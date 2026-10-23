El Gladiator II de Pedro Pascal va primera en Netflix: el éxito inesperado

Pedro Pascal, quien brilló en la serie ‘The Last of Us’, comparte pantalla con Denzel Washington, ganador de dos premios Oscar

Pedro Pascal interpreta al al general romano Marco Acacio. Foto: 7e Art / AFP

Una inesperada producción asaltó el primer lugar de Netflix en la categoría de películas más vistas en Estados Unidos. Se trata de ‘Gladiator II’, protagonizada por Pedro Pascal, Denzel Washington y Paul Mescal.

Según datos de FlixPatrol, plataforma en línea de análisis y seguimiento de estadísticas, la película llegó al gigante del streaming el 21 de octubre y en apenas dos días se subió a la primera posición, por encima de ‘Animals’.

La cinta fue estrenada originalmente en salas de cine, en 2024, recaudando más de $460 millones de dólares en todo el mundo. Su desempeño en la pantalla grande quedó por debajo de las expectativas que generaba una producción de semejante presupuesto, aproximadamente $250 millones de dólares.

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Sin embargo, su éxito en Netflix ha sido un verdadero batacazo, producto de varios factores que merece la pena destacar.

¿Por qué Gladiator II, de Pedro Pascal, es lo más visto de Netflix?

Uno de los motivos que puede explicar su rápido ascenso es la combinación de una franquicia conocida con un elenco de figuras populares. Pedro Pascal, reconocido por sus papeles en ‘The Last of Us’ y otras producciones, comparte pantalla con Denzel Washington; ganador de dos premios Oscar, y Paul Mescal. Se trata de dos actores con públicos diferentes.

A esto se suma el atractivo visual de la película. Las batallas, las escenas de combate y la recreación del Coliseo romano fueron concebidas para ofrecer un espectáculo de gran escala. Ese tipo de producción puede resultar especialmente atractivo para quienes buscan una película de acción para ver en casa.

Además, al ser una secuela de la película Gladiator (2000), protagonizada por Russell Crowe y también alojada en Netflix, los fans tienen la posibilidad de ver las ambas producciones en una misma plataforma.

La historia de ‘Lucio’ y el legado de la película original

La secuela transcurre años después de los acontecimientos de Gladiator. Su protagonista es ‘Lucio’, interpretado por Paul Mescal, quien termina convertido en gladiador después de que la conquista romana destruye su vida anterior.

Pedro Pascal interpreta al general ‘Marco Acacio’, mientras que Denzel Washington da vida a ‘Macrino’. Asimismo, Connie Nielsen regresa como ‘Lucila’ y Joseph Quinn y Fred Hechinger interpretan a los emperadores ‘Geta’ y ‘Caracalla’.

La historia combina venganza, luchas por el poder y el destino de Roma, elementos que conectan con el argumento de la película original, ganadora del Óscar a mejor película en 2001.

Al tratarse de una secuela que ocurre más de 20 años después, luce interesante para los fans que disfrutaron de la producción original. Además, la diferencia en los resultados de éxito entre también demuestra que la audiencia sabe elegir cuándo una película merece toda la atención en los cines y cuándo es preferible esperar cómodamente por el streaming.

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