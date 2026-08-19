Ohtani ve escapar el MVP y el Cy Young, pero todavía persigue la gloria con Dodgers

Ohtani perdió terreno en las carreras por el MVP y el Cy Young, pero todavía puede cerrar la temporada con el premio más importante: otro título con Dodgers

La temporada de Ohtani cambia de rumbo. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Shohei Ohtani ya no domina con claridad la carrera por el MVP de la Liga Nacional. Pete Crow-Armstrong se convirtió en su principal rival y ya aparece por delante en algunos mercados, mientras el japonés continúa produciendo como bateador. Su panorama para el Cy Young es todavía más complicado, ya que una lesión en la rodilla izquierda frenó sus apariciones como pitcher desde el 3 de julio.

Antes de la lesión, Ohtani tenía números suficientes para competir por el Cy Young, con marca de 8-2 y efectividad de 1.79 en 14 aperturas, pero la falta de innings prácticamente lo sacó de la pelea. Aun así, mantiene abierta la posibilidad de cerrar el año con la gloria colectiva: volvió a mostrar su poder ofensivo con dos jonrones ante Colorado y ahora apunta a conquistar nuevamente el campeonato con Los Angeles Dodgers. LEE LA NOTA COMPLETA

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