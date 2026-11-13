FAA ordena suspender todos los despegues en Estados Unidos hasta nuevo aviso

Los vuelos por salir deberán permanecer en tierra mientras FAA define cuándo podrán reanudarse los despegues en EE. UU.

La FFA ordenó paralizar los despegues en todo el país | Shutterstock

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre detener todos los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos por “circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”. El aviso de su Centro de Comando de Control del Tráfico Aéreo establece que las aeronaves que deban salir deberán permanecer en tierra hasta nuevo aviso.

La instrucción fue publicada a las 20:54 UTC, equivalentes a las 3:54 p.m. del este de Estados Unidos. La medida, identificada como una suspensión nacional de despegues, afecta al tráfico de salida en todos los aeropuertos del país; el boletín oficial consultado no detalla qué originó la emergencia ni confirma una hora de reanudación de las operaciones.

There has been a temporary telecommunications outage – out of an abundance of caution all flights have been halted. Every flight has been accounted for and international flights will be handled on a case by case basis. — The FAA ✈️ (@FAANews) November 13, 2026

La FAA informó que los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos serán gestionados caso por caso. La orden se refiere específicamente a mantener en tierra los vuelos pendientes de despegar y no anuncia una prohibición general de aterrizajes. La duración de la interrupción queda sujeta a nuevas instrucciones de la autoridad aeronáutica.

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¿Por qué la FAA suspendió los despegