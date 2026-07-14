Cuándo empieza la NFL 2026: calendario semana a semana, dónde ver cada equipo en español
Como si fuese una revancha del Super Bowl, los Patriots visitan el 9 de septiembre a los Seahawks en el inicio de la NFL 2026
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El próximo 9 de septiembre arranca la NFL 2026, temporada que se extenderá hasta el 14 de febrero de 2027, cuando se dispute el Super Bowl LXI. Según el calendario oficial anunciado en mayo, se jugarán 272 partidos y nueve de ellos serán internacionales, incluyendo un inédito regreso al Estado Azteca.
El partido más reciente de la NFL en el histórico recinto mexicano se celebró el lunes 21 de noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers derrotaron a los Arizona Cardinals con un marcador de 38-10.
Como si fuese una revancha del último Super Bowl, los New England Patriots visitan el 9 de septiembre a los Seattle Seahawks, campeones de aquel duelo con marcador de 29-13. Además, en el medio tiempo se presentó Bad Bunny con un espectáculo repleto de mensajes dedicados a la cultura latina.
Dónde ver los partidos de la NFL 2026 en español
Aunque las coberturas principales son en cadenas estadounidenses como FOX, NBC y CBS, tambien existen alternativas para ver algunos de los mejores partidos en español. Estas son las opciones sugeridas:
- DAZN, a través del NFL Game Pass International: ofrece la transmisión en vivo o bajo demanda, con posibilidad de elegir las narraciones y comentarios completamente en español.
- Telemundo Deportes y la app Peacock: cuentan con los derechos para transmitir juegos estelares en español dentro de Estados Unidos
- Televisa Univision (Canal 5 y ViX) / Fox Deportes: según Sports Illustrated, son las opciones tradicionales con narradores en español para gran parte de los juegos de la NFL 2026.
- ESPN Deportes: siempre ofrece una amplia barra de partidos con narración en español para toda Latinoamérica y Estados Unidos.
- NFL+: la app oficial permite seguir las transmisiones desde cualquier dispositivo con opción de audio en español.
Calendario semana a semana de la NFL 2026
Semana 1
- Miércoles 9 de septiembre
- New England Patriots vs Seattle Seahawks | 8:20 pm ET
- Jueves 10 de septiembre
- San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams (en Australia) | 8:35 pm ET
- Domingo 13 de septiembre
- New York Jets vs Tennessee Titans | 1:00 pm ET
- Buffalo Bills vs Houston Texans | 1:00 pm ET
- Chicago Bears vs Carolina Panthers | 1:00 pm ET
- Cleveland Browns vs Jacksonville Jaguars | 1:00 pm ET
- Atlanta Falcons vs Pittsburgh Steelers | 1:00 pm ET
- Baltimore Ravens vs Indianapolis Colts | 1:00 pm ET
- Tampa Bay Buccaneers vs Cincinnati Bengals | 1:00 pm ET
- New Orleans Saints vs Detroit Lions | 1:00 pm ET
- Miami Dolphins vs Las Vegas Raiders | 4:25 pm ET
- Arizona Cardinals vs Los Angeles Chargers | 4:25 pm ET
- Green Bay Packers vs Minnesota Vikings | 4:25 pm ET
- Washington Commanders vs Philadelphia Eagles | 4:25 pm ET
- Dallas Cowboys vs New York Giants | 8:20 pm ET
- Lunes 14 de septiembre
- Denver Broncos vs Kansas City Chiefs | 8:15 pm ET
Semana 2
- Jueves 17 de septiembre
- Detroit Lions vs Buffalo Bills | 8:15 pm ET
- Domingo 20 de septiembre
- Minnesota Vikings vs Chicago Bears | 1:00 pm ET
- Philadelphia Eagles vs Tennessee Titans | 1:00 pm ET
- Cincinnati Bengals vs Houston Texans | 1:00 pm ET
- Cleveland Browns vs Tampa Bay Buccaneers | 1:00 pm ET
- Pittsburgh Steelers vs New England Patriots | 1:00 pm ET
- Green Bay Packers vs New York Jets | 1:00 pm ET
- Carolina Panthers vs Atlanta Falcons | 1:00 pm ET
- New Orleans Saints vs Baltimore Ravens | 1:00 pm ET
- Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers | 4:05 pm ET
- Jacksonville Jaguars vs Denver Broncos | 4:05 pm ET
- Miami Dolphins vs San Francisco 49ers | 4:25 pm ET
- Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals | 4:25 pm ET
- Washington Commanders vs Dallas Cowboys | 4:25 pm ET
- Indianapolis Colts vs Kansas City Chiefs | 8:20 pm ET
- Lunes 21 de septiembre
- New York Giants vs Los Angeles Rams | 6:15 pm ET
Semana 3
- Jueves 24 de septiembre
- Atlanta Falcons vs Green Bay Packers | 8:15 pm ET
- Domingo 27 de septiembre
- Los Angeles Chargers vs Buffalo Bills | 1:00 pm ET
- Carolina Panthers vs Cleveland Browns | 1:00 pm ET
- New York Jets vs Detroit Lions | 1:00 AM CDMX
- Houston Texans vs Indianapolis Colts | 1:00 pm ET
- New England Patriots vs Jacksonville Jaguars | 1:00 pm ET
- Kansas City Chiefs vs Miami Dolphins | 1:00 pm ET
- Tennessee Titans vs New York Giants | 1:00 pm ET
- Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers | 1:00 pm ET
- Seattle Seahawks vs Washington Commanders | 1:00 pm ET
- Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers | 4:25 pm ET
- Minnesota Vikings vs Tampa Bay Buccaneers | 4:25 pm ET
- Las Vegas Raiders vs New Orleans Saints | 4:25 pm ET
- Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys (Brasil) | 4:25 pm ET
- Los Angeles Rams vs Denver Broncos | 8:20 pm ET
- Lunes 28 de septiembre
- Philadelphia Eagles vs Chicago Bears | 6:15 pm ET
Semana 4
- Jueves 1 de octubre
- Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns | 8:15 pm ET
- Domingo 4 de octubre
- Indianapolis Colts vs Washington Commanders (en Londres) | 9:30 am ET
- Dallas Cowboys vs Houston Texans | 1:00 pm ET
- New York Jets vs Chicago Bears | 1:00 pm ET
- Jacksonville Jaguars vs Cincinnati Bengals | 1:00 pm ET
- Tennessee Titans vs Baltimore Ravens | 1:00 pm ET
- Arizona Cardinals vs New York Giants | 1:00 pm ET
- Los Angeles Rams vs Philadelphia Eagles | 1:00 pm ET
- Green Bay Packers vs Tampa Bay Buccaneers | 1:00 pm ET
- New England Patriots vs Buffalo Bills | 1:00 pm ET
- Miami Dolphins vs Minnesota Vikings | 4:05 pm ET
- Denver Broncos vs San Francisco 49ers | 4:25 pm ET
- Los Angeles Chargers vs Seattle Seahawks | 4:25 pm ET
- Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders | 4:25 pm ET
- Detroit Lions vs Carolina Panthers | 8:20 pm ET
- Lunes 5 de octubre
- Atlanta Falcons vs New Orleans Saints | 8:15 pm ET
Semana 5
- Jueves 8 de octubre
- Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys | 8:15 pm ET
- Domingo 11 de octubre
- Jacksonville Jaguars vs Philadelphia Eagles (en Londres) | 9:30 am ET
- Baltimore Ravens vs New York Jets | 1:00 pm ET
- Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins | 1:00 pm ET
- New England Patriots vs Las Vegas Raiders | 1:00 pm ET
- Minnesota Vikings vs New Orleans Saints | 1:00 pm ET
- Browns vs New York Jets | 1:00 pm ET
- Pittsburgh Steelers vs Indianapolis Colts | 1:00 pm ET
- Houston Texans vs Tennessee Titans | 1:00 pm ET
- New York Giants vs Washington Commanders | 1:00 pm ET
- Denver Broncos vs Los Angeles Chargers | 4:05 pm ET
- Detroit Lions vs Arizona Cardinals | 4:25 pm ET
- Chicago Bears vs Green Bay Packers | 6:25 pm ET
- San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks | 6:25 pm ET
- Baltimore Ravens vs Atlanta Falcons | 8:20 pm ET
- Lunes 12 de octubre
- Buffalo Bills vs Los Angeles Rams | 8:15 pm ET
Semana 6
- Jueves 15 de octubre
- Seattle Seahawks vs Denver Broncos | 8:15 pm ET
- Domingo 18 de octubre
- Houston Texans vs Jacksonville Jaguars (en Londres) | 9:30 am ET
- Chicago Bears vs Atlanta Falcons | 1:00 pm ET
- Baltimore Ravens vs Cleveland Browns | 1:00 pm ET
- Tennessee Titans vs Indianapolis Colts | 1:00 pm ET
- New York Jets vs New England Patriots | 1:00 pm ET
