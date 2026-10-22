Serie Mundial: Jackson Chourio, el venezolano que ya le quitó un récord a Miguel Cabrera

El venezolano de los Cerveceros llegó a seis cuadrangulares en playoffs y fijó una marca histórica antes de cumplir 23 años

Jackson Chourio ha estado activo con el madero | HARRY HOW / GETTY IMAGES VIA AFP

Jackson Chourio llega a la Serie Mundial con los Cerveceros de Milwaukee y un récord de jonrones en postemporada que destaca su impacto a los 22 años. El jardinero venezolano afrontará desde este viernes el duelo contra los Rays de Tampa Bay tras convertirse este octubre en el primer pelotero con seis cuadrangulares en playoffs antes de cumplir 23 años. Su próximo escenario será el mismo en el que Miguel Cabrera conquistó un campeonato a los 20.

La antesala del Clásico de Otoño da fuerza a la comparación entre los dos venezolanos. Chourio llega como una pieza importante del ataque de Milwaukee, mientras el recuerdo de Cabrera remite a los Marlins de Florida de 2003 y a sus cuatro jonrones durante aquella postemporada. El zuliano ya superó esa cifra antes de los 23 años y dejó atrás los cinco cuadrangulares que compartían Juan Soto y Kyle Schwarber en esa categoría.

La precocidad y el impacto en octubre acercan sus nombres, aunque sus trayectorias todavía tienen dimensiones muy distintas. Chourio tendrá en esta Serie Mundial otra oportunidad para ampliar sus logros y responder a las expectativas que despierta su talento. Cabrera convirtió su irrupción de 2003 en el inicio de una carrera histórica. El reto de la joven estrella de Milwaukee es poder llegar a igualarlo.

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¿Cuántos jonrones en postemporada tiene Jackson Chourio antes de cumplir 23 años?

Chourio acumula seis jonrones en playoffs, la mayor cantidad en la historia para un bateador antes de cumplir 23 años. El quinto llegó el 3 de octubre, ante el zurdo Robbie Ray, en el primer juego de la Serie Divisional contra los Padres de San Diego. Ese cuadrangular rompió el empate interno que sostenía con Prince Fielder y Orlando Arcia como máximos jonroneros de octubre en los Cerveceros.

Once días después llegó el sexto, el que puso su nombre en un renglón que no pertenecía a nadie. La pelota salió del bate de inmediato ante Snell y marcó el tono del triunfo de Milwaukee por 6-2 sobre los Dodgers.

El dato que mejor retrata su habilidad es el momento de esos batazos. Tres de sus seis jonrones abrieron los juegos como primer bate de la alineación. Solo Schwarber, con cinco, aparece por encima en esa categoría, y Chourio lo empareja de momento con Jimmy Rollins, Derek Jeter y Shohei Ohtani. Su promedio vitalicio en playoffs es de.284 con un OPS de.880 en 16 partidos. No son números de un novato con suerte. Son números de un jugador que entiende octubre.

El récord de jonrones que compartían Miguel Cabrera, Juan Soto y Kyle Schwarber

Cinco cuadrangulares en playoffs antes de los 23 años era la barrera que nadie cruzó durante más de dos décadas. Soto lo firmó con los Nacionales de Washington y los Padres, y Schwarber lo hizo con los Cachorros de Chicago. Los dos pertenecen a la élite actual del béisbol y su presencia en la lista le da valor extra a lo nuevo de Chourio.

Cabrera tiene su propio capítulo en este tema. A los 20 años pegó cuatro jonrones durante la postemporada de 2003 con los Marlins de Florida, la mayor cantidad en una sola edición de playoffs para un jugador de 20 años o menos. Ese equipo terminó campeón de la Serie Mundial y su bate fue pieza central de la hazaña.

El momento más citado de aquella racha ocurrió el 22 de octubre de 2003, hace exactamente 23 años. En el Juego 4 del Clásico de Otoño, Roger Clemens, de 41 años, le tiró una bola rápida cerca de la barbilla y Cabrera respondió seis pitcheos después con un cuadrangular de dos carreras al jardín contrario. Aquella noche lo convirtió en el segundo pelotero más joven en pegar un jonrón en una Serie Mundial.

¿En qué se parecen Jackson Chourio y Miguel Cabrera?

Los dos venezolanos debutaron en las Mayores a los 20 años y ambos trataron los grandes escenarios como un juego más. Cabrera devolvió una pelota lanzada a la altura de su cara con un batazo decisivo en una Serie Mundial.

Chourio le dio la vuelta a una recta de 101 millas por hora del mejor cerrador de la liga para un sencillo ganador ante los Padres. El miedo escénico no existe en ninguno de los dos.

También coinciden en la forma de enfrentar a los ases. Clemens no pudo con el Cabrera de 20 años y Snell no pudo con el Chourio de 22. El propio David Ortiz ha dicho que el zuliano le recuerda al Cabrera de los Marlins, ese que atacaba el primer lanzamiento con todo su poder.

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La carrera de Chourio frente a la dimensión histórica de Miguel Cabrera

Las carreras completas de ambos no admiten comparación, al menos por ahora. Cabrera terminó con una Triple Corona, 511 cuadrangulares y 3,167 imparables en 21 temporadas y espera su entrada al Salón de la Fama en la primera boleta una vez que cumpla el periodo de retiro. Chourio, en cambio, apenas suma tres campañas y todavía tiene un largo camino por delante.

Sin embargo, el marabino ya colocó su nombre en renglones que antes pertenecían a leyendas y eso tiene un valor concreto en octubre. Ningún prospecto venezolano de esta generación llegó tan lejos tan rápido en la fiesta grande del béisbol.

El siguiente examen arranca este viernes. Milwaukee abrirá la Serie Mundial contra los Rays de Tampa Bay, con Chourio como una de sus principales figuras. El venezolano buscará el primer campeonato en la historia de los Cerveceros, un logro que ampliaría su impacto en octubre. La comparación con Cabrera tiene su punto de encuentro en la precocidad, aunque Chourio aún necesita años de resultados para acercarse a la dimensión de su compatriota.

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