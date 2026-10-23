Ganadores de los Latin Music Billboard 2026: la lista completa

La banda del regional mexicano Fuerza Regida se llevó más premios, pero Bad Bunny conquistó una de las categorías centrales: Artista del Año

Carmen Villalobos presentó los Latin Music Billboard 2026. Foto: Ivan Apfel / AFP

Fuerza Regida y Bad Bunny mostraron sus músculos artísticos y arrasaron con los galardones en la gala de los Premios Latin Music Billboard 2026. La agrupación del regional mexicano ganó en ocho categorías, mientras que el puertorriqueño consiguió siete, incluyendo Artista del Año.

La premiación celebrada este jueves en el James L. Knight Center de Miami, Florida, reunió a figuras de distintos géneros musicales y fue transmitida en vivo por Telemundo, con la presentación de la colombiana Carmen Villalobos y el mexicano Javier Poza.

Además de las premiaciones, hubo 16 presentaciones encabezadas por grandes cantantes latinos, incluido un homenaje a Juan Gabriel, a 10 años de su fallecimiento. Durante la ceremonia también debutó la categoría Artista de los Fans, con la votación del público en directo.

La noche también dejó resultados destacados para Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos, quienes consiguieron cuatro premios cada uno. De hecho, el mexicano lideraba la lista con 17 nominaciones. Rosalía, Tito Double P y Prince Royce sumaron tres por cabeza.

Fuerza Regida obtuvo ocho premios con ‘Marlboro Rojo’ como protagonista

El grupo consiguió cuatro de sus ocho reconocimientos gracias a ‘Marlboro Rojo’, canción que ganó en las categorías Hot Latin Song del Año, Canción del Año en Streaming, Global 200 Canción Latina del Año y Canción Regional Mexicana del Año.

A estos triunfos se sumaron los premios a Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo; Top Latin Albums Artista del Año, Dúo o Grupo, y Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo. La agrupación también recibió el Premio Billboard Vanguardia, reconocimiento asociado con su propuesta creativa y su contribución a la proyección internacional de la música mexicana.

Bad Bunny, por su parte, obtuvo siete galardones, incluidos Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año, Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino, Top Latin Albums Artista del Año, Masculino, Artista Latin Rhythm del Año, Solista, y Compositor del Año.

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Karol G ganó como Artista de los Fans en el Latin Music Billboard

Uno de los momentos relevantes de esta edición fue la entrega de Artista de los Fans, una categoría incorporada por primera vez en la historia de los Premios Latin Music Billboard 2026. El público pudo elegir directamente al ganador mediante una votación en vivo.

Karol G se llevó el reconocimiento tras competir con Fuerza Regida, Peso Pluma, Prince Royce y Tito Double P. El resultado añadió un cuarto premio a los que obtuvo durante la ceremonia, donde también fue reconocida como Artista del Año, Femenina, tanto en Hot Latin Songs como en Top Latin Albums, y ganó Canción Latin Pop del Año junto a Marco Antonio Solís por ‘Coleccionando heridas’.

A diferencia de los premios habituales de Billboard, que se determinan a partir del rendimiento de canciones y álbumes en las listas, el nuevo galardón quedó en manos de los votantes. La organización había anunciado que los finalistas podían recibir votos del público hasta el día de la ceremonia.

Otros artistas que destacaron en Miami

Peso Pluma recibió cuatro premios, dos de ellos compartidos con Tito Double P por el álbum ‘DINASTÍA’, y el galardón a Artista Regional Mexicano del Año, Solista.

Romeo Santos consiguió cuatro galardones, incluido Artista Tropical del Año, dos de ellos junto a Prince Royce gracias a ‘Lokita por mí’. Por su parte, Rosalía recibió tres reconocimientos y también fue distinguida con el Premio Billboard Salón de la Fama.

Asimismo, Cristian Castro obtuvo el Premio Billboard Trayectoria Artística, mientras que Rubén Blades recibió el Premio Billboard Ícono.

Lista de ganadores de los Premios Latin Music Billboard 2026

Categorías de artistas

Artista del Año: Bad Bunny

Bad Bunny Artista del Año, Debut: Omar Courtz

Omar Courtz Gira del Año: Bad Bunny

Bad Bunny Artista Crossover del Año: Burna Boy

Burna Boy Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny

Bad Bunny Artista de los Fans: Karol G

Categorías de canciones y listas de popularidad

Global 200 Canción Latina del Año: Fuerza Regida, ‘Marlboro Rojo’

Fuerza Regida, ‘Marlboro Rojo’ Hot Latin Song, Canción del Año: Fuerza Regida, ‘Marlboro Rojo’

Fuerza Regida, ‘Marlboro Rojo’ Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año: Peso Pluma y Tito Double P, ‘daño’

Peso Pluma y Tito Double P, ‘daño’ Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino: Bad Bunny

Bad Bunny Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina: Karol G

Karol G Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida

Fuerza Regida Hot Latin Songs Sello Discográfico del Año: Rimas

Rimas Canción del Año, Latin Airplay: Romeo Santos y Prince Royce, ‘Lokita Por Mí’

Romeo Santos y Prince Royce, ‘Lokita Por Mí’ Sello Discográfico del Año, Latin Airplay: Sony Music Latin

Sony Music Latin Canción del Año, Streaming: Fuerza Regida, ‘Marlboro Rojo’

Categorías de álbumes

Top Latin Album del Año: Peso Pluma y Tito Double P, ‘DINASTÍA’

Peso Pluma y Tito Double P, ‘DINASTÍA’ Top Latin Albums Artista del Año, Masculino: Bad Bunny

Bad Bunny Top Latin Albums Artista del Año, Femenina: Karol G

Karol G Top Latin Albums Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida

Fuerza Regida Top Latin Albums Sello Discográfico del Año: Rimas

Categorías de música Latin Pop

Artista Latin Pop del Año, Solista: Rosalía

Rosalía Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo: Maná

Maná Canción Latin Pop del Año: Karol G y Marco Antonio Solís, ‘Coleccionando Heridas’

Karol G y Marco Antonio Solís, ‘Coleccionando Heridas’ Sello Discográfico del Año, Latin Pop Airplay: Sony Music Latin

Sony Music Latin Álbum Top Latin Pop del Año: Rosalía, LUX

Rosalía, LUX Top Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin

Categorías de música tropical

Artista Tropical del Año, Solista: Romeo Santos

Romeo Santos Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura

Aventura Canción Tropical del Año: Romeo Santos y Prince Royce, ‘Lokita Por Mí’

Romeo Santos y Prince Royce, ‘Lokita Por Mí’ Sello Discográfico del Año, Tropical Airplay: Sony Music Latin

Sony Music Latin Álbum Top Tropical del Año: Romeo Santos y Prince Royce, Better Late Than Never

Romeo Santos y Prince Royce, Better Late Than Never Top Tropical Albums Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin

Categorías de música regional mexicana

Artista Regional Mexicano del Año, Solista: Peso Pluma

Peso Pluma Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida

Fuerza Regida Canción Regional Mexicana del Año: Fuerza Regida, ‘Marlboro Rojo’

Fuerza Regida, ‘Marlboro Rojo’ Sello Discográfico del Año, Regional Mexican Airplay: Universal Music Latin Entertainment

Ozuna, Wisin, Ivy Queen, Elvis Crespo, Víctor Manuelle y Manuel Turizo fueron algunas de las presentaciones musicales de la gala. En el homenaje a Juan Gabriel cantaron Carlos Rivera, Jessi Uribe, Pablo Alborán, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia.

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