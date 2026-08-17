La lucha de Hayden Panettiere contra la depresión posparto: la difícil decisión de dejar a su hija

La actriz estadounidense, reconocida por sus papeles en series como ‘Heroes’ y ‘Nashville’, murió el domingo a los 36 años

Hayden Panettiere inició su carrera artística desde pequeña. Foto: Robyn Beck / AFP

Para Hayden Panettiere, el nacimiento de su única hija, Kaya Evdokia Klitschko, no representó esa conexión inmediata con la maternidad. La actriz estadounidense vivió un parto traumático, además de depresión posparto y una lucha personal que influyó en una de las decisiones más difíciles de su vida: renunciar a la custodia.

La artista falleció este domingo 16 de agosto, a los 36 años, según confirmó su representante. La revista People también reportó que Panettiere habría muerto tras sufrir un fallo cardíaco, provocado por una posible sobredosis.

Conocida por sus papeles en ‘Héroes’, ‘Malcolm’, ‘Ally McBeal’ y la saga ‘Scream’, Hayden había hablado abiertamente sobre sus batallas psicológicas en el libro de memorias ‘This Is Me: A Reckoning’. Allí explica que durante meses tuvo dificultades para establecer un vínculo emocional con su bebé y sintió que no podría desempeñar el rol de madre.

El testimonio de Panettiere también permite comprender por qué decidió que Kaya permaneciera bajo el cuidado de su padre, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, mientras ella se concentraba en recuperarse.

La depresión de Hayden Panettiere comenzó después del nacimiento de Kaya

Según lo expuesto en su libro, publicado en mayo de 2026, Hayden Panettiere experimentó una depresión posparto que afectó profundamente la relación con su bebé. En lugar de sentir una conexión inmediata, que había escuchado describir a otras madres, se encontró emocionalmente desconectada.

“Siempre había oído que las madres sienten una oleada instantánea de amor en el momento en que ven a su bebé, pero yo no sentí nada”, recordó en el texto, citado por el sitio web Lecturas. También explicó que su personalidad habitual comenzó a desaparecer mientras la maternidad comenzaba a demandarle.

“Pero no era pánico lo que sentía en el pecho. No era nada. Un apagón emocional total, como si mi alma estuviera muerta. No era yo misma, pero el problema era que no sabía qué se suponía que debía ser”, relató la actriz nacida en Greenville, Carolina del Sur.

Panettiere reconoció que recurrió al alcohol para intentar manejar lo que estaba experimentando. Según contó, necesitaba beber para poder funcionar, pero también comprendió que necesitaba ayuda profesional.

“Eso era una mierda. Si no conseguía ayuda cuanto antes, estaba perdida”, aseguró. De hecho, la actriz comenzó un tratamiento cuando Kaya tenía cuatro meses, pero su recuperación fue un proceso prolongado. Actualmente, la menor tiene 11 años.

Aunque son casos muy diferentes, la depresión posparto también se maneja en juicio de Lindsay Clancy, acusada de estrangular mortalmente a sus tres hijos. “La medicación me robó la maternidad y mi vida”, expresó en unas desagarradoras notas.

El caso ha puesto bajo los reflectores una diferencia crucial entre dos condiciones que pueden aparecer después del nacimiento de un bebé: la depresión posparto y la psicosis posparto.

La decisión de separarse de su hija

Uno de los capítulos más dolorosos en su libro de memorias fue la decisión de que Kaya viviera con su padre. Panettiere llegó a explicar que no tomó esa determinación porque no quisiera a su hija, sino porque consideraba que, en ese momento, era necesario priorizar el bienestar de la niña y su propia recuperación.

“No estar bajo el mismo techo con ella todos los días ha sido la experiencia más desgarradora de mi vida, y es difícil describir la gama de emociones, incluidas la tristeza, el resentimiento y la ira, que he sentido por ello”, expresó.

Continúa: “Me duele no ser la madre que pensé que sería y, definitivamente, no la madre que quiero ser (créanme, nadie debería tener que criar a un hijo por FaceTime), y aunque extraño tanto a Kaya que me duele el corazón, sé lo afortunada que soy de ser su mamá. Ella es el mayor regalo de mi vida, con lo mejor de su padre y de mí”.

Panettiere insistió en que el vínculo entre ambas era “extremadamente fuerte”, aunque la distancia física representó una de las mayores fuentes de dolor para ella.

La actriz consideró que Kaya nunca tuvo la posibilidad de elegir nacer en una familia conocida y crecer bajo la atención de los medios. Por tal motivo, sintió que dejarla lejos del foco mediático podía ofrecerle una infancia diferente.

“Ella no pidió nacer bajo los focos y los fotógrados ni en medio de mi caos. No pudo elegir a sus padres. Quiero que tenga todas las opciones que yo no tuve, incluida la posibilidad de vivir una vida privada”, dijo.

El día que renunció a la custodia

Hayden Panettiere describe ese día como el peor de su vida, no solo por haber renunciado a la custodia de su hija, sino porque en su mente quedó registrado cada segundo.

“Cada maldito segundo. Ninguna madre podría olvidar ni una sola cosa del día en que entregó a su hijo en adopción. Fue lo más complicado que he hecho. Pero lo mejor para mi hija era asegurarme de que estuviera bien, cuidarme y ser una buena madre para ella. Y a veces eso significa dejar ir”, sentenció.

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