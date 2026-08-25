Una de las fechas más importantes de la Seguridad Social está a menos de dos meses

La Administración del Seguro Social (SSA) anunciará pronto el Ajuste por Costo de Vida (COLA) para 2027

Los beneficiarios de la SSA deben estar atentos. Foto: Mehaniq / Shutterstock

El próximo 14 de octubre es una de las fechas más importantes para los jubilados en Estados Unidos, ya que la Administración del Seguro Social (SSA) anunciará el Ajuste por Costo de Vida (COLA) de 2027.

A mediados de agosto empezaron a conocerse las primeras estimaciones privadas, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (CPI) publicara también el informe de inflación de julio. Sin embargo, en las próximas semanas se revelará la cifra oficial del COLA, que tiene el objetivo de compensar el aumento de precios.

Según explica el portal AOL, la SSA analiza los cambios en el ‘Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers (IPC-W)’, un indicador de inflación que registra las variaciones entre los precios de bienes, vivienda, transporte, alimentos, costos de energía y otros gastos que son cotidianos, pero determinantes.

A partir de ese análisis, toma el promedio del ‘IPC-W’ correspondiente al tercer trimestre de 2025 y lo compara con el tercer trimestre del año en curso. Es así como establece el incremento porcentual del COLA para 2027.

El promedio en 2025 fue un 2.76% superior al de 2024, lo que redondeado produjo un ajuste del 2.8 % en este 2026. Como resultado, se elevó el pago de los jubilados del Seguro Social, de $2,015 a $2,071 dólares mensuales en enero.

En caso de que ese porcentaje sea igual o inferior al anterior, no habría COLA, pero es un escenario que no ocurre desde 2016.

¿Qué pueden esperar los beneficiarios de la Seguridad Social?

Estimaciones recientes de The Senior Citizens League (TSCL), una organización no partidista y sin fines de lucro, los pagos de la Seguridad Social podrían aumentar hasta un 3.6% para 2027. Sería el tercer ajuste más alto desde 2017.

TSCL precisó que, de confirmarse dicha proyección, supondría aproximadamente $69.75 adicionales al mes. Cabe aclarar que las estimaciones de AARP son bastante similares y se sitúan en 3.5%

Pero recuerda que son cálculos no oficiales y que no necesariamente son para todos. El incremento real de cada beneficiario dependerá del COLA oficial, que se anunciará en octubre, y del monto individual de su prestación.

De hecho, las estimaciones anteriores pueden cambiar, ya que la SSA está esperando el informe de inflación de septiembre para poder anunciar el COLA. Incluso, todavía está esperando el de agosto, que se publicará el 11 de septiembre y el último será precisamente el 14 de octubre, es decir, el corresponde al mes anterior.

Una vez que se difundan los tres informes (el trimestre completo), la SSA empieza a analizar y comparar el ‘IPC-W’ correspondiente a julio, agosto y septiembre de 2025 y de 2026, lo que finalmente determina el Ajuste por Costo de Vida.

Actualmente, el Congreso maneja un nuevo proyecto conocido como Social Security 2100 Act, el cual plantea incorporar el índice de precios para personas mayores (CPI-E), que analiza los hábitos de consumo de los estadounidenses de 62 años o más. La medida permitiría utilizar el indicador que genere el aumento más favorable para los beneficiarios en cada año.

Te puede interesar: