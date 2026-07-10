Shohei Ohtani se pierde el Juego de Estrellas 2026 por lesión en la rodilla izquierda

Shohei Ohtani no jugará el Juego de Estrellas 2026 por molestias en la rodilla izquierda. Los Dodgers ajustarán su actividad durante el descanso de MLB

El japonés arrastra molestias desde junio | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El Juego de Estrellas de las Grandes Ligas perderá a una de sus principales figuras. Shohei Ohtani no participará en el Clásico de Media Temporada de 2026 debido a una irritación persistente en la rodilla izquierda, según confirmó Los Angeles Dodgers antes de iniciar su serie contra los Arizona Diamondbacks.

El jugador japonés había sido elegido como bateador designado titular de la Liga Nacional después de encabezar la votación de los aficionados. Ohtani recibió 3 millones 341 mil 257 votos durante la primera fase del proceso, cifra que le permitió obtener su sexta selección para el Juego de Estrellas.

La decisión también modificó los planes inmediatos de los Dodgers, pues Ohtani no realizará la apertura que tenía programada frente a Arizona. El equipo optó por reducir su actividad como lanzador antes del descanso, aunque podrá permanecer en la alineación como bateador designado durante el resto del fin de semana.

¿Qué lesión tiene Shohei Ohtani y cuánto tiempo estará fuera?

Ohtani arrastra la molestia desde el 11 de junio, cuando abandonó un encuentro contra los Pittsburgh Pirates por una inflamación en la rodilla izquierda. El problema ocurrió después de un intento de robo de base durante una jugada que terminó marcada como foul, aunque inicialmente el mánager Dave Roberts señaló que su salida había sido preventiva.

A pesar de la incomodidad, el pelotero continuó participando con los Dodgers durante las semanas posteriores. Sin embargo, la irritación no desapareció por completo, por lo que la organización decidió cancelar su siguiente actuación desde el montículo y descartar su viaje a Filadelfia.

Después de concluir la serie contra los Diamondbacks, Ohtani será sometido a diferentes intervenciones en la rodilla durante el receso del Juego de Estrellas. Los Dodgers no especificaron qué tipo de procedimientos recibirá ni establecieron un plazo definitivo para su regreso como lanzador.

El club espera que el descanso y el tratamiento le permitan comenzar la segunda mitad de la temporada en mejores condiciones. Por ahora, no se ha informado que el japonés vaya a ingresar en la lista de lesionados, debido a que seguirá disponible para batear antes del receso.

La ausencia de Ohtani golpea al Juego de Estrellas de MLB

El Juego de Estrellas de 2026 está programado para el martes 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia. El encuentro entre las figuras de la Liga Americana y la Liga Nacional comenzará a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos, dentro de la edición número 96 del evento.

Ohtani llegaba al receso con una línea ofensiva de .290 de promedio, .405 de porcentaje de embasado y .534 de slugging, además de 20 cuadrangulares y 56 carreras impulsadas. Como lanzador registraba efectividad de 1.79 y WHIP de 0.95 en 14 aperturas y 85.2 entradas, números que reflejan su presencia en las dos funciones.

Su baja obliga a la Liga Nacional a realizar un ajuste en el roster y a definir quién ocupará su lugar como bateador designado. Hasta el anuncio de su ausencia, MLB no había confirmado al sustituto del jugador de los Dodgers para el encuentro en Filadelfia.

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