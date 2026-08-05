Salario mínimo en California: ¿De cuánto es el aumento, a quiénes aplica y cuándo entra en vigor?

El gobernador Gavin Newsom emitió un comunicado para anunciar el aumento del salario mínimo en California

Aumento del salario mínimo en California será automático. Foto: Photovs / Envato

Un nuevo aumento del salario mínimo en California fue anunciado recientemente por el gobernador Gavin Newsom. En un comunicado, la autoridad local afirmó que la decisión “recompensa el trabajo, hace crecer la economía y da prioridad a las familias trabajadoras”.

¿A cuánto aumenta el salario mínimo en California y cuándo entra en vigor?

A partir del 1 de enero de 2027, el salario mínimo estatal aumentará a 17.40 dólares por hora de trabajo, lo que representa un incremento de 50 centavos sobre el salario anterior de 16.90 dólares. En 2024 era de 16 dólares.

Según indica el portal informativo ABC7, el aumento es automático de acuerdo con la legislación de California. Anualmente, el estado ajusta el salario mínimo para adaptarse a la inflación.

La nueva cifra también representa el salario mínimo estatal más alto del país, considerando que otros siguen manteniendo un sueldo de 7.25 dólares por hora, apuntó el medio.

“Creemos que, si trabajas duro, te mereces un sueldo digno. Ellos piensan que 7.25 dólares por hora es suficiente. Nosotros no”, destacó el gobernador Newsom en el comunicado.

¿Para quiénes aplica el nuevo salario mínimo en California?

La legislación estatal indica que el nuevo aumento aplica por igual para todos los empleadores y trabajadores de California que estén cubiertos por la ley del salario mínimo general. En este sentido, la medida no se rige por el tamaño de una empresa o negocio.

Cabe destacar que algunas ciudades y condados de California ya cuentan con un salario mínimo por hora que supera los 17.40 dólares que se aplicarán en 2027.

Sin embargo, la estación de televisión local KGET 17 News, ubicada en Bakersfield, informa desde su sitio web que esas tarifas mayores no se verán afectadas por el aumento del gobernador Gavin Newsom.

Los trabajadores de industrias que cuenten con leyes de salario mínimo específicas y más altas, por ejemplo, los empleados de restaurantes de comida rápida ($20 por hora) se rigen por sus propias normativas, tal como indica el Departamento de Relaciones Industriales de California.

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