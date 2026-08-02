¡Rompen el mercado! Los Dodgers adquieren a Tarik Skubal de Detroit Tigers

La novena californiana entregaría a tres prospectos a los Tigers para reforzar su rotación con el lanzador proveniente de Detroit

Tarik Skubal llega a Los Angeles Dodgers tras un intercambio con Tigers | Reuters

Los Angeles Dodgers concretaron la adquisición de Tarik Skubal, ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young de la Liga Americana, mediante un cambio con los Detroit Tigers. De acuerdo con la información del periodista estadounidense Jeff Passan de ESPN, los de California darían a dos jóvenes lanzadores y a Zyhir Hope.

El zurdo de 29 años llega al equipo que ocupa el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional y que busca conquistar su tercera Serie Mundial consecutiva. Skubal fue la pieza de mayor valor disponible en el mercado de cambios de este verano.

A cambio del abridor, los Dodgers enviaron a Detroit al jardinero Zyhir Hope y a los lanzadores derechos River Ryan y Brady Smith. Los Tigers recibieron así tres jugadores jóvenes como parte de una negociación que modificó el panorama del mercado.

La salida de Skubal se produjo después de que Detroit perdiera terreno en la carrera por la postemporada dentro de la Liga Americana. El lanzador regresó tras una cirugía por un fragmento óseo y alcanzó las 99.9 millas por hora con su recta durante la temporada.

Skubal encabezó a los Tigers en sus clasificaciones consecutivas a los playoffs de 2024 y 2025, aunque el equipo quedó eliminado en la Serie Divisional en ambas campañas. Ahora tendrá la oportunidad de disputar por primera vez una Serie de Campeonato y buscar un lugar en la Serie Mundial.

El zurdo se integra a unos Dodgers que llegaron al sábado con marca de 69-42 y una diferencia de carreras de +154. Hasta la jornada del viernes, el cuerpo de lanzadores de Los Angeles había permitido 414 carreras, la menor cantidad en las Grandes Ligas.

Su repertorio está encabezado por una recta de cuatro costuras que alcanza entre 95 y 98 millas por hora, además de uno de los cambios de velocidad más efectivos de la liga. También utiliza sinker, slider y slurve, acompañados por un control que lo coloca entre los abridores más completos de MLB.

Los Dodgers superaron la competencia de Atlanta Braves, Milwaukee Brewers, Chicago Cubs, Philadelphia Phillies y Tampa Bay Rays. Skubal registra esta temporada marca de 7-5, efectividad de 2.79 y 116 ponches.

El dos veces All-Star también representó a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de esta primavera. En su carrera suma marca de 61-42, 150 aperturas, tres apariciones como relevista y 1,005 ponches, todos acumulados con Detroit antes de su llegada a Los Angeles.

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