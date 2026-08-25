Muere Dolly Parton a los 80 años, leyenda de la música country

La información difundida por su equipo y su familia señala que Parton murió de forma pacífica en Nashville

Así lo publicó su familia en redes sociales | Reuters

Dolly Parton, una de las figuras que llevó la música country a públicos de varias generaciones, murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años en Nashville, Tennessee. La noticia fue comunicada por su familia a través de un video publicado en las redes sociales de la artista y posteriormente confirmada por su publicista. Cantante, compositora, actriz y empresaria, Parton construyó una carrera de más de seis décadas en la que temas como ‘Jolene’, ‘9 to 5’ e ‘I Will Always Love You’ pasaron del country a la cultura popular.

¿De qué murió Dolly Parton, el ícono de la música country?

Su sobrino Bryan Seaver, quien también trabajó durante años como jefe de seguridad de la cantante, fue el encargado de comunicar el fallecimiento mediante un video en su cuenta oficial de X e Instagram. La información difundida por su equipo señala que la icónica cantante murió de forma pacífica en Nashville y aunque su salud había generado preocupación durante los últimos meses, no se ofrecieron mayores detalles sobre su deceso.

La cantante había hablado de cálculos renales, una infección y complicaciones relacionadas con sus sistemas inmunológico y digestivo, además de episodios de deshidratación y mareos. Días antes de su muerte volvió a reconocer que atravesaba dificultades de salud, aunque continuaba con proyectos musicales y empresariales. Ninguno de esos padecimientos ha sido señalado oficialmente como la causa de su fallecimiento.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Esta es la legendaria trayectoria de Dolly Parton

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, Tennessee, como la cuarta de 12 hermanos. La música apareció desde su infancia a través de su familia y de la iglesia, donde comenzó a cantar. A los 10 años ya participaba en programas locales y a los 13 tuvo una aparición en el Grand Ole Opry. Tras terminar la preparatoria en 1964 se mudó a Nashville para buscar un lugar como compositora e intérprete, hasta que en 1967 llegó una oportunidad que cambiaría su carrera: incorporarse a The Porter Wagoner Show.

La sociedad artística con Porter Wagoner impulsó sus primeras grabaciones y permitió que Parton desarrollara al mismo tiempo una carrera como solista. ‘Joshua’ se convirtió en su primer número uno country en 1971 y tres años después llegaron ‘Jolene’, ‘Love Is Like a Butterfly’ e ‘I Will Always Love You’. Esta última fue escrita como una despedida profesional para Wagoner. Elvis Presley buscó grabarla, pero Parton rechazó el acuerdo porque implicaba compartir sus derechos editoriales. En 1992, Whitney Houston llevó la composición a otro nivel de difusión con su versión para la película The Bodyguard.

Parton amplió después su presencia en el pop, el cine y los negocios. ‘Here You Come Again’ abrió otra etapa comercial a finales de los años 70, mientras ‘9 to 5’ llegó al primer lugar del Billboard Hot 100 y acompañó su debut cinematográfico junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. También participó en películas como The Best Little Whorehouse in Texas y Steel Magnolias. Vendió más de 100 millones de discos, ingresó al Country Music Hall of Fame en 1999 y al Rock & Roll Hall of Fame en 2022. La Recording Academy registra 10 premios Grammy competitivos y 55 nominaciones, además del Lifetime Achievement Award que recibió en 2011. Fuera de los escenarios, desarrolló Dollywood y la Imagination Library, programa dedicado a la distribución de libros para niños.

Ingresó al Salón de la Fama de Música Country en 1999 | Reuters

Muere Dolly Parton: top 10 de sus canciones más famosas

La carrera de Dolly Parton dejó una colección de canciones que trascendieron la música country y llegaron a públicos internacionales. Algunas fueron éxitos interpretados originalmente por ella, mientras que otras alcanzaron nuevas audiencias gracias a versiones de artistas como Whitney Houston, Beyoncé, Miley Cyrus y Kenny Rogers.

Este es el top 10 de las canciones más representativas de Dolly Parton:

‘Jolene’ (1973)

Uno de los temas más reconocidos de Dolly Parton. La canción relata la petición de una mujer hacia otra para que no le quite a su pareja. Con el paso de los años fue reinterpretada por artistas como Miley Cyrus, Beyoncé, The White Stripes y Pentatonix. ‘I Will Always Love You’ (1974)

Escrita por Dolly Parton en 1973 como una despedida profesional para Porter Wagoner, la canción llegó al primer lugar de las listas country. En 1992, Whitney Houston la convirtió en un éxito mundial al incluirla en la película The Bodyguard. ‘9 to 5’ (1980)

Tema principal de la película del mismo nombre protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin y Dolly Parton. La canción abordó las desigualdades laborales y alcanzó el número uno del Billboard Hot 100. ‘Coat of Many Colors’ (1971)

Una composición inspirada en la infancia de Parton y en el abrigo que su madre confeccionó con retazos de tela. Es considerada una de sus canciones más personales por la historia familiar que cuenta. ‘Islands in the Stream’ (1983)

Dueto junto a Kenny Rogers que se convirtió en uno de sus mayores éxitos comerciales. La canción fue escrita por Barry, Robin y Maurice Gibb, integrantes de los Bee Gees. ‘Here You Come Again’ (1977)

Una de las canciones que ayudó a que Dolly Parton ampliara su público más allá del country. El tema llegó al primer lugar de las listas y ganó el Grammy a Mejor Interpretación Vocal Country Femenina. ‘Joshua’ (1971)

Fue el primer sencillo de Dolly Parton que alcanzó el número uno en las listas country. Representó uno de los primeros grandes momentos de su carrera como solista. ‘Two Doors Down’ (1977)

Canción escrita e interpretada por Parton que formó parte de su etapa de mayor éxito comercial durante la década de los setenta. ‘Love Is Like a Butterfly’ (1974)

Tema que llegó al primer lugar de las listas country y que consolidó a Parton como una de las principales figuras femeninas del género. ‘Light of a Clear Blue Morning’ (1977)

Una composición que mostró el lado más introspectivo de Dolly Parton y que con los años se convirtió en una de las canciones destacadas dentro de su repertorio.

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