América vs Pachuca: La misión de Tuzos cortar los cuatro juegos sin gol ante las Águilas

Pachuca acumula cuatro partidos oficiales sin marcarle al América y necesita encontrar respuestas ofensivas en la jornada 14

Salomón Rondón buscará hacerle gol al América | J. Aguilar | AFP

El América recibe al Pachuca este domingo 25 de octubre en el Estadio Banorte, en un duelo de la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX marcado por dos realidades opuestas: las Águilas llegan como líderes con 27 puntos y 32 goles anotados, mientras que los Tuzos ocupan el decimosexto puesto con 13 unidades.

Para el conjunto hidalguense, el desafío va más allá de sumar: debe romper una sequía de cuatro partidos oficiales sin anotarle al equipo azulcrema, una barrera que ha condicionado sus últimos enfrentamientos.

La diferencia en la tabla explica parte de la presión que rodea al encuentro. América viene de imponerse por 2-5 al Atlas y cuenta con una ofensiva que ha encontrado regularidad. Pachuca, en cambio, cayó 1-2 ante Cruz Azul y necesita reaccionar en la recta final de la fase regular.

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El partido también tiene un ingrediente especial: la directiva americanista rendirá homenaje a Guillermo Ochoa por el aniversario de la institución. Sin embargo, una vez que ruede el balón, la atención estará puesta en la capacidad de los Tuzos para descifrar una defensa que los ha mantenido a raya durante 360 minutos.

La pesadilla de la Bella Airosa: cuatro partidos sin gol ante América

La última vez que Pachuca consiguió marcarle al América en tiempo reglamentario fue el 5 de abril de 2025, cuando ganó 1-0 en el Estadio Hidalgo. Desde entonces, la ofensiva hidalguense no ha podido superar a las Águilas en cuatro encuentros consecutivos.

La racha incluye dos partidos de los cuartos de final del Clausura 2025, un choque de fase regular en el Apertura de ese mismo año y el enfrentamiento correspondiente a la tercera jornada del Clausura 2026. En ese recorrido, América combinó orden defensivo, coberturas coordinadas y buenas intervenciones de Luis Ángel Malagón.

El dato más revelador llegó en enero de 2026. Pachuca apenas registró tres remates en el empate sin goles disputado en su estadio y solo uno fue dirigido a portería. Salomón Rondón tuvo una oportunidad de cabeza al minuto 75, pero el guardameta americanista controló el balón sin conceder rebote.

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No se trata únicamente de una mala racha de cara al arco. El América ha conseguido cerrar los espacios interiores y obligar a su rival a buscar soluciones desde posiciones incómodas. Para Benjamín Mora, el reto será evitar que la frustración vuelva a limitar la creatividad de sus atacantes.

El plan para vulnerar a Malagón: velocidad, disparos y pelota parada

Pachuca necesita atacar con más decisión, pero también elegir mejor cuándo acelerar. Una de sus principales armas puede ser Oussama Idrissi, cuya conducción por la banda izquierda permite cambiar el ritmo y obligar a los defensores a retroceder. Si Nicolás Vallejo y Alexei Domínguez aprovechan los espacios a la espalda de los laterales, los Tuzos podrían generar situaciones de peligro antes de que América reorganice su defensa.

La pelota parada merece una atención especial. El América mostró dificultades para defender algunos tiros de esquina en su reciente partido ante León en la jornada 12, una señal que Pachuca puede intentar aprovechar. Con Rondón como referencia aérea y Eduardo Bauermann como apoyo en los balones detenidos, el equipo hidalguense tiene argumentos para inquietar a Malagón sin depender exclusivamente de las jugadas elaboradas.

Eso sí, adelantar líneas también implica riesgos. Si los Tuzos pierden el balón con demasiados jugadores por delante, América puede castigar mediante transiciones rápidas. La clave estará en atacar con profundidad sin descuidar el equilibrio defensivo.

Un partido que puede marcar el rumbo de Pachuca

Con cuatro jornadas por disputarse después de la fecha 13, cada punto cobra especial importancia para un Pachuca que necesita recuperar terreno. América, por su parte, tiene la oportunidad de acercarse a las 30 unidades y fortalecer su posición en la parte alta de la clasificación.

Los antecedentes favorecen claramente a las Águilas, pero la sequía no se rompe solo con estadísticas: hace falta precisión, paciencia y mejores decisiones en el último tercio. Si Pachuca consigue combinar velocidad, remates exteriores y peligro a balón parado, tendrá opciones de poner a prueba la defensa capitalina.

La pregunta es si los Tuzos encontrarán la fórmula justo cuando más la necesitan. Porque, para seguir aspirando a la fase final, no basta con competir: tendrán que convertir sus oportunidades en goles.

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