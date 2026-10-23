Querétaro vs Cruz Azul: el secreto táctico celeste para encadenar 5 juegos invicto ante Gallos

La Máquina suma cinco partidos oficiales sin perder ante Querétaro y hay factores tácticos que explican esa racha

Cruz Azul quiere mantener la racha ante Querétaro | A. Estrella | AFP

En la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el cuadro de Cruz Azul llega al duelo ante Querétaro con una ventaja que va más allá de los nombres: una fórmula táctica que le ha permitido encadenar cinco partidos oficiales sin perder frente a los Gallos Blancos.

Desde septiembre de 2023, cuando sufrió su última derrota ante el conjunto queretano, La Máquina ha sumado tres victorias y dos empates, con nueve goles a favor y cuatro en contra. El reto para el equipo de Joel Huiqui será prolongar esa tendencia en el Estadio Corregidora, ante un rival que necesita puntos para proteger su lugar en la zona de clasificación a la Liguilla.

La racha no se explica únicamente por la diferencia de planteles. En los enfrentamientos recientes, Cruz Azul ha encontrado respuestas para un adversario que suele cerrar los espacios por dentro, juntar sus líneas y esperar el momento de salir al contragolpe.

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La paciencia con el balón y la capacidad para cambiar el ritmo han sido claves para abrir partidos que, de entrada, parecen diseñados para atascarse.

La fórmula del éxito: cómo Cruz Azul desactiva el bloque de Gallos

Querétaro suele proteger el centro del campo con líneas compactas y reducir los espacios entre defensores y mediocampistas. Cuando pierde el balón, su prioridad es mantener el orden; al recuperarlo, busca acelerar con sus atacantes y aprovechar los espacios que deja el rival. Para Cruz Azul, atacar sin desorganizarse resulta tan importante como encontrar el pase que rompa el cerrojo.

Una de las soluciones celestes consiste en construir desde atrás con superioridad numérica. Erik Lira puede retrasar su posición entre los centrales Willer Ditta y Gonzalo Piovi para facilitar la salida y atraer la presión del delantero rival. Si los mediocampistas queretanos abandonan sus posiciones para cerrar esa circulación, aparecen huecos entre líneas que los jugadores creativos de La Máquina pueden aprovechar.

La amplitud también cuenta. Con futbolistas como Carlos Rodolfo Rotondi y Omar Campos por izquierda, o Alan Mozo por derecha, Cruz Azul puede obligar a los laterales de Gallos a abrirse. Esa separación deja pasillos interiores para que jugadores como Carlos Rodríguez, José Paradela o Agustín Palavecino reciban perfilados hacia el arco.

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El otro recurso es la presión inmediata tras perder la pelota. Si los celestes recuperan pronto, Querétaro tiene menos tiempo para lanzar sus contragolpes. Así, la posesión deja de ser una estadística y se convierte en una herramienta para mantener al rival lejos del área propia.

La Corregidora, una visita que también favorece a La Máquina

Aunque el balance histórico de Cruz Azul en el Estadio Corregidora está equilibrado (ocho victorias, cuatro empates y ocho derrotas en 20 partidos de torneos cortos), sus resultados recientes cuentan otra historia.

En sus tres visitas más recientes sumó siete de nueve puntos posibles y marcó seis goles, mientras recibió dos. Es una tendencia que refuerza la confianza celeste antes de un encuentro con implicaciones importantes para la tabla.

El antecedente más contundente llegó en el Apertura 2024, cuando Cruz Azul ganó 2-0 y controló el 71 % de la posesión. En el Clausura de ese mismo año, remontó para imponerse 3-1 en Querétaro. Más recientemente, el empate 1-1 del Clausura 2026 mostró que los Gallos también pueden resistir: La Máquina tuvo la iniciativa, pero un autogol condicionó el resultado.

El panorama de la jornada 14 añade presión a ambos equipos. Cruz Azul ocupa el tercer puesto con 23 puntos, mientras Querétaro se encuentra en el octavo lugar con 20 y cada punto puede modificar el panorama de clasificación.

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