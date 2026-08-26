La rabona del argentino Joaquín Pereyra en la MLS y otros goles que apuntan hacia el premio Puskás 2026

La temporada ya suma rabonas, voleas y jugadas individuales que ya generan debate en torno a este galardón, aunque FIFA aún no define sus nominados

Pereyra sorprendió a más de uno con su gol / Tyler Tate / Getty Images via AFP

La MLS ya tiene uno de esos goles capaces de recorrer las redes sociales en cuestión de horas. Joaquín Pereyra sorprendió con una rabona espectacular ante San Jose Earthquakes y puso su nombre en la conversación por el premio Puskás 2026, aunque todavía no existe una nominación oficial de FIFA.

El argentino apareció al minuto 10 del triunfo 5-1 de Minnesota United como visitante. Tras recibir dentro del área por la izquierda, encontró poco espacio para maniobrar y decidió resolver con una rabona que cruzó al arquero Angus Gunn hasta el segundo poste.

Joaquín Pereyra with the RABONA. 😍 pic.twitter.com/dxgyitKapL — Major League Soccer (@MLS) August 23, 2026

La definición va más allá de lo estético. Pereyra ejecutó el remate bajo presión, con poco margen para acomodarse y con una precisión notable. Además, su gol inició la remontada de Minnesota y el mediocampista terminó la noche con una asistencia. Esos elementos alimentan el debate sobre si la jugada puede trascender la MLS y llegar a la carrera por el Puskás.

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Los otros goles que llaman la atención en la carrera por el premio Puskás 2026

Dom Ballard

El delantero del Bristol City protagonizó una de las definiciones más acrobáticas de la temporada en el Championship. De espaldas al arco, conectó un balón en el aire con un remate de taco y volea que terminó en el ángulo. La coordinación y dificultad técnica convierten la acción en otra de las candidatas que circulan entre aficionados.

A quite frankly, ludicrous goal from Dom Ballard. 🤯 pic.twitter.com/sHS6VlIZF9 — Bristol City FC (@BristolCity) August 22, 2026

Ousmane Dembélé

El atacante del PSG y ganador del Balón de Oro 2025 también ha dejado acciones de enorme calidad durante la temporada. Una de ellas llegó ante Marseille, cuando condujo desde la banda derecha, superó a varios rivales y terminó la jugada con un disparo de exterior. La combinación de velocidad, regate y definición le da un perfil distinto al gol de Pereyra.

This goal by Dembélé against Marseille is one of the most beautiful goals we’ve scored this season. pic.twitter.com/3APu7eTSvp https://t.co/igvgn3ZODq — custom7. (@customwyd) May 23, 2026

Che Adams

El delantero del AC Milan también pudiera aparecer en la terna al Puskás gracias a un remate de gran potencia y dificultad. Su definición sorprendió por la distancia y la manera en que encontró el arco, otro de los ingredientes que suelen alimentar la discusión por el premio al mejor gol.

Il gol di Chè Adams in #TorinoMilan 🏹 pic.twitter.com/NlhKiF4Fld — Lega Serie A (@SerieA) August 24, 2026

Luis Díaz

El colombiano ha sido mencionado por una acción individual con el Liverpool, en la que controló un balón largo, dejó atrás a sus marcadores y finalizó con un potente disparo. Su capacidad para convertir una jugada complicada en una definición limpia vuelve a ponerlo en el radar de quienes siguen los posibles candidatos al Puskás.

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💥Gran definición de Luis Díaz🇨🇴.



149 participaciones de gol de Díaz, Kane y Olise en toda competencia en esta temporada:



Luis Díaz: 26G, 17A

Harry Kane: 54G, 7A

Michael Olise: 20G, 25A pic.twitter.com/vQjxCcfziV — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) April 28, 2026

Ramiro Peralta

Desde el fútbol regional argentino también llegó una anotación que ha ganado notoriedad. Su gol de taco resalta por la dificultad del recurso y representa el tipo de sorpresa que puede aparecer en una eventual selección de FIFA.

Ramiro Peralta has produced a Puskás Award contender in Argentina’s regional leagues. 🤯🇦🇷



What an outrageous goal! 🚀🔥 pic.twitter.com/RfoiC1Vu6f — Sunday League Footy (@SundayChants) August 25, 2026

¿Puede la rabona de Pereyra llegar al Puskás?

Por ahora, el tanto del argentino no es candidato oficial al Puskás 2026. FIFA todavía debe establecer las fechas de elegibilidad y publicar la lista correspondiente. El calendario todavía puede cambiar por completo las inclinaciones de los goles más sobresalientes del año, especialmente tras el Mundial 2026 como gran escaparate.

La rabona de Pereyra, mientras tanto, ya tiene su propia carta de presentación: dificultad, precisión, improvisación y un momento importante para su equipo. Si FIFA la incluye en el período de elegibilidad, aquel remate en San Jose podría pasar de ser un golazo viral de la MLS a competir por un lugar entre los mejores goles del año.

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