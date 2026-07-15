Junior Caminero da alivio a los Rays: no habría fractura tras el pelotazo

Alivio total en Tampa Bay, las radiografías de Caminero salen negativas y el dominicano podría jugar este viernes ante los Red Sox.

Caminero no sufrió fracturas en su mano | AL BELLO / GETTY IMAGES VIA AFP

La gerencia y la fanaticada de los Tampa Bay Rays finalmente pudieron respirar tranquilos luego de que Junior Caminero recibió un pelotazo en el dedo pequeño de la mano izquierda durante el tercer inning del Juego de Estrellas 2026.

El golpe ocasionó que el dominicano abandonara el terreno de juego en medio de gestos de dolor rumbo a los vestuarios del Citizens Bank Park.

En ese momento nadie sabía qué esperar. Caminero admitió que pensó lo peor, incluso llegó a creer que algo se había roto, pero por suerte esa sensación se disipó rápido. El jugador fue sustituido de emergencia por el cubano Miguel Vargas, de los White Sox, quien terminó conectando un cuadrangular en la victoria 4-0 de la Liga Americana.

Las radiografías traen el alivio

Poco después del susto llegó la noticia que todos esperaban.Las radiografías realizadas en el propio estadio salieron negativas a fractura, confirmando que el antesalista dominicano solo sufrió una contusión sin mayores complicaciones. Caminero ya se declara “día a día” y su recuperación luce encaminada sin sobresaltos adicionales.

Lo curioso es que este no es el primer sustico de la temporada para el joven pelotero. En abril ya había vivido un momento similar tras recibir un pelotazo en la mandíbula frente a los Guardians, situación que terminó siendo apenas una contusión pasajera. Esta vez, con la mano lastimada, el propio Caminero se mostró optimista y hasta bromeó sobre lo ocurrido, agradeciendo el gesto de O’Brien, quien fue personalmente al camerino de la Liga Americana para disculparse.

Caminero listo para volver y enfrentar Boston

La mejor parte de esta historia es que Caminero ya se ve jugando este viernes, cuando los Rays enfrenten a los Red Sox en un doble juego día-noche en Fenway Park. Su ausencia hubiera sido un golpe durísimo para Tampa Bay, equipo que llega a este tramo de la temporada con un récord de 56-38, el mejor de la Liga Americana, y con tres juegos de ventaja sobre los Yankees en la división.

No es para menos la preocupación generalizada. El dominicano de 23 años atraviesa una temporada espectacular con 28 jonrones y un OPS de .927, cifras que lo colocan entre los bateadores más peligrosos y queridos del momento. Compañeros como Nick Martinez y rivales como Dave Roberts coincidieron en algo, sentían un alivio genuino al saber que su estrella dominicana estaba fuera de peligro.

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