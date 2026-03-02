¿Cuántos goles lleva Messi en su carrera hoy? Estadísticas en vivo y totales actualizados
El astro argentino alcanza ya los 892 goles en su paso por el Barcelona, el PSG, Inter Miami y la selección argentina
Lionel Messi está listo para seguir haciendo historia en el fútbol de la mano del Inter Miami de la MLS. A sus 38 años, el astro argentino renovó contrato con el conjunto de Las Garzas hasta el 2028, por lo que aún no está cerca de colgar los botines y está dispuesto a seguir rompiendo las redes. Hasta el momento, lleva un total de 900 goles en su carrera profesional en más de mil partidos y 47 títulos.
Aunque su camino con el cuadro de las Garzas todavía no termina, Messi ya puede presumir un récord y es que gracias a la asistencia que puso en la Final de Conferencia ante New York llegó a 405 en su carrera, siendo la mayor cantidad en la historia del fútbol.
En este 2026 ya suma tres goles, dos en duelos amistosos, en la gira de Las Garzas por Sudamérica, luego de anotarle al Barcelona de Guayaquil y al Independiente del Valle, ambos de Ecuador. En la segunda semana de la MLS, Lionel Andrés marcó su primer tanto en un partido oficial, con lo que le dio el empate a su equipo ante Orlando City.
¿Cuántos goles lleva Leo Messi en total? Estadísticas actualizadas en vivo
Hasta el momento, el astro argentino, Lionel Messi, tiene una cuota de 896 goles en su carrera profesional, a nivel de clubes y selección.
Goles de Messi con el Barcelona
Lionel Messi comenzó su carrera profesional con el Barcelona en LaLiga de España, club con el que brilló y vivió una época dorada al ganar más de 30 títulos. Su primera anotación fue ante el Albacete el 1 de mayo del 2005, luego de un pase de Ronaldinho en el Camp Nou.
- Partidos | 778
- Goles | 672
- Promedio | 0,86 goles por partido
- Asistencias | 269
- Títulos | 35
Goles de Messi con el Paris Saint-Germain
Luego de dejar su huella en el Fútbol Club Barcelona, Messi salió de manera precipitada y se despidió de la afición entre lágrimas para llegar al balompié francés.
- Partidos | 75
- Goles | 32
- Promedio | 0.43 goles por partido
- Asistencias | 34
- Títulos | 3
Goles de Messi con el Inter Miami
Cuando parecía que Leo estaba en los últimos momentos de su carrera llegó a Estados Unidos para revolucionar a la MLS. Con un proyecto ambicioso comandado por David Beckham, Messi tomó el gafete de capitán del Inter Miami y se echó el equipo al hombro para resurgir en la Conferencia Este y que el equipo fuera reconocido a nivel internacional, iniciando su camino con Las Garzas en la Concachampions.
- Partidos | 86
- Goles | 81
- Promedio | 0.48 goles por partido
- Asistencias | 41
- Títulos | 2
Goles de Messi con la selección Argentina
Después de quedarse muchas veces con las manos vacías y ser críticado por no rendir igual con la selección Argentina que en el Barcelona o sus clubes, Messi tuvo su recompensa con la Albiceleste, siendo su mayor logro ganar el Mundial de Qatar 2022.
- Partidos | 195
- Goles | 114
- Promedio | 0.58 goles por partido
- Asistencias | 63
- Títulos | 6
*Con información de messi.com/estadisticas-inter