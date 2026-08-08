Ariana Grande se retira de los escenarios: ¿qué tiene y por qué tomará un descanso después de su gira?

La cantante explicó que la decisión fue planeada desde hace tiempo y que responde, entre otros factores, a la necesidad de establecer límites frente al escrutinio público.

Ariana Grande dejará los escenarios | Frederic J. Brown / AFP

Ariana Grande volverá a alejarse de los reflectores. La cantante estadounidense, de 33 años, confirmó que después de concluir su actual gira, The Eternal Sunshine Tour, dará un paso atrás de las actividades públicas y las apariciones ante los medios. La noticia provocó especulaciones sobre un posible retiro de la música y también preguntas sobre su estado de salud.

Sin embargo, no existe confirmación de que Ariana Grande padezca una enfermedad que la obligue a retirarse, ni la artista ha anunciado que vaya a abandonar definitivamente los escenarios.

La propia Grande salió al paso de las interpretaciones durante uno de sus conciertos en Chicago y explicó que su decisión no fue consecuencia de una reacción repentina.

¿Ariana Grande se retira de los escenarios?

No, al menos no de manera definitiva. La información confirmada hasta ahora apunta a un descanso de la exposición pública, no a un retiro permanente de su carrera musical. El representante de Grande informó que la artista dará un paso atrás después de completar The Eternal Sunshine Tour. También explicó que espera terminar la gira “en lo más alto”, de manera saludable y feliz, para después tomarse un descanso de las actividades y apariciones públicas que han estado acompañadas por un escrutinio constante.

La gira tiene previsto terminar el 1 de septiembre de 2026 en The O2 Arena de Londres, después de una residencia de 10 conciertos en ese recinto. Por lo tanto, hablar de una jubilación definitiva de Ariana Grande sería impreciso. La cantante sí había anticipado que esta gira podía representar una pausa importante en su actividad como artista de conciertos. En declaraciones realizadas antes del anuncio actual, había hablado de esta serie de presentaciones como una oportunidad especial y había advertido que podría pasar mucho tiempo antes de volver a realizar una gira de estas características.

¿Qué tiene Ari?

Hasta ahora, Ariana Grande no ha confirmado que tenga una enfermedad que sea la causa de su descanso.La confusión surge en buena medida por los comentarios que durante los últimos meses se han producido en redes sociales sobre su apariencia física, su peso y su supuesto estado de salud.

El equipo de Grande no presentó un diagnóstico médico como motivo de la decisión. En cambio, señaló que la cantante se ha visto sometida a un “escrutinio público” constante y que, después de terminar la gira, necesita alejarse de las actividades que implican estar permanentemente bajo la mirada pública. La propia artista lleva años cuestionando la costumbre de comentar públicamente sobre el cuerpo de otras personas.

En 2023, Grande pidió que se tuviera mayor cuidado al hablar sobre los cuerpos y explicó que una versión de ella misma que había sido considerada físicamente “saludable” en el pasado coincidía, en realidad, con una etapa que ella describió como la menos saludable de su vida.

¿Por qué tomará un descanso?

Brandon Creed, representante de la cantante, señaló que las apariciones públicas han provocado un escrutinio “interminable y constante”. La intención de Grande es terminar primero su gira y después tomarse un descanso de ese tipo de actividad.

La decisión también llega después de un periodo especialmente intenso en su carrera. En los últimos años, Grande ha combinado música, cine, televisión y teatro. Su interpretación de Glinda en Wicked la llevó nuevamente a una enorme exposición internacional y a una nominación al Oscar, combinada con la noticia de su divorcio, mientras que la segunda película de la saga amplió todavía más su presencia mediática.

A eso se suma el lanzamiento de su nuevo álbum, Petal, y la gira que comenzó en 2026.

Estas fueron sus palabras

Grande decidió hablar directamente con sus seguidores durante su concierto en el United Center de Chicago del pasado 3 de agosto. La cantante explicó que quería “aclarar algunas cosas” después de la reacción que provocó la noticia de su descanso. Además, dijo que su decisión había sido tomada “en silencio” desde hacía mucho tiempo y que no era algo “reactivo o impulsivo”.

Uno de los puntos más importantes de su explicación fue que, para ella, varias cosas pueden ser ciertas simultáneamente: puede necesitar establecer límites y tomarse un descanso sin que eso signifique que su experiencia profesional esté siendo negativa.

“Escuché que mis fans estaban preocupados de que la negatividad estaba arruinando mis asuntos, pero debo decir que esto no puede estar más alejado de la realidad, quiero ser muy, pero muy clara, muchas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo: se necesita establecer límites, los seres humanos pueden necesitar un descanso de vez en cuando y esta también puede y continuará siendo una de las mejores experiencias de mi vida profesional y personal”, explicó Grande, antes de señalar que la gira también puede ser y continuará siendo una de las experiencias profesionales y creativas más importantes de su vida.

¿Cuándo termina The Eternal Sunshine Tour?

The Eternal Sunshine Tour concluirá el 1 de septiembre de 2026 en Londres. Grande realizará 10 conciertos en The O2 Arena como parte del tramo final de la gira. La propia página oficial de la artista mantiene programada la presentación del 1 de septiembre. Ese concierto marcará, por ahora, el final de su actividad como artista de gira. No existe una fecha anunciada para su regreso a los escenarios después del descanso.

Por ahora no existe una fecha anunciada para una nueva gira. Pero tampoco existe un anuncio de retiro definitivo. La diferencia es importante: Ariana Grande está hablando de una pausa, no de un adiós definitivo a la música.

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