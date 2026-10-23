Canelo Álvarez pone fin al misterio sobre por qué eligió España para preparar su pelea con Mbilli

Canelo entrena en Gandía para evitar los problemas de adaptación que sufrió en Arabia Saudita

Canelo se prepara en España | CANDICE WARD / Getty Images via AFP

Canelo Álvarez eligió España para su campo de entrenamiento por dos motivos concretos. El mexicano aprovechó su amistad con Oleksandr Usyk para trabajar con el equipo del ucraniano en Gandía, Valencia, y buscó reducir la diferencia horaria con Arabia Saudita antes de enfrentar a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad.

El cambio de sede también responde a una experiencia que no quiere repetir. En su anterior presentación en territorio saudí, ante William Scull en mayo de 2025, el horario de la pelea afectó sus sensaciones físicas. “Fue una experiencia muy mala”, reconoció en una entrevista con The Ring.

Por eso, la preparación del tapatío incluye un ajuste que va más allá del gimnasio. Su estancia en Europa le permite trabajar con nuevos especialistas en acondicionamiento físico y acercar sus horarios de descanso a los que tendrá durante la semana del combate. Eddy Reynoso conserva el mando de la preparación boxística.

¿Por qué Canelo Álvarez entrena en España antes de enfrentar a Mbilli?

Canelo Álvarez trasladó su campamento a Gandía para incorporar el trabajo físico del equipo de Usyk y facilitar su adaptación al horario de Riad. La decisión modifica una rutina que, durante los últimos años, tuvo a California y México como sus principales bases de preparación.

El mexicano explicó que primero revisó videos y consultó sobre los métodos del grupo del ucraniano. Después obtuvo acceso al gimnasio y encontró una oportunidad para sumar conocimientos a su preparación. Según relató, disfruta las sesiones y se siente cómodo con las nuevas tareas de fuerza y acondicionamiento.

La colaboración no implica un cambio de entrenador principal. Reynoso dirige los aspectos técnicos y tácticos del boxeo, mientras los especialistas del entorno de Usyk aportan al trabajo físico. Esa distribución de funciones permite que el mexicano incorpore otros métodos sin romper la estructura de su esquina.

La amistad con Oleksandr Usyk que abrió las puertas del gimnasio

La buena relación entre Canelo y Oleksandr Usyk facilitó el acceso al equipo de entrenamiento en España. El mexicano dejó claro que ambos mantienen una amistad fuera del ring y que suelen conversar cuando coinciden en los eventos de boxeo.

“Usyk y yo siempre hemos sido muy buenos amigos y hablamos cada vez que nos vemos. Nos llevamos bien”, contó Álvarez a The Ring. El tapatío también agradeció la oportunidad de utilizar las instalaciones y aprender de las personas que trabajan con el campeón ucraniano.

La aportación que Canelo destacó se concentra en la preparación física. El mexicano aseguró que aprende cosas nuevas en fuerza y acondicionamiento, un aspecto que adquiere relevancia en las semanas previas al combate. Su testimonio describe una colaboración entre equipos, con Reynoso todavía al frente del trabajo sobre el cuadrilátero.

¿Qué problemas de jet lag sufrió Canelo en Arabia Saudita?

Canelo recordó que el horario de su combate ante William Scull le provocó sensaciones extrañas durante su anterior visita a Riad. Su relato sobre aquella madrugada explica por qué ahora concede tanta importancia a la adaptación y al momento exacto en que subirá al ring.

“Fue una experiencia muy mala, eran las seis de la mañana y me sentía realmente extraño”, declaró. El mexicano vinculó esa dificultad con el cambio de horario y explicó que, tras aquella pelea, buscó entender mejor el proceso de adaptación de su cuerpo.

Además de trasladar el campamento, Álvarez habló con Turki Alalshikh sobre la hora del próximo enfrentamiento. Según explicó, pidió que la pelea no comenzara después de la medianoche o la una de la madrugada. Esa petición expresa su preferencia, pero no confirma por sí sola el horario definitivo del combate.

Diferencia horaria entre España, Arabia Saudita y California

La diferencia entre Gandía y Riad es de una hora hasta el 24 de octubre de 2026 y aumenta a dos horas desde el día 25, cuando España peninsular termina el horario de verano. Arabia Saudita mantiene su reloj sin cambios durante todo el año. Por tanto, el día de la pelea, el 31 de octubre, Riad tendrá dos horas de adelanto respecto a Valencia.

El salto desde la costa oeste de Estados Unidos es mucho mayor. Riad tiene diez horas de adelanto respecto a California durante el horario de verano estadounidense, que continúa hasta el 1 de noviembre. Esa diferencia muestra la ventaja logística de completar la preparación en España antes del viaje a territorio saudí.

La elección de Gandía reduce así el desfase que Canelo debe afrontar en el tramo final del campamento. El mexicano relacionó esa decisión con las dificultades de su anterior visita a Riad. Su objetivo es llegar al combate ante Mbilli con una adaptación horaria más sencilla y evitar las sensaciones que describió tras enfrentar a Scull.

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