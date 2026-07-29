Shohei Ohtani sigue sin fecha para volver a lanzar con los Dodgers

La rodilla izquierda sigue frenando su regreso como pitcher, pero Ohtani no pierde poder y sigue respondiendo con el bate.

Ohtani presenta problemas con su rodilla | ROSS TURTELTAUB / GETTY IMAGES VIA AFP

Shohei Ohtani todavía no logra sentirse al cien por ciento, y por eso su regreso al montículo con los Dodgers sigue sin fecha definida. La inflamación en la rodilla izquierda le ha puesto freno a su plan como lanzador, aunque con el bate no ha bajado el ritmo y continúa respondiendo en un tramo clave de la temporada.

Ohtani sigue en pausa como lanzador

La situación de Ohtani obliga a los Dodgers a ir con calma, porque la prioridad ahora mismo es evitar que una molestia menor se convierta en un problema mayor. Dave Roberts ha sido claro al señalar que el equipo todavía no maneja un calendario concreto para verlo otra vez en la lomita, algo que deja en evidencia que el proceso sigue abierto y sin apuros innecesarios.

El punto de partida sigue siendo la rodilla izquierda, esa zona que le ha dado más de un dolor de cabeza en las últimas semanas y que no le ha permitido completar su preparación normal como pitcher. Aun así, dentro del club no se habla de un escenario dramático, sino de una administración paciente de cargas para que Ohtani pueda volver cuando realmente tenga sentido.

La rodilla izquierda lo ha frenado

La inflamación en la rodilla izquierda ha sido el principal obstáculo para que el japonés retome el montículo. Esa molestia incluso lo obligó a salir de un juego en junio, y desde entonces el cuerpo técnico ha preferido moverse con mucha prudencia.

Lo más llamativo es que, pese a esa incomodidad, Ohtani sigue compitiendo a un nivel altísimo en la caja de bateo. Su más reciente cuadrangular, el 23 de la temporada, llegó este martes y confirmó que el toletero sigue siendo una amenaza permanente para cualquier rival, incluso cuando no puede aportar como lanzador.

Ese batazo también fue su décimo jonrón abriendo el juego en 2026, un dato que refuerza su impacto inmediato desde el primer turno. En otras palabras, Ohtani no está lanzando, pero sigue cambiando partidos casi desde el arranque.

Molestias que obligan a esperar

A lo de la rodilla se suma otro detalle que complica más el panorama. Roberts reveló que Ohtani también ha tenido que lidiar con molestias en el bíceps derecho, una situación que añade otra capa de cuidado en la planificación de su regreso al montículo.

Con ese contexto, los Dodgers no parecen interesados en forzar nada. La idea es que el japonés recupere sensaciones completas antes de volver a lanzar, porque en este punto un paso en falso podría costarle más de lo que ganaría con una reaparición apresurada.

Ohtani sigue siendo una figura central para Los Ángeles, aunque por ahora su aporte como pitcher esté en pausa. La buena noticia para los Dodgers es que su poder ofensivo se mantiene intacto y eso les permite seguir respirando mientras esperan mejores señales físicas.

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