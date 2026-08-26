Texans refuerzan su ataque: así llega Kayshon Boutte desde los Patriots

Houston adquiere al receptor Kayshon Boutte y apuesta por su explosividad para mantener potente su ofensiva

Boutte llega procedente de Patriots | THEARON HENDERSON / GETTY IMAGES VIA AFP

Houston Texans tuvo que salir al mercado para buscar una pieza que les permita cubrir el hueco que deja la lesión de su receptor abierto Jayden Higgins. Con este objetivo en mente la gerencia del equipo acordó la llegada del receptor Kayshon Boutte, procedente de los New England Patriots, en una operación que suma velocidad, producción comprobada y una oportunidad de renovación para un jugador que necesitaba más protagonismo.

El jugador llega a Texas tras una buena temporada con los Patriots en la cual dejó registro de 33 recepciones para un total de 551 yardas y 6 touchdowns. Su promedio de 16.7 yardas por recepción en 2025 lo ubicó entre los receptores más explosivos de la NFL, una señal clara de que con suficiente tiempo y espacio es capaz de castigar a las defensivas rivales.

La urgencia de Houston surgió tras la rotura del ligamento cruzado anterior de Higgins, quien apuntaba a tener un rol importante junto a Nico Collins. Luego de recibir esta pésima noticia los Texans decidieron buscar una figura de peso que no se limite a ocupar el puesto en el roster sino que realmente los ayude a ganar partidos. Fueron por un receptor de 24 años que todavía tiene margen para crecer y que llega con ganas de triunfar en una ofensiva ambiciosa.

¿Qué puede aportar Kayshon Boutte a los Texans?

El movimiento tiene lógica desde todos los ángulos. Houston necesitaba una amenaza vertical y Boutte ha mostrado justamente ese perfil durante sus dos últimas temporadas. Es un wide receiver capaz de incomodar a los safeties y obligarlos a retroceder, lo que puede abrir carriles para que el resto de la ofensiva pueda hacer daño con mayor facilidad.

Si bien el paso de Boutte por New England fue sumamente positivo, se encontró con una sala de receptores cada vez más llena. Esto quedó demostrado con las incorporaciones de A.J. Brown y Romeo Doubs las cuales en la practica reducían su camino hacia un papel estable, pese a que había disputado el 67.4% de los snaps ofensivos de los Patriots durante 2025. El cambio le ofrece una ventana muy valiosa para demostrar que puede ser más que un especialista en rutas largas.

Para los Texans, la fórmula puede resultar bastante atractiva. Nico Collins mantiene el cartel de gran referencia aérea y Boutte puede aprovechar una atención defensiva menos concentrada sobre su lado. Esa combinación tiene potencial para darle al quarterback una opción rápida en jugadas de alto impacto, especialmente cuando Houston busque romper partidos con envíos profundos.

La llegada también encaja con el tono competitivo que ha marcado el equipo. No es una adquisición para guardar en el fondo del vestuario. Boutte llega para competir desde el primer día, ganarse repeticiones y convertirse en una alternativa real tras la baja de Higgins.

¿Qué recibirán los Patriots a cambio de Boutte?

Los Texans enviaron a New England al safety Jaylen Reed y una selección de séptima ronda del Draft de 2028. Es un precio moderado para conseguir a un receptor con experiencia, producción reciente y una necesidad inmediata de minutos.

Reed, de 23 años, fue seleccionado por Houston en la sexta ronda del Draft de 2025 tras su paso por Penn State. En su primer año tuvo 173 snaps entre temporada regular y playoffs, principalmente como safety de caja y defensor en el slot.

La salida de Reed no deja de ser significativa porque era una pieza joven en una secundaria con proyección. Sin embargo, Houston decidió atender una necesidad ofensiva que se volvió mucho más apremiante después de la lesión de Higgins. El canje refleja una lectura directa del momento, con los Texans priorizando la capacidad de sumar puntos y sostener la profundidad de su cuerpo de receptores.

Además de Boutte, Houston también firmó a los veteranos Zay Jones y Sterling Shepard durante el mismo fin de semana. Esas incorporaciones aumentan las opciones para el cuerpo técnico y reparten la responsabilidad de cubrir la ausencia de Higgins. Boutte aporta el componente explosivo, Jones suma experiencia y Shepard puede entregar versatilidad desde rutas cortas e interiores.

Cuál es la situación contractual de Boutte y Reed

El aspecto contractual es una de las claves del acuerdo. Boutte entra en el último año de su contrato de novato y tiene previsto cobrar un salario base de $3.6 millones de dólares en 2026. Después de esta temporada podrá llegar a la agencia libre, por lo que Houston tendrá varios meses para evaluar su rendimiento antes de decidir si apuesta por una extensión.

Esa situación convierte 2026 en un año enorme para el receptor. Boutte tiene la oportunidad de jugar con un equipo que necesita sus cualidades, elevar sus números y fortalecer su valor en el mercado. Para los Texans, es una inversión de corto plazo con una posible recompensa alta si el jugador conecta rápido con la ofensiva.

Reed, por su parte, sigue vinculado contractualmente hasta 2028 bajo su acuerdo de novato. Su impacto contra el tope salarial de 2026 figura en alrededor de $1.07 millones de dólares, con cifras programadas de cerca de $1.18 millones en 2027 y $1.30 millones en 2028. New England recibe así a un defensor joven, económico y bajo control por tres temporadas más.

Houston apostó por resolver una necesidad actual con un jugador que todavía tiene hambre. Kayshon Boutte llega a una ofensiva que quiere mantenerse entre las más peligrosas de la NFL y tiene ante sí una oportunidad ideal para transformar velocidad, talento y urgencia en una temporada que puede cambiarle la carrera.

Te puede interesar: