sumó al 4-1 sufrido frente a Nashville SC, al 3-2 contra León que significó la eliminación de la Leagues Cup y al empate 2-2 ante Philadelphia Union. En la MLS, las Garzas acumulan cuatro encuentros consecutivos sin victoria y han perdido terreno en la Conferencia Este.

El problema no parece estar en la capacidad de Messi para producir. El capitán de Inter Miami lleva 14 goles marcados en esta temporada y también ha sido decisivo en otras competencias. Sin embargo, sus actuaciones individuales no han sido suficientes para corregir los errores que aparecen en otras zonas del campo.

La defensa, el principal problema

La fragilidad defensiva es una de las principales explicaciones de la mala racha de Inter Miami. El conjunto de Guillermo Hoyos concede ocasiones con demasiada facilidad, especialmente cuando pierde la pelota y debe regresar rápidamente hacia su propia portería.

La derrota contra Toronto volvió a mostrar esa tendencia: el equipo recibió dos goles en apenas tres minutos y terminó dependiendo de acciones individuales para mantenerse con vida. Incluso en partidos que terminó ganando, como el 4-2 sobre Atlético de San Luis en la Leagues Cup, Miami permitió demasiadas oportunidades y concedió 18 remates, siete de ellos a puerta.

De igual modo, la llamada ‘Messidependencia’ también pesa sobre el equipo. Aunque ‘La Pulga’ sigue marcando, no ha sido suficiente para conseguir una victoria. Cuando el rival logra reducir los espacios alrededor del capitán, el conjunto pierde buena parte de su capacidad para generar peligro.

Messi puede resolver una jugada con un pase, una asistencia o una definición inesperada, pero no puede corregir por sí solo los problemas defensivos, las pérdidas en el mediocampo y la falta de contundencia de sus compañeros. Luis Suárez y Germán Berterame, quien viene regresando de una lesión, tampoco han encontrado la regularidad necesaria en el ataque.

Inter Miami necesita cambiar si quiere aspirar al título

La salida de Javier Mascherano y la llegada de Guillermo Hoyos también marcaron un cambio importante en la temporada. Con el paso de las semanas, los rivales parecen haber encontrado la manera de incomodar a Inter Miami: presionan sus circuitos de salida, atacan los espacios y obligan a sus defensores a jugar constantemente hacia atrás.

Miami necesita urgentemente un mayor equilibrio entre sus líneas, proteger mejor el centro del campo y reducir las pérdidas que dejan expuesta a la defensa. También necesita encontrar más fuentes de gol para que Messi no tenga que cargar con toda la responsabilidad ofensiva.

El próximo desafío será el sábado 29 de agosto ante Montreal, un partido que llega en un momento especialmente delicado. Si Inter no gana, Messi igualará la peor racha de partidos sin victoria de su carrera profesional: cinco encuentros, una situación que no vivía desde su etapa con Barcelona en 2013.

La temporada todavía ofrece margen para reaccionar, pero corregir pronto sus problemas defensivos y recuperar el equilibrio colectivo si quieren mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la MLS.

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