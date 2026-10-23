Pumas vs Tigres: ‘Memote’ busca un milagro para Tigres ante el equipo que lo llevó al Mundial

Guillermo Martínez vuelve al Olímpico Universitario con Tigres, el equipo que necesita sus goles para seguir soñando con la liguilla

Guillermo Martínez vuelve a CU con la playera de Tigres | Claro Sports

Guillermo ‘Memote’ Martínez vivirá un reencuentro especial en el partido entre Pumas y Tigres, correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX un duelo que además del regreso de Martínez, vivirá un duelo de dos estilos en la portería tan diferentes como efectivos entre Keylor Navas y Nahuel Guzmán.

El delantero mexicano regresará al Estadio Olímpico Universitario, donde ‘Memote’ relanzó su carrera y se ganó un lugar en la Selección Mexicana para participar en el Mundial, pero ahora vestirá la camiseta de unos Tigres que necesitan sumar para mantener sus aspiraciones de clasificación.

El encuentro se disputará este sábado 24 de octubre y enfrenta al atacante con el club que marcó una etapa decisiva en su trayectoria.

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El contexto convierte la visita en algo más que un partido contra un antiguo equipo. Martínez llega con la responsabilidad de aportar soluciones a una ofensiva que ha producido poco, mientras Tigres atraviesa un momento complicado y se encuentra en la parte baja de la clasificación.

Del otro lado estará Pumas, una institución en la que el delantero encontró continuidad, confianza y el escaparate que necesitaba para llegar a la Copa Mundial de 2026.

La huella de ‘Memote’ en el Olímpico Universitario

La etapa de Martínez con Pumas fue mucho más que una parada en su carrera. Después de llegar procedente del Puebla a finales de 2023, el atacante se consolidó como referencia en el área y aportó presencia física, juego aéreo y capacidad para disputar balones con los centrales rivales.

Sus números respaldan esa importancia: durante su ciclo universitario disputó 100 encuentros oficiales y marcó 32 goles. En las temporadas 2024-25 y 2025-26 anotó 13 y 12 tantos, respectivamente, cifras que ayudaron a convertirlo en una pieza reconocible para la afición auriazul. Su contribución también coincidió con la llegada de Pumas a la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul.

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Sin embargo, su situación cambió con la reestructuración de la plantilla. La llegada de otros delanteros redujo sus oportunidades y, con Esteban Solari al mando, perdió protagonismo en el once titular. La transferencia de Memote Martínez a Tigres, concretada en septiembre, abrió una nueva etapa para un futbolista que necesitaba recuperar minutos y demostrar que todavía podía ser decisivo.

El regreso a CU tendrá, por eso, una carga emocional particular. Allí vivió algunos de los mejores momentos de su carrera reciente y se ganó el reconocimiento que después le permitió vestir la camiseta nacional.

La misión de marcarle a su exequipo para reanimar a Tigres

El desafío de Martínez será transformar ese vínculo con Pumas en una motivación competitiva. Tigres ocupa el decimocuarto lugar con 14 puntos después de 13 jornadas, con tres victorias, cinco empates y cinco derrotas. Además, suma 14 goles a favor, una producción insuficiente para un equipo que aspira a competir por los primeros puestos.

La derrota de Tigres por 0-2 ante León agravó la presión para el conjunto norteño. Con el acceso directo a la Liguilla situado en los 20 puntos, los felinos necesitan cerrar el torneo prácticamente sin margen para equivocarse. En ese escenario, los goles de ‘Memote’ pueden marcar la diferencia entre conservar una posibilidad matemática y despedirse anticipadamente de la pelea.

El plan ofensivo de Tigres podría apoyarse en los centros de Diego Lainez y los pases entre líneas de Juan Brunetta quien también aporta a la ofensiva con sus dobletes. Martínez tiene condiciones para aprovechar ese tipo de jugadas: su estatura, capacidad para ganar duelos aéreos y facilidad para fijar a los defensores le permiten funcionar como referencia dentro del área.

La dificultad estará en superar a una defensa que conoce bien sus movimientos. Pumas sabe qué aporta el delantero cuando recibe de espaldas y cómo busca anticiparse a los centrales. Para marcar la diferencia, el mexicano tendrá que combinar su fortaleza física con movilidad, desmarques oportunos y precisión en el remate.

Marcar en CU tendría un valor especial: sería una forma de responder a la confianza de su nuevo club y de demostrar que puede asumir responsabilidades en momentos complicados. Para Tigres, el objetivo es claro; para ‘Memote’, también. El delantero vuelve al escenario que lo impulsó, esta vez con la misión de cambiar el rumbo de los felinos.

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