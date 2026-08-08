¿Quiénes cobran el pago del Seguro Social y a partir de cuándo? Lista de beneficiarios SSA

Los pagos del Seguro Social de EE. UU. se entregan cada mes a jubilados, personas con discapacidad, sobrevivientes y determinados familiares de trabajadores que cumplen los requisitos.

¿Quiénes cobran el pago del Seguro Social en EE. UU.? | Claro Sports

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) administra diferentes programas de beneficios. No todas las personas reciben el dinero el mismo día, ya que existen distintos calendarios de pago según el tipo de beneficio y las circunstancias del beneficiario.

¿Qué es el pago del Seguro Social de la SSA?

El pago del Seguro Social es el beneficio mensual que la SSA entrega a las personas que cumplen los requisitos de alguno de sus programas.

Entre los principales beneficiarios se encuentran:

Jubilados: trabajadores que cumplen los requisitos para recibir beneficios de jubilación.

trabajadores que cumplen los requisitos para recibir beneficios de jubilación. Personas con discapacidad: quienes reúnen los requisitos del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI), entre ellos tener una discapacidad o ceguera y suficiente historial de trabajo.

quienes reúnen los requisitos del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI), entre ellos tener una discapacidad o ceguera y suficiente historial de trabajo. Cónyuges: determinados esposos o esposas de trabajadores que reciben beneficios.

determinados esposos o esposas de trabajadores que reciben beneficios. Excónyuges: quienes cumplen las condiciones establecidas por la SSA.

quienes cumplen las condiciones establecidas por la SSA. Hijos: determinados hijos de trabajadores jubilados, con discapacidad o fallecidos.

determinados hijos de trabajadores jubilados, con discapacidad o fallecidos. Sobrevivientes: determinados cónyuges, excónyuges, hijos y padres dependientes de trabajadores fallecidos.

determinados cónyuges, excónyuges, hijos y padres dependientes de trabajadores fallecidos. Otros familiares elegibles: personas que pueden tener derecho a beneficios derivados del historial laboral de un trabajador asegurado.

La SSA explica que los beneficios familiares y de sobrevivientes tienen requisitos específicos de acuerdo con la relación familiar y las circunstancias de cada caso.

¿Quién puede recibir beneficios por discapacidad?

Una persona puede tener derecho a los beneficios de incapacidad del Seguro Social si tiene una incapacidad o ceguera y cuenta con suficiente historial de trabajo.

La SSA señala que, por lo general, la discapacidad debe afectar la capacidad para trabajar durante un año o más o resultar en la muerte. También existen requisitos relacionados con el historial laboral.

¿Quiénes pueden recibir beneficios para sobrevivientes?

Cuando un trabajador fallece, determinados familiares pueden tener derecho a recibir beneficios de sobrevivientes.

Entre ellos pueden encontrarse:

Cónyuges sobrevivientes.

Excónyuges sobrevivientes que cumplen los requisitos.

Hijos del trabajador fallecido.

Padres dependientes.

Los requisitos varían según el parentesco, la edad y las circunstancias de cada beneficiario.

¿Cuándo se paga el Seguro Social según la fecha de nacimiento?

Para las personas que solicitaron beneficios de Seguro Social después del 30 de abril de 1997, la SSA establece que la fecha de nacimiento de la persona bajo cuyo registro se reciben los beneficios determina la fecha de pago.

La regla es:

Nacimiento del día 1 al 10: pago el segundo miércoles del mes .

pago el . Nacimiento del día 11 al 20: pago el tercer miércoles del mes .

pago el . Nacimiento del día 21 al 31: pago el cuarto miércoles del mes.

Esta precisión es importante porque no necesariamente se utiliza la fecha de nacimiento de quien recibe directamente el dinero. Si el beneficio se basa en el historial laboral de otra persona, la SSA utiliza la fecha de nacimiento de la persona bajo cuyo registro se reciben los beneficios.

