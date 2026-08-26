La rabona del argentino Joaquín Pereyra en la MLS y otros goles que apuntan hacia el premio Puskás 2026
La temporada ya suma rabonas, voleas y jugadas individuales que ya generan debate en torno a este galardón, aunque FIFA aún no define sus nominados
La MLS ya tiene uno de esos goles capaces de recorrer las redes sociales en cuestión de horas. Joaquín Pereyra sorprendió con una rabona espectacular ante San Jose Earthquakes y puso su nombre en la conversación por el premio Puskás 2026, aunque todavía no existe una nominación oficial de FIFA.
El argentino apareció al minuto 10 del triunfo 5-1 de Minnesota United como visitante. Tras recibir dentro del área por la izquierda, encontró poco espacio para maniobrar y decidió resolver con una rabona que cruzó al arquero Angus Gunn hasta el segundo poste.
La definición va más allá de lo estético. Pereyra ejecutó el remate bajo presión, con poco margen para acomodarse y con una precisión notable. Además, su gol inició la remontada de Minnesota y el mediocampista terminó la noche con una asistencia. Esos elementos alimentan el debate sobre si la jugada puede trascender la MLS y llegar a la carrera por el Puskás.
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Los otros goles que llaman la atención en la carrera por el premio Puskás 2026
- Dom Ballard
El delantero del Bristol City protagonizó una de las definiciones más acrobáticas de la temporada en el Championship. De espaldas al arco, conectó un balón en el aire con un remate de taco y volea que terminó en el ángulo. La coordinación y dificultad técnica convierten la acción en otra de las candidatas que circulan entre aficionados.
- Ousmane Dembélé
El atacante del PSG y ganador del Balón de Oro 2025 también ha dejado acciones de enorme calidad durante la temporada. Una de ellas llegó ante Marseille, cuando condujo desde la banda derecha, superó a varios rivales y terminó la jugada con un disparo de exterior. La combinación de velocidad, regate y definición le da un perfil distinto al gol de Pereyra.
- Che Adams
El delantero del AC Milan también pudiera aparecer en la terna al Puskás gracias a un remate de gran potencia y dificultad. Su definición sorprendió por la distancia y la manera en que encontró el arco, otro de los ingredientes que suelen alimentar la discusión por el premio al mejor gol.
- Luis Díaz
El colombiano ha sido mencionado por una acción individual con el Liverpool, en la que controló un balón largo, dejó atrás a sus marcadores y finalizó con un potente disparo. Su capacidad para convertir una jugada complicada en una definición limpia vuelve a ponerlo en el radar de quienes siguen los posibles candidatos al Puskás.
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- Ramiro Peralta
Desde el fútbol regional argentino también llegó una anotación que ha ganado notoriedad. Su gol de taco resalta por la dificultad del recurso y representa el tipo de sorpresa que puede aparecer en una eventual selección de FIFA.
¿Puede la rabona de Pereyra llegar al Puskás?
Por ahora, el tanto del argentino no es candidato oficial al Puskás 2026. FIFA todavía debe establecer las fechas de elegibilidad y publicar la lista correspondiente. El calendario todavía puede cambiar por completo las inclinaciones de los goles más sobresalientes del año, especialmente tras el Mundial 2026 como gran escaparate.
La rabona de Pereyra, mientras tanto, ya tiene su propia carta de presentación: dificultad, precisión, improvisación y un momento importante para su equipo. Si FIFA la incluye en el período de elegibilidad, aquel remate en San Jose podría pasar de ser un golazo viral de la MLS a competir por un lugar entre los mejores goles del año.