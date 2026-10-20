La actriz Christina Applegate fue mal diagnosticada con esclerosis múltiple: cómo pasó

A través de su podcast, la artista de 54 años expresó que no sabe lo que pasa en su cuerpo y aún busca respuestas médicas

Christina Applegate debe usar silla de ruedas ocasionalmente. Foto: K. Winter / AFP

La condición médica de Christina Applegate es desconcertante. La actriz californiana reveló recientemente que su doctor le comunicó que no padece esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica que le diagnosticaron de forma errada en 2021.

A través de su podcast ‘MeSsy’, que conduce junto a Jamie-Lynn Sigler, la artista de 54 años expresó que ahora atraviesa por una nueva etapa llena de incertidumbre, puesto que los síntomas continúan limitando significativamente su vida cotidiana, pero ahora sin una explicación definitiva de qué está ocurriendo en su cuerpo.

“Estoy de vuelta al punto de partida, sin saber qué me está pasando”, dijo Christina Applegate, que en los años 2002 y 2003 participó en dos episodios de la exitosa serie Friends. En ambos capítulos interpretó a Amy Green, hermana de Rachel Green.

El portal médico Medline Plus explica que la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos. Se produce cuando el sistema inmunitario daña la mielina, la cubierta protectora que rodea las fibras nerviosas y facilita la transmisión de señales.

¿Cómo Christina Applegate recibió un mal diagnóstico de esclerosis múltiple?

Según relató en el programa, el proceso comenzó cuando su médico quiso suspender una infusión que recibía para observar cómo reaccionaban sus células B, un tipo de glóbulo blanco que participa en el funcionamiento del sistema inmunitario.

Como sus niveles no aumentaron ni disminuyeron tras interrumpir el tratamiento, se abrió una nueva investigación sobre su diagnóstico. Finalmente, el médico le comunicó que no tenía esclerosis múltiple. La actriz reiteró que, en lugar de hacerla sentir mejor, la noticia la dejó desconcertada.

Applegate contó que todavía necesita una silla de ruedas para desplazarse en determinadas ocasiones. “Todavía tengo que usar sillas de ruedas cuando voy al consultorio médico. No puedo caminar desde el carro hasta la habitación”, detalló.

En la esclerosis múltiple, una enfermedad que sí padece la madre del jugador de fútbol americano Fernando Mendoza, el paciente puede experimentar problemas de equilibrio, debilidad muscular, alteraciones de la sensibilidad, dificultades de coordinación, fatiga y problemas de visión. Medline Plus aclara que no todas las personas presentan los mismos síntomas ni experimentan la enfermedad de igual manera.

“Siento que les he fallado a todos”

Christina Applegate ha descrito episodios de dolor, fatiga y limitaciones de movilidad que afectan actividades cotidianas. En sus memorias ‘You with the Sad Eyes’, y en otras intervenciones públicas, llegó a contar cómo su condición física ha reducido su independencia y la ha obligado a adaptar su rutina a necesidades que antes no tenía.

“Es extraño porque siento que les he fallado a todos. Es muy desconcertante y realmente me resulta muy confuso”, dijo la famosa. Tras recibir el ahora mal diagnóstico en 2021, quiso ser una voz reconocida para quienes viven con esclerosis múltiple.

La actriz, ganadora de un premio Emmy en 2003, reveló además que en algunos días su movilidad es tan limitada que decidió reducir el espacio donde duerme. En su libro, escribió: “En algunos aspectos, mi vida se ha reducido al tamaño de mi cama California King”.

Pese a que no tiene esclerosis múltiple, esta nueva situación no borra los años de dificultades ni invalida lo que Christina Applegate ha experimentado físicamente. Ahora, en medio de sus dificultades, desea encontrar cuál es su condición real.

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