Fechas de pago: segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes

El calendario de pagos funciona de la siguiente manera:

Segundo miércoles

Corresponde normalmente a las personas cuyo registro de beneficios está asociado con una fecha de nacimiento entre los días 1 y 10.

Tercer miércoles

Corresponde normalmente a quienes tienen una fecha de nacimiento entre los días 11 y 20.

Cuarto miércoles

Corresponde normalmente a quienes tienen una fecha de nacimiento entre los días 21 y 31.

La SSA confirma esta distribución en sus reglas oficiales de pago. Es recomendable que consulte el calendario de pagos 2026.

¿Quiénes no reciben el pago según este calendario?

Existen excepciones importantes.

Las personas que recibían o solicitaron beneficios de Seguro Social en o antes del 30 de abril de 1997 normalmente reciben sus beneficios el tercer día del mes.

Si una persona recibe Seguro Social y SSI, el pago de Seguro Social corresponde normalmente al tercer día del mes, mientras que el pago de SSI corresponde normalmente al primer día del mes.

Quienes reciben sólo SSI reciben normalmente el pago el primer día del mes.

¿Qué es SSI y quiénes lo reciben?

El SSI (Supplemental Security Income), conocido en español como Seguridad de Ingreso Suplementario, es un programa diferente de los beneficios regulares del Seguro Social.

La SSA establece que adultos y niños pueden tener derecho a SSI si tienen:

Pocos o ningún ingreso.

Pocos o ningún recurso económico.

Una discapacidad, ceguera o tienen 65 años o más.

Por ello, SSI no debe confundirse con los beneficios regulares de Social Security ni con su calendario de pagos de los miércoles.

¿Qué pasa si la fecha de pago cae en un día no laborable?

La fecha exacta puede variar respecto de la regla general cuando el día programado para el pago no corresponde a un día hábil. Por eso, para conocer la fecha exacta de un determinado mes, la SSA recomienda consultar su calendario oficial de pagos.

Calendario de pagos del Seguro Social 2026

La Administración del Seguro Social publica cada año un calendario con las fechas específicas de los pagos de Social Security y SSI.

La SSA ya tiene disponible el calendario correspondiente a 2026, identificado como la publicación 05-10931-2026.

Consulta aquí el calendario oficial de pagos de 2026.

¿Cómo saber cuándo llegará mi próximo pago?

Para saber la fecha exacta de un pago, es necesario tomar en cuenta:

El tipo de beneficio que recibe la persona.

La fecha de nacimiento de la persona bajo cuyo registro se reciben los beneficios.

Cuándo comenzó a recibir los beneficios.

Si recibe Social Security, SSI o ambos.

El calendario oficial correspondiente al año.

La regla de nacimiento permite identificar el ciclo de pago, pero el calendario oficial permite conocer la fecha concreta de cada depósito.

En resumen: ¿quién cobra y cuándo?

Para la mayoría de las personas que solicitaron beneficios de Social Security después del 30 de abril de 1997:

Nacimiento del 1 al 10: segundo miércoles del mes.

segundo miércoles del mes. Nacimiento del 11 al 20: tercer miércoles del mes.

tercer miércoles del mes. Nacimiento del 21 al 31: cuarto miércoles del mes.

Las principales excepciones son:

Beneficiarios que recibían o solicitaron Social Security en o antes del 30 de abril de 1997: normalmente reciben el pago el día 3 .

normalmente reciben el pago el . Personas que reciben solo SSI: normalmente reciben el pago el día 1 .

normalmente reciben el pago el . Personas que reciben Social Security y SSI: normalmente reciben el pago de Social Security el día 3 y el SSI el día 1.

La clave para el lector es sencilla: si comenzó a recibir beneficios de Social Security después del 30 de abril de 1997, el día de nacimiento de la persona bajo cuyo registro se recibe el beneficio determina si el pago corresponde al segundo, tercer o cuarto miércoles del mes.

Para conocer la fecha exacta de cada pago en 2026, la fuente definitiva es el calendario oficial de la SSA.

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