Tres peleas de alto riesgo: el plan que puede coronar o destruir la carrera de David Benavidez

David Benavidez ya tiene la vista puesta en las peleas que espera disputar durante el transcurso de 2027

Benavidez tiene en mente varios rivales | STEVE MARCUS / GETTY IMAGES VIA AFP

David Benavidez ya tiene una lista en mente de los rivales que quiere enfrentar en 2027. Después de su combate contra Michal Cieslak, previsto para el 5 de diciembre en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, el estadounidense de raíces mexicanas quiere enfrentar a Jai Opetaia, Artur Beterbiev y Oleksandr Usyk. No son tres compromisos oficiales, sino los objetivos que puso sobre la mesa para su próximo contrato.

La primera fecha que busca encajar corresponde a Opetaia, para mayo de 2027, alrededor de las celebraciones del Cinco de Mayo. Después pretende medirse con Beterbiev en peso crucero, aunque el ruso construyó su trayectoria como campeón de los semipesados. Usyk representa el desafío más grande de esa ruta y también el que presenta más dudas, pues Benavidez todavía no precisa en qué división podría celebrarse.

El proyecto resulta ambicioso incluso para un boxeador invicto que ya conquistó títulos en tres categorías. Una secuencia de ese nivel podría consolidarlo como la gran figura del peso crucero y ampliar su legado. También elevaría la exigencia de cada preparación y cada combate. El riesgo deportivo merece atención, pero ninguna evidencia permite afirmar que esas peleas, por sí mismas, pondrían fin a su carrera.

¿Cuándo pelea David Benavidez contra Michal Cieslak y qué títulos disputa?

Antes de hablar de Opetaia, Beterbiev o Usyk, Benavidez tiene una tarea por delante. El 5 de diciembre expondrá sus cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo ante Cieslak, campeón del Consejo Mundial de Boxeo. El ganador reunirá tres títulos del peso crucero.

Benavidez llega con marca de 32 victorias, ninguna derrota y 26 nocauts. Su triunfo por nocaut en el sexto asalto contra Gilberto “Zurdo” Ramírez, el pasado 2 de mayo, le abrió un lugar entre los campeones de esta división. Cieslak presenta un registro de 28 triunfos, dos derrotas y 22 victorias antes del límite. El polaco no constituye un simple trámite dentro de los planes del estadounidense.

La pelea también marca un punto importante fuera del cuadrilátero. El acuerdo promocional de Benavidez con Sampson Lewkowicz termina con este compromiso, un escenario que explica sus declaraciones sobre un nuevo contrato de tres combates. Por ahora, el boxeador ha identificado a los rivales que desea, pero eso no equivale a tres acuerdos cerrados.

¿Por qué Benavidez quiere enfrentar a Jai Opetaia en mayo de 2027?

Opetaia ocupa el primer lugar en la agenda que Benavidez describió. El estadounidense explicó que quiere respetar el compromiso que expresó ante el australiano para pelear alrededor del Cinco de Mayo de 2027. Esa intención aporta una referencia temporal, aunque todavía falta un anuncio oficial que confirme fecha, sede y condiciones.

El atractivo deportivo resulta claro. Benavidez y Opetaia figuran entre los nombres principales del peso crucero y ambos han expresado interés en enfrentarse. ESPN coloca a Benavidez en el cuarto puesto de su clasificación libra por libra y a Opetaia en el noveno, una medida del nivel que reuniría el combate.

Vale la pena aclarar que reunir a dos figuras de una categoría no garantiza que los cuatro cinturones principales entren en juego. The Ring reportó que el título de la Federación Internacional de Boxeo está vacante, así que el alcance de una eventual pelea dependerá de cómo se resuelva el panorama de los organismos.

¿En qué peso pelearían David Benavidez y Artur Beterbiev?

Benavidez quiere enfrentar a Beterbiev en peso crucero. La distinción importa porque el ruso alcanzó la condición de campeón indiscutido en semipesado. Su pasado en las 175 libras no convierte una eventual pelea entre ambos en un combate de esa división. La propuesta del estadounidense apunta a las 200 libras.

Benavidez considera que ese peso ofrecería un mejor escenario para los dos. Desde su perspectiva, Beterbiev evitaría el esfuerzo de bajar al límite de los semipesados. Esa ventaja potencial para el ruso también explica parte del riesgo que acepta quien lo desafía.

Beterbiev mantiene una proporción de nocauts cercana al 90% tras 22 combates profesionales. Su pegada aporta un elemento distinto a esta ruta, aunque aún faltan acuerdos y su futuro también incluye el interés por una tercera pelea contra Dmitry Bivol. No existe una fecha confirmada para un enfrentamiento con Benavidez.

¿Qué riesgos tendría para Benavidez una pelea contra Oleksandr Usyk?

Usyk representa el último nombre de la lista y el proyecto menos definido. Benavidez reconoció que ese enfrentamiento podría ocurrir en crucero o en pesado. Esa diferencia cambia las condiciones del desafío, por lo que no corresponde presentar la categoría como un detalle resuelto.

El ucraniano, excampeón indiscutido del peso crucero y del peso pesado, aportaría una experiencia de élite en ambas divisiones. Para Benavidez, enfrentarlo supondría llevar su ascenso a una escala superior a la que ya alcanzó tras su paso por supermediano, semipesado y crucero.

Ahí aparece el principal riesgo de toda la propuesta. Encadenar a Opetaia, Beterbiev y Usyk dejaría muy poco margen para una pelea de menor exigencia. Una derrota contundente podría frenar su proyección y alterar sus prioridades profesionales. Presentar ese desenlace como el final seguro de su carrera, sin embargo, excede lo que permiten sostener los hechos.

Benavidez no ha anunciado una despedida ni un calendario definitivo. Ha descrito el nivel de oposición que desea para su siguiente etapa. Primero debe resolver el combate contra Cieslak. Después podrá transformar esos nombres en negociaciones concretas y demostrar hasta dónde puede llegar ante rivales que exigen mucho más que una declaración de intenciones.

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