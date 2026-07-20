Shohei Ohtani: cuánto gana, en qué gasta y por qué es el deportista mejor pagado de la MLB

Actualmente, Shohei Ohtani es el único pelotero capaz de jugar como lanzador abridor de élite y como bateador de poder de manera simultánea

Shohei Ohtani, de 32 años, juega en Dodgers desde 2023. Foto: Caleb Bowlin / AFP

El 9 de diciembre de 2023, el mercado de las Grandes Ligas se sacudió con el contrato más grande en la historia de la MLB: el japonés Shohei Ohtani firmó con los Dodgers de Los Angeles un acuerdo de $700 millones de dólares por 10 años.

Sin embargo, la verdadera genialidad del contrato radica en la estructura de pago que diseñó el propio beisbolista. Según fuentes familiarizadas con la negociación, citadas por la cadena ESPN, Ohtani logró que su salario de $70 millones de dólares por temporada se fijara en solo $2 millones, postergando los otros $68 millones para cuando acabe su contrato.

Esto significa que los otros $680 millones restantes le serán pagados en cuotas anuales de $68 millones entre los años 2034 y 2043.

De acuerdo con la revista Forbes, la estrategia de Shohei Ohtani fue para obtener una clara ventaja fiscal. Al recibir el grueso de sus ganancias a partir de 2034, el beibolista nipón podría mudarse fuera de California a un estado sin impuesto sobre la renta, incluso antes de cobrar ese dinero. Así evitaría legalmente pagar cerca de $90 millones de dólares en impuestos estatales.

Cabe destacar que su estatus como icono global en dos continentes (Asia y América) le genera más de $125 millones de dólares anuales en patrocinios y negocios comerciales. Por ejemplo, tiene con marcas globales de EE.UU. y Japón, como Fanatics, New Balance, Japan Airlines y Kowa. En teoría, aquellos $2 millones anuales son como un “cobro mínimo”.

Por qué Shohei Ohtani es el jugador mejor pagado de la MLB

Los Dodgers no pagaron $700 millones porque Ohtani les parecía lindo o interesante, y tampoco fue por lanzar una moneda al aire. Actualmente, es el único pelotero capaz de jugar como lanzador abridor de élite y como bateador de poder de manera simultánea.

A través de esa “carta de presentación”, el pago por sus servicios comenzó a justificarse. Pero no es lo único que aporta a la franquicia.

Al ocupar un solo puesto en la nómina con su doble función, esto le permite a los Dodgers contar con un lanzador o bateador extra en la banca, un beneficio que no tienen otros equipos.

Las otras razones ya forman parte de su desempeño en el montículo y en la caja de bateo. Según reportes, Ohtani ha registrado números impresionantes de WAR (Victorias Sobre el Reemplazo), que calcula cuántos triunfos aporta un lanzador a su equipo en comparación con un pelotero promedio. Esto sin contar que su recta supera las 100 millas por hora.

En este apartado, el nipón ha superado habitualmente los 9.0 y 10.0 WAR combinados en sus campañas saludables.

Por si fuese poco, Ohtani combina otras dos virtudes en sus turnos al bate: poder y velocidad. Esto significa que es un bateador capaz de ganar un evento de cuadrangulares y al mismo tiempo ser líder de OPS, que es el porcentaje de efectividad para embasarse.

También ha sido capaz de mantener una rutina de preparación, cuidar su cuerpo, recuperarse de cirugías mayores y seguir rindiendo bajo la presión de ser una de las figuras deportivas más analizas del planeta. En dos palabras: resistencia y mentalidad.

Con Ohtani como pieza clave, los Dodgers de Los Angeles han sido campeones de la MLB en los dos últimos años, un bicampeonato que no se veía desde el periodo 1998-2000, cuando los Yankees se coronaron en tres temporadas consecutivas.

Juan Soto, el latino mejor pagado de la MLB, muy por debajo de Ohtani

Aunque muchos peloteros latinos han firmado contratos astronómicos, el promedio anual de Ohtani supera drásticamente los ingresos anuales de estrellas como Juan Soto.

El dominicano firmó con los Mets de Nueva York, en 2025, un contrato de $765 millones de dólares por 15 años, es decir: $46.8 millones por temporada. Aunque a la larga percibirá más dinero que Ohtani, el japonés firmó su $700 millones por cinco años menos.

Además de Juan Soto, que está respondiendo a su contrato, en el ranking salarial aparece el puertorriqueño Carlos Correa (Twins), quien acordó un salario base de $36 millones de dólares en 2025. Por detrás están el boricua Francisco Lindor (Mets) y el cubanoamericano Nolan Arenado (Cardenales), quienes proyectan un salario base de $32 millones.

En qué gasta el dinero Shohei Ohtani

Ohtani mantiene una vida muy reservada, enfocada casi en su totalidad en el descanso físico y la disciplina deportiva. Según reportes, el gasto ostentoso no forma parte de su estilo de vida. Utiliza jets privados para sus viajes internacionales prolongados y cuenta con un equipo dedicado a su seguridad residencial.

De acuerdo con el sitio web Realtor, uno de los portales de búsqueda de bienes raíces más populares de Estados Unidos, Ohtani adquirió en 2024 una lujosa residencia de 5 habitaciones en La Cañada Flintridge, California, por $7.85 millones de dólares.

Asimismo, invirtió unos $17 millones en una propiedad vacacional exclusiva dentro de un megadesarrollo inmobiliario de $240 millones en Hapuna Beach, ubicada en la Isla Grande de Hawái.

Con el paso de los años, el japonés Shohei Ohtani no solo es el pelotero mejor pagado de la MLB, sino que su estilo y rendimiento deportivo es un fenómeno irrepetible que ha redefinido los negocios en las Grandes Ligas. Cualquier audiencia, incluyendo los latinos, desean presenciar lo que alguna vez solo hizo Bugs Bunny en caricaturas.

En 2025, Ohtani bateó 55 jonrones. Foto: Ryan Sirius Sun / AFP

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