- New Orleans Saints vs New York Giants | 1:00 pm ET
- Carolina Panthers vs Philadelphia Eagles | 1:00 pm ET
- Pittsburgh Steelers vs Tampa Bay Buccaneers | 1:00 pm ET
- Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams | 1:00 pm ET
- Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs | 4:25 pm ET
- Buffalo Bills vs Las Vegas Raiders | 4:25 pm ET
- Dallas Cowboys vs Green Bay Packers | 8:20 pm ET
- Lunes 19 de octubre
- Washington Commanders vs San Francisco 49ers | 8:15 pm ET
Semana 7
- Jueves 22 de octubre
- New England Patriots vs Chicago Bears | 8:15 pm ET
- Domingo 25 de octubre
- Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints (París) | 9:30 am ET
- San Francisco 49ers vs Atlanta Falcons | 1:00 pm ET
- Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens | 1:00 pm ET
- Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers | 1:00 pm ET
- New York Giants vs Houston Texans | 1:00 pm ET
- Indianapolis Colts vs Minnesota Vikings | 1:00 pm ET
- Miami Dolphins vs New York Jets | 1:00 pm ET
- Cleveland Browns vs Tennessee Titans | 1:00 pm ET
- Denver Broncos vs Arizona Cardinals | 4:05 pm ET
- Green Bay Packers vs Detroit Lions | 4:25 pm ET
- Los Angeles Rams vs Las Vegas Raiders | 4:25 pm ET
- Kansas City Chiefs vs Seattle Seahawks | 8:20 pm ET
- Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles | 10:15 pm ET
Semana 8
- Jueves 29 de octubre
- Carolina Panthers vs Green Bay Packers | 8:15 pm ET
- Domingo 1 de noviembre
- Tennessee Titans vs Cincinnati Bengals | 2:00 pm ET
- Las Vegas Raiders vs New York Jets | 2:00 pm ET
- Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers | 2:00 pm ET
- Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers | 2:00 pm ET
- Minnesota Vikings vs Detroit Lions | 2:00 pm ET
- Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars | 2:00 pm ET
- Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams | 5:05 pm ET
- Kansas City Chiefs vs Denver Broncos | 5:25 pm ET
- New England Patriots vs Miami Dolphins | 5:25 pm ET
- Philadelphia Eagles vs Washington Commanders | 9:20 pm ET
- Lunes 2 de noviembre
- Chicago Bears vs Seattle Seahawks | 9:15 pm ET
Semana 9
- Jueves 5 de noviembre
- Jacksonville Jaguars vs Baltimore Ravens | 9:15 pm ET
- Domingo 8 de noviembre
- Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons | 11:30 am ET (en Madrid, España)
- Denver Broncos vs Carolina Panthers | 2:00 pm ET
- Dallas Cowboys vs Indianapolis Colts | 2:00 pm ET
- New York Jets vs Kansas City Chiefs | 2:00 pm ET
- Detroit Lions vs Miami Dolphins | 2:00 pm ET
- Cleveland Browns vs New Orleans Saints | 2:00 pm ET
- New York Giants vs Philadelphia Eagles | 2:00 pm ET
- Los Angeles Rams vs Washington Commanders | 2:00 pm ET
- Houston Texans vs Los Angeles Chargers | 5:05 pm ET
- Las Vegas Raiders vs San Francisco 49ers | 5:25 pm ET
- Green Bay Packers vs New England Patriots | 5:25 pm ET
- Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks | 5:25 pm ET
- Tampa Bay Buccaneers vs Chicago Bears | 9:20 pm ET
- Lunes 9 de noviembre
- Buffalo Bills vs Minnesota Vikings | 9:15 pm ET
Semana 10
- Jueves 12 de noviembre
- Washington Commanders vs New York Giants | 9:15 pm ET
- Domingo 15 de noviembre
- New England Patriots vs Detroit Lions | 10:30 am ET (en Múnich, Alemania)
- Kansas City Chiefs vs Atlanta Falcons | 2:00 pm ET
- Houston Texans vs Cleveland Browns | 2:00 pm ET
- Minnesota Vikings vs Green Bay Packers | 2:00 pm ET
- Miami Dolphins vs Indianapolis Colts | 2:00 pm ET
- Carolina Panthers vs New Orleans Saints | 2:00 pm ET
- Buffalo Bills vs New York Jets | 2:00 pm ET
- Jacksonville Jaguars vs Tennessee Titans | 2:00 pm ET
- Los Angeles Rams vs Arizona Cardinals | 5:05 pm ET
- Seattle Seahawks vs Las Vegas Raiders | 5:25 pm ET
