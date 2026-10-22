Anwar Hernández, el defensa mexicano que juega en Andorra y debutó en Conference League

El defensa del Inter Club d’Escaldes abrió una ruta poco habitual para un futbolista mexicano y su actuación en Europa despierta interés

Anwar Hernández cumplió el sueño europeo en Andorra | Claro Sports

Anwar Hernández pasó de competir en categorías de ascenso en el fútbol de México y sin muchas oportunidades dentro de la Liga MX a disputar la UEFA Conference League con el Inter Club d’Escaldes de Andorra.

A sus 31 años, el defensa central vive una experiencia que pocos futbolistas mexicanos han conseguido sin debutar en la Liga MX como algunos futbolistas que lo hicieron recientemente.

Su recorrido representa una historia de perseverancia, pero también plantea una pregunta importante: ¿sus actuaciones en Europa bastan para aspirar a una oportunidad con la Selección Mexicana que encabeza Rafael Márquez?

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Con el debut de México en la Concacaf Nations League a la vuelta de la esquina, es fundamental contar con la mayor cantidad de opciones posibles ante eventuales bajas por lesión como ocurrió con Raúl Jiménez y su cirugía de rodilla.

El caso de Hernández tiene dos lecturas. Por un lado, demuestra que existen caminos alternativos para desarrollar una carrera profesional fuera de los circuitos más conocidos.

Por otro, obliga a distinguir entre competir en un torneo organizado por la UEFA y hacerlo en una liga con la exigencia necesaria para preparar a un jugador para el fútbol internacional de máximo nivel.

Su historia merece atención, aunque una eventual convocatoria al Tri tendría que sustentarse en algo más que el atractivo de su debut europeo.

Del anonimato a las ligas europeas: la irrupción del mexicano en Andorra

Formado inicialmente en las fuerzas básicas del Toluca, Hernández no consiguió dar el salto al primer equipo. Su carrera continuó en la Liga Premier mexicana, con etapas en Tuxtla FC, Cafessa Jalisco y Tritones Vallarta, antes de encontrar estabilidad en Tampico Madero.

Con la Jaiba Brava vivió uno de los momentos más importantes de su trayectoria: ganó el Clausura 2023 y el Campeón de Campeones de su categoría. Sin embargo, las dificultades para avanzar hacia una división superior limitaron sus posibilidades de crecimiento en México.

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La oportunidad europea llegó en 2024 con el Ranger’s FC de Andorra, proyecto vinculado al exfutbolista mexicano Marco Fabián. Hernández contribuyó al ascenso del equipo y, después de una temporada de adaptación, pasó al Inter Club d’Escaldes en 2025.

Allí consolidó su lugar en la defensa y formó parte del plantel campeón de la Primera División andorrana en la campaña 2025-26. Su trayectoria no siguió la ruta habitual de los mexicanos que llegan a Europa desde la Liga MX, pero le permitió alcanzar una vitrina internacional que antes parecía distante.

Conference League: buenos números, pero también lecciones por aprender

El salto competitivo se hizo evidente durante las eliminatorias europeas. Hernández disputó los 390 minutos reglamentarios de las series ante el Flora Tallinn de Estonia y el FC Drita de Kosovo, encuentros que ayudaron al Inter Club d’Escaldes a conseguir una clasificación histórica para la fase de liga de la Conference League.

Su debut en esa etapa llegó el 15 de octubre frente al Mjällby AIF de Suecia. Pese a la derrota por 2-0, el mexicano completó los 90 minutos, recuperó 10 balones y acertó 72 pases, con una efectividad del 92 %. Son cifras que reflejan actividad defensiva y capacidad para participar en la salida del equipo.

Pero el encuentro también dejó una advertencia: una desatención en la marca permitió que Axel Norén anotara de cabeza al minuto 65. En el fútbol europeo, incluso una actuación estadísticamente sólida puede quedar marcada por un error puntual.

Ese contraste define el momento de Hernández. Tiene continuidad, experiencia internacional y capacidad para sostener un ritmo físico importante, pero todavía debe demostrar que puede mantener la concentración ante rivales de mayor jerarquía. Su participación en la Conference League es un avance significativo, no una garantía de que esté listo para competir al nivel de los centrales habituales de México.

¿Tiene Anwar Hernández argumentos para llegar a la Selección Mexicana?

La búsqueda de alternativas para la defensa del Tri abre la puerta al seguimiento de futbolistas que desarrollan sus carreras fuera de los principales escaparates. Sin embargo, el caso de Hernández requiere una evaluación cuidadosa.

El cuerpo técnico de Rafael Márquez necesita centrales capaces de anticipar, defender espacios amplios, salir con el balón bajo presión y adaptarse a diferentes sistemas. La experiencia europea de Hernández puede contribuir a su desarrollo, pero la liga de Andorra ofrece un contexto competitivo distinto al de la Liga MX o las principales competiciones europeas.

También pesa la edad. A sus 31 años, el defensor podría aportar experiencia a corto plazo, aunque el proyecto de selección debe considerar igualmente a jugadores con recorrido y proyección hacia el próximo ciclo mundialista.

Por ahora, no hay elementos suficientes para afirmar que Hernández esté cerca de recibir una convocatoria. Sus estadísticas en la Conference League justifican observar su evolución, pero sus actuaciones deben valorarse en contexto, incluidos los errores individuales y el nivel de los adversarios.

La historia del zaguero mexicano tiene mérito propio: se abrió paso desde categorías de ascenso hasta una competición continental sin recorrer el camino tradicional de la Liga MX. Para convertir esa trayectoria en una oportunidad con el Tri, el siguiente paso será sostener su rendimiento y demostrar que puede responder ante exigencias mayores.

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