Nuevo plan en el Congreso busca evitar recortes al Seguro Social: qué significa para ti

La propuesta plantea cambios al cálculo de beneficios y abre un nuevo debate sobre el futuro financiero del programa de jubilación en EE.UU.

Cambios al COLA siguen en discusión / Mblach / Envato

Millones de beneficiarios del Seguro Social podrían enfrentar cambios en la manera en que se calculan sus aumentos anuales si una nueva propuesta avanza en el Congreso. El objetivo del plan es reforzar el programa y evitar que los jubilados pierdan capacidad de compra frente al aumento de los gastos básicos.

El proyecto, conocido como Social Security 2100 Act, es un tema del que se está hablando en EE.UU. y propone modificar la fórmula utilizada para determinar los ajustes por costo de vida (COLA), además de incluir otras medidas para fortalecer el sistema. Aunque todavía no es ley, la iniciativa volvió al centro del debate mientras los adultos mayores enfrentan mayores costos en vivienda, atención médica y medicamentos.

Un nuevo cálculo para proteger los beneficios del Seguro Social

Actualmente, la Administración del Seguro Social calcula los aumentos anuales con el índice de precios al consumidor para trabajadores urbanos y empleados administrativos (CPI-W), una referencia que mide, principalmente, los gastos de los hogares en edad laboral. Los impulsores del plan consideran que este método no refleja la realidad económica de los jubilados.

Por esa razón, el Social Security 2100 Act plantea incorporar el índice de precios para personas mayores (CPI-E), que analiza los hábitos de consumo de los estadounidenses de 62 años o más. La medida permitiría utilizar el indicador que genere el aumento más favorable para los beneficiarios en cada año.

¿Qué impacto tendría el cambio en los pagos del Seguro Social?

El efecto de esta modificación dependería de la inflación futura, pero expertos señalan que las diferencias podrían ser pequeñas al principio y crecer con el tiempo debido al efecto acumulativo de los aumentos anuales. Una diferencia mínima en cada ajuste podría representar mayores beneficios acumulados durante varios años de jubilación.

Además del cambio en el COLA, la propuesta contempla un incremento general de beneficios, mejoras para trabajadores con ingresos bajos y modificaciones en los impuestos aplicados a quienes tienen salarios más altos para fortalecer los fondos del programa.

Los defensores del plan aseguran que las reformas ayudarían a que el Seguro Social refleje mejor los gastos reales de los jubilados, especialmente en áreas como salud y medicamentos. Organizaciones de adultos mayores han advertido que muchos beneficiarios han perdido poder adquisitivo porque algunos costos esenciales han aumentado más rápido que los ajustes anuales.

Sin embargo, especialistas señalan que elevar los beneficios también incrementaría los gastos del sistema y que el Congreso tendría que aprobar nuevas fuentes de financiamiento u otras reformas para garantizar la estabilidad del programa a largo plazo.

La discusión ocurre mientras millones de estadounidenses esperan el anuncio oficial del COLA de 2027, previsto para octubre, después de que se conozcan los datos de inflación del tercer trimestre. Las estimaciones actuales apuntan a un aumento cercano al 4%, aunque la cifra definitiva todavía no está confirmada.

Por ahora, la propuesta no se ha convertido en ley y enfrenta un camino incierto en el Congreso. Para entrar en vigor, necesitaría la aprobación de ambas cámaras legislativas y la firma presidencial. Mientras tanto, los beneficiarios no recibirán cambios inmediatos en sus pagos.

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