- San Francisco 49ers vs Dallas Cowboys | 5:25 pm ET
- Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals | 9:20 pm ET
- Lunes 16 de noviembre
- Los Angeles Chargers vs Baltimore Ravens | 9:15 pm ET
Semana 11
- Jueves 19 de noviembre
- Indianapolis Colts vs Houston Texans | 9:15 pm ET
- Domingo 22 de noviembre
- Arizona Cardinals vs Kansas City Chiefs | 2:00 pm ET
- Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions | 2:00 pm ET
- Jacksonville Jaguars vs New York Giants | 2:00 pm ET
- Miami Dolphins vs Buffalo Bills | 2:00 pm ET
- Tennessee Titans vs Dallas Cowboys | 2:00 pm ET
- Baltimore Ravens vs Carolina Panthers | 2:00 pm ET
- New Orleans Saints vs Chicago Bears | 2:00 pm ET
- New York Jets vs Los Angeles Chargers | 5:05 pm ET
- Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles | 5:25 pm ET
- Las Vegas Raiders vs Denver Broncos | 5:25 pm ET
- Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers | 9:20 pm ET (en Ciudad de México)
- Lunes 23 de noviembre
- Cincinnati Bengals vs Cleveland Browns | 9:15 pm ET
Semana 12
- Miércoles 25 de noviembre
- Green Bay Packers vs Los Angeles Rams | 9:00 pm ET
- Jueves 26 de noviembre
- Chicago Bears vs Detroit Lions | 2:00 pm ET
- Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys | 5:30 pm ET
- Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills | 9:20 pm ET
- Viernes 27 de noviembre
- Denver Broncos vs Pittsburgh Steelers | 4:00 pm ET
- Domingo 29 de noviembre
- New Orleans Saints vs Cincinnati Bengals | 2:00 pm ET
- Las Vegas Raiders vs Cleveland Browns | 2:00 pm ET
- Baltimore Ravens vs Houston Texans | 2:00 pm ET
- New York Giants vs Indianapolis Colts | 2:00 pm ET
- New York Jets vs Miami Dolphins | 2:00 pm ET
- Atlanta Falcons vs Minnesota Vikings | 2:00 pm ET
- Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars | 5:05 pm ET
- Washington Commanders vs Arizona Cardinals | 5:25 pm ET
- Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers | 5:25 pm ET
- New England Patriots vs Los Angeles Chagers | 9:20 pm ET
- Lunes 30 de noviembre
- Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers | 9:15 pm ET
Semana 13
- Jueves 3 de diciembre
- Kansas City Chiefs vs Los Angeles Rams | 9:15 pm ET
- Domingo 6 de diciembre
- Detroit Lions vs Atlanta Falcons | 2:00 pm ET
- Jacksonville Jaguars vs Chicago Bears | 2:00 pm ET
- Cincinnati Bengals vs Cleveland Browns | 2:00 pm ET
- Green Bay Packers vs New Orleans Saints | 2:00 pm ET
- San Francisco 49ers vs New York Giants | 2:00 pm ET
- Los Angeles Chargers vs Tampa Bay Buccaneers | 2:00 pm ET
- Washington Commanders vs Tennessee Titans | 2:00 pm ET
- Philadelphia Eagles vs Arizona Cardinals | 5:05 pm ET
- Miami Dolphins vs Denver Broncos | 5:05 pm ET
- Carolina Panthers vs Minnesota Vikings | 5:25 pm ET
- Buffalo Bills vs New England Patriots | 5:25 pm ET
- Houston Texans vs Pittsburgh Steelers | 9:20 pm ET
- Lunes 7 de diciembre
- Dallas Cowboys vs Seattle Seahawks | 9:15 pm ET
Semana 14
- Jueves 10 de diciembre
- Minnesota Vikings vs New England Patriots | 9:15 pm ET
- Domingo 13 de diciembre
- Tampa Bay Buccaneers vs Baltimore Ravens | 2:00 pm ET
- New Orleans Saints vs Carolina Panthers | 2:00 pm ET
- Atlanta Falcons vs Cleveland Browns | 2:00 pm ET
- Tennessee Titans vs Detroit Lions | 2:00 pm ET
- Chicago Bears vs Miami Dolphins | 2:00 pm ET
- Denver Broncos vs New York Jets | 2:00 pm ET
- Indianapolis Colts vs Philadelphia Eagles | 2:00 pm ET
- Houston Texans vs Washington Commanders | 2:00 pm ET
- Los Angeles Chargers vs Las Vegas Raiders | 5:05 pm ET
- Kansas City Chiefs vs Cincinnati Bengals | 5:25 pm ET
- New York Giants vs Seattle Seahawks | 5:25 pm ET
- Los Angeles Rams vs San Francisco 49ers | 5:25 pm ET
- Buffalo Bills vs Green Bay Packers | 9:20 pm ET
