El MVP de la Liga Americana podría quedar en manos latinas: estos son los números de Yordan Álvarez y Junior Caminero

Dos latinos dominan la pelea por el MVP de la Liga Americana y prometen un cierre de temporada regular sumamente atractivo para los amantes de las Grandes Ligas

Yordan Álvarez es el favorito al MVP en la LA | ALEX SLITZ /GETTY IMAGES VIA AFP

Con la recta final de la temporada regular de Grandes Ligas a la vuelta de la esquina los ojos están puestos en los premios individuales que se entregan al cierre de la campaña regular. En el caso de la Liga Americana dos nombres destacan como los principales favoritos a alzarse con el MVP y coincidencialmente se trata de dos latinos: Yordan Álvarez (Houston Astros) y Junior Caminero (Tampa Bay Rays).

El cubano y el dominicano están teniendo una campaña muy por encima del promedio que los ubica, de acuerdo con las votaciones preliminares de MLB.com, como los dos grandes favoritos para pelear por el premio al Jugador Más Valioso.

Yordan Alvarez continues to hold the top spot in the AL MVP Poll 👇 pic.twitter.com/EaCD6OEeJb — MLB (@MLB) August 25, 2026

Ambos han sido claves en las aspiraciones de sus respectivos equipos de alcanzar un boleto que les permite avanzar a playoffs para poder seguir compitiendo por la tan ansiada Serie Mundial. Esto queda demostrado al ver la tabla de posiciones donde encontramos a Houston Astros en la pelea en el oeste a tan solo medio juego del liderato tras un par de derrotas al hilo que fueron aprovechadas por los Texas Rangers para asumir el liderato. Por su parte en el caso de Caminero y sus Tampa Bay Rays, estos se ubican en la cima del este a 3.5 juegos de sus más cercanos perseguidores, los New York Yankees.

¿Cómo ha sido la temporada de Yordan Álvarez?

La temporada 2026 de Yordan Álvarez ha sido sin lugar a dudas la mejor de sus 8 años en la liga. A casi un mes de que culmine la temporada el cubano suma 36 jonrones en 129 juegos disputados. No obstante, esta clara demostración de poder no ha sido la única forma en la que ha contribuido de forma ofensiva pues registra un promedio al bate de .320.

Estos números lo ubican como el mejor bate de poder y de contacto de toda la Liga Americana con diferencia. A esto se suma además que se ubica como el segundo pelotero con más hits de la liga (148), más carreras impulsadas (90) segundo en bases por bolas recibidas (91), líder de slugging (.613) y OPS (1.049).

Álvarez ha demostrado estar en la élite del béisbol profesional, no en vano ya se habla de que si mantiene este ritmo ofensivo podría llegar incluso a pelear por una triple corona, uno de los títulos más difíciles de conseguir pues requiere consagrarse como el líder tanto en promedio de bateo como en cuadrangulares y carreras impulsadas. El último en lograr esta hazaña fue justamente otro latino, en este caso el venezolano Miguel Cabrera con los Detroit Tigers en la campaña 2012.

Números de Junior Caminero en 2026 que lo ponen en la pelea por el MVP

Yordan Álvarez tiene un perseguidor que no quiere dejarle el camino fácil al MVP y su nombre es Junior Caminero. Y es que el dominicano está pisándole los talones gracias a su impactante producción ofensiva con los Rays, con los cuales acumula 35 jonrones, tan solo 1 menos que el propio Álvarez.

En el apartado de carreras impulsadas la diferencia entre ambos contendientes al MVP es sumamente pequeña pues solo los separan 6 remolcadas. Caminero suma un total de 84 carreras traídas al plato.

El único renglón en el que se puede apreciar una diferencia sustancial en la carrera por el premio al Jugador Más Valioso es en es el del promedio al bate con .277 en el cual al igual se ubica fuera del top 10 de la americana por detrás de otros latinos como Yandy Díaz (.305) y Willson Contreras (.280).

En la votación preliminar al MVP organizada por MLB.com Caminero obtuvo un total de 117 puntos una cifra significativamente menor a los 181 puntos de Álvarez, pero sustancialmente mayor a la alcanzada por Bobby Witt Jr. (Kansas City Royals) quien obtuvo tan solo 89 unidades para ubicarse en la tercera posición.

Estos números hacen prever que la definición del MVP entre Yordan Álvarez y Junior Caminero se producirá durante el mes de septiembre por lo que los fanáticos de Houston y Tampa deberán esperar hasta casi el último minuto para saber quién se alzará como ganador de uno de los premios individuales más importantes de la temporada.

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