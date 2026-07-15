Ponen en duda el regreso de Tyreek Hill tras su lesión de rodilla ¿Se acerca su retiro?

Diez meses después de su grave lesión de rodilla, ‘Cheetah’ sigue como agente libre y sin fecha de retorno.

Hill es agente libre esta temporada | BRYAN M. BENNETT / GETTY IMAGES VIA AFP

Tyreek Hill sigue sin pisar una cancha de la NFL a estas alturas de julio de 2026, y su presente como agente libre sin equipo es la gran incógnita del receptor para la próxima temporada.

El presente incierto de “Cheetah”

Hoy, casi diez meses después de aquella jugada que cambió todo, Tyreek Hill continúa sin firmar con ningún equipo tras ser liberado por los Miami Dolphins en febrero de 2026, convirtiéndose por primera vez en su carrera en agente libre sin restricciones.

Los rumores lo colocan cerca de destinos como Kansas City Chiefs, Buffalo Bills o New England Patriots, pero nada se ha concretado y su nombre sigue en el limbo del mercado veraniego. Lo más llamativo de su actualidad es que seguimos sin ver un solo video suyo entrenando sobre el emparrillado, corriendo rutas o haciendo trabajo de velocidad, algo que mantiene en vilo a la afición que espera confirmación de que está listo físicamente.

Ese vacío visual, sumado a que en octubre pasado admitió que ni siquiera había decidido si seguirá jugando fútbol americano, hace que su reaparición en un campo de la NFL parezca cada vez más lejana.

Así fue la jugada que lo cambió todo

Todo se originó en el Monday Night Football de la semana 4 de la temporada 2025, cuando Hill recibió un pase cerca de la línea lateral ante los New York Jets y su pierna quedó atrapada en un ángulo antinatural durante el contacto.

El diagnóstico confirmó una dislocación de rodilla izquierda con rotura de múltiples ligamentos, incluido el cruzado anterior, una de las lesiones más aparatosas que se han visto en el receiving corps de la liga en los últimos años.

Fue operado con éxito al día siguiente y su agente, Drew Rosenhaus, aseguró que no hubo daño nervioso ni problemas circulatorios, aunque Adam Schefter fue claro en advertir que no existía garantía alguna de que estuviera listo para 2026.

La velocidad, su gran signo de interrogación

El verdadero debate que nadie termina de resolver gira alrededor de un solo concepto, la velocidad ha sido siempre el sello distintivo de Tyreek Hill, y una lesión de este tipo suele afectar justamente esa explosividad que lo volvía indefendible en la ruta.

Ahora, sin contrato y con equipos observando con cautela su recuperación, la pregunta de si volverá a correr como antes o si deberá reinventar su estilo de juego sigue abierta y crece con cada semana sin novedades concretas. Mientras no aparezcan esas imágenes suyas entrenando a plena carga, la sombra del retiro seguirá rondando la narrativa de “Cheetah” en la previa de la temporada 2026.

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