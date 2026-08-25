Dolly Parton y la NFL: de los Dallas Cowboys al Super Bowl que nunca protagonizó

La leyenda del country enfrentó problemas de salud en sus últimos meses, pero mantuvo su vínculo con el deporte y una carrera llena de momentos memorables

Parton en el 2023, en el juego de los Cowboys / Ron Jenkins / Getty Images via AFP

Dolly Parton murió este martes a los 80 años, después de atravesar durante los últimos meses varios problemas de salud que la obligaron a reducir sus presentaciones públicas. En semanas anteriores, ‘La leyenda del country’ tuvo que cancelar una residencia en Las Vegas debido a diversos procedimientos médicos y tratamientos.

La cantante también enfrentó complicaciones por un cálculo renal que derivó en una infección y, posteriormente, habló de problemas relacionados con su sistema inmunológico y digestivo. De igual modo, la última etapa de su vida estuvo marcada por el duelo tras la muerte de su esposo, Carl Dean, en marzo de 2025, y por el esfuerzo de recuperar fuerzas para volver a los escenarios.

En medio de esa extensa trayectoria, quedó una historia particularmente llamativa para los aficionados al deporte estadounidense: Dolly Parton y la NFL tuvieron un encuentro memorable, pero que, por distintas circunstancias, no terminó por sellarse en un escenario del Super Bowl. La cantante sí actuó para los Dallas Cowboys, una de las franquicias más emblemáticas de la liga.

REST IN PEACE, DOLLY PARTON.



FOREVER AN AMERICAN ICON.



🇺🇸🫡🕊️ pic.twitter.com/IsHumCv6dl — MLFootball (@MLFootball) August 25, 2026

Dolly Parton y los Dallas Cowboys

El 23 de noviembre de 2023, Parton fue la protagonista del espectáculo de medio tiempo del partido de Thanksgiving entre los Cowboys y los Washington Commanders, disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. A los 77 años, la artista convirtió aquella presentación en uno de los momentos más recordados de la jornada.

Parton apareció con un vestuario inspirado en las Dallas Cowboys Cheerleaders: top azul, shorts blancos, botas y mucho brillo. La cantante interpretó en este show ‘Jolene’, ‘9 to 5’ y una versión de ‘We Will Rock You/We Are the Champions’, vinculada con su álbum ‘Rockstar’.

Aquella presentación llegó en una jornada perfecta para Dallas. Los Cowboys derrotaron 45-10 a Washington y DaRon Bland consiguió el quinto pick-six de su temporada, un registro que entonces estableció un récord de la NFL. Sin embargo, el espectáculo de Parton consiguió robarse buena parte de la atención.

Dolly Parton has sadly passed away at 80.



Parton delivered one of the most iconic halftime shows for the Cowboys on Thanksgiving.



RIP to one of the greatest of all time 🕊️🙏 pic.twitter.com/3Jqbw9zjq6 — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) August 25, 2026

El Super Bowl que nunca protagonizó

La gran historia pendiente fue el Super Bowl. Parton reconoció que la NFL la había invitado en varias ocasiones para participar en el espectáculo de medio tiempo, pero nunca aceptó. En algunos casos, tenía otros compromisos y, en otros, admitió que no se sentía preparada para una producción de semejante dimensión.

La cantante explicó que un espectáculo de este nivel requería una escala que nunca había experimentado. Sin embargo, aquella presentación con los Cowboys demostró que podía desenvolverse ante una enorme audiencia deportiva y televisiva, además de conectar con aficionados que quizá no pertenecían a su público tradicional.

Tras el lanzamiento de ‘Rockstar’, Parton llegó a considerar con mayor seriedad la posibilidad de participar en el Super Bowl. Pero el esperado encuentro nunca ocurrió. Su actuación en Thanksgiving de 2023 terminó siendo su gran vínculo con la NFL y una muestra de lo que pudo haber sido en el escenario más importante de la liga.

El vínculo de Parton con el fútbol americano queda así ligado a una de sus presentaciones más particulares: aquella tarde en Arlington no solo llevó sus grandes éxitos a un estadio de la NFL, sino que también mostró por qué su figura podía trascender generaciones y públicos. El Super Bowl quedó pendiente, pero su paso por Dallas terminó convirtiéndose en un capítulo importante dentro de una carrera que dejó huella mucho más allá de la música.

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