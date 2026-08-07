Líderes de bateo latinos en MLB 2026: así están los promedios hoy

Estos son los promedios actuales de los tres latinos que están arrasando en el promedio de bateo de toda la MLB en 2026.

Yordan Álvarez ha tenido una campaña histórica | TIM WARNER / GETTY IMAGES VIA AFP

Si hay algo que no se puede discutir esta temporada 2026, es que el bateo latino está en su mejor momento en las Grandes Ligas. Yordan Álvarez, Luis Arráez y Otto López ocupan las tres primeras posiciones en el promedio de bateo de toda la MLB, algo que pocas veces se ve y que confirma el gran nivel que atraviesa el talento hispano en el máximo circuito del béisbol. No es casualidad, es una racha que viene creciendo partido tras partido y que tiene a los aficionados hispanos celebrando en grande.

¿Quiénes son los líderes del bateo latino en la MLB?

El cubano Yordan Álvarez sigue siendo el rey absoluto. El jardinero de los Astros lidera la Triple Corona de bateo de la Liga Americana con .329 de average, 35 jonrones y 85 impulsadas, además de mandar en OBP (.443), slugging (.640) y OPS (1.082). Viene de una racha impresionante, bateando .433 desde el 10 de julio y con una cadena de 19 juegos consecutivos llegando a base. Simplemente está teniendo una temporada histórica.

Por su parte, el venezolano Luis Arráez sigue firme como el bateador más consistente de la Liga Nacional con .325 de average. Lo interesante es que el segunda base fue cambiado recientemente de San Francisco a Filadelfia, así que ahora buscará mantener ese ritmo con nuevos colores.

El dominicano Otto López completa el podio y lo hace liderando las Grandes Ligas en hits, con 142 imparables, 29 dobles y 43 juegos de hits múltiples. En la Liga Nacional también aparece entre los mejores en triples, robos y bases totales, mostrando que su aporte va mucho más allá del promedio.

Las posiciones actuales del liderato

1° Yordan Álvarez (Cuba, Astros) con .329 AVG, líder de la Liga Americana en varios departamentos ofensivos

(Cuba, Astros) con .329 AVG, líder de la Liga Americana en varios departamentos ofensivos 2° Luis Arráez (Venezuela, Phillies) con .324 AVG de temporada pese a haber sido cambiado de equipo

(Venezuela, Phillies) con .324 AVG de temporada pese a haber sido cambiado de equipo 3° Otto López (República Dominicana, Marlins) con .319 AVG y liderato en hits y dobles de toda la MLB

Otros latinos que también brillan esta temporada

El podio no cuenta toda la historia porque el talento latino se siente en cada esquina del roster de la MLB. Junior Caminero, dominicano de los Rays, batea .284 con 33 jonrones y 71 impulsadas, colándose entre los mejores toleteros jóvenes de la liga.

Yandy Díaz es otro de los latinos que está teniendo una temporada soñada con números sólidos de .300, mientras que nombres como Willson Contreras, Juan Soto y Jackson Chourio siguen apareciendo en los rankings de poder latino de MLB.com como referentes del béisbol hispano actual. Con este nivel de talento repartido entre venezolanos, dominicanos y cubanos, no sorprende que 2026 se esté convirtiendo en una de las temporadas más recordadas para el bateo latino en las Grandes Ligas.

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