- Lunes 14 de diciembre
- Pittsburgh Steelers vs Jacksonville Jaguars | 9:15 pm ET
Semana 15
- Jueves 17 de diciembre
- San Francisco 49ers vs Los Angeles Chargers | 9:15 pm ET
- Sábado 19 de diciembre
- Seattle Seahawks vs Philadelphia Eagles | 6:00 pm ET
- Chicago Bears vs Buffalo Bills | 9:20 pm ET
- Domingo 20 de diciembre
- Cincinnati Bengals vs Carolina Panthers | 2:00 pm ET
- Miami Dolphins vs Green Bay Packers | 2:00 pm ET
- Jacksonville Jaguars vs Houston Texans | 2:00 pm ET
- Cleveland Browns vs New York Giants | 2:00 pm ET
- Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers | 2:00 pm ET
- New Orleans Saints vs Tampa Bay Buccaneers | 2:00 pm ET
- Indianapolis Colts vs Tennessee Titans | 2:00 pm ET
- Atlanta Falcons vs Washington Commanders | 2:00 pm ET
- New York Jets vs Arizona Cardinals | 5:05 pm ET
- Dallas Cowboys vs Los Angeles Rams | 5:25 pm ET
- Denver Broncos vs Las Vegas Raiders | 5:25 pm ET
- Detroit Lions vs Minnesota Vikings | 9:20 pm ET
- Lunes 21 de diciembre
- New England Patriots vs Kansas City Chiefs | 9:15 pm ET
Semana 16
- Jueves 24 de diciembre
- Houston Texans vs Philadelphia Eagles | 9:15 pm ET
- Viernes 25 de diciembre
- Green Bay Packers vs Chicago Bears | 2:00 pm ET
- Buffalo Bills vs Denver Broncos | 5:30 pm ET
- Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks | 9:15 pm ET
- Sábado 26 de diciembre (dos partidos por confirmar entre estas opciones)
- Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons
- Cincinnati Bengals vs Indianapolis Colts
- Washington Commanders vs Minnesota Vikings
- Carolina Panthers vs Pittsburgh Steelers
- Domingo 27 de diciembre
- Cleveland Browns vs Baltimore Ravens | 2:00 pm ET
- Los Angeles Chargers vs Miami Dolphins | 2:00 pm ET
- Arizona Cardinals vs New Orleans Saints | 2:00 pm ET
- New England Patriots vs New York Jets | 2:00 pm ET
- Tennessee Titans vs Las Vegas Raiders | 5:05 pm ET
- San Francisco 49ers vs Kansas City Chiefs | 5:25 pm ET
- Jacksonville Jaguars vs Dallas Cowboys | 9:20 pm ET
- Lunes 28 de diciembre
- New York Giants vs Detroit Lions | 9:15 pm ET
Semana 17
- Jueves 31 de diciembre
- Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals | 9:15 pm ET
- Sábado 2 de enero (partidos por definir)
- Washington Commanders vs Jacksonville Jaguars
- Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers
- Denver Broncos vs New England Patriots
- Los Angeles Rams vs Tampa Bay Buccaneers
- Domingo 3 de enero
- New Orleans Saints vs Atlanta Falcons | 2:00 pm ET
- Seattle Seahawks vs Carolina Panthers | 2:00 pm ET
- Indianapolis Colts vs Cleveland Browns | 2:00 pm ET
- New York Giants vs Dallas Cowboys | 2:00 pm ET
- Buffalo Bills vs Miami Dolphins | 2:00 pm ET
- Minnesota Vikings vs New York Jets | 2:00 pm ET
- Pittsburgh Steelers vs Tennessee Titans | 2:00 pm ET
- Las Vegas Raiders vs Arizona Cardinals | 5:05 pm ET
- Detroit Lions vs Chicago Bears | 5:25 pm ET
- Philadelphia Eagles vs San Francisco 49ers | 9:20 pm ET
- Lunes 4 de enero
- Houston Texans vs Green Bay Packers | 9:15 pm ET
Semana 18
- San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals
- Pittsburgh Steelers vs Baltimore Ravens
- New York Jets vs Buffalo Bills
- Atlanta Falcons vs Carolina Panthers
- Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals
- Los Angeles Chargers vs Denver Broncos
- Detroit Lions vs Green Bay Packers
- Tennessee Titans vs Houston Texans
- Jacksonville Jaguars vs Indianapolis Colts
- Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs
- Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams
- Chicago Bears vs Minnesota Vikings
- Miami Dolphins vs New England Patriots
- Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints
- Philadelphia Eagles vs New York Giants
- Dallas Cowboys vs Washington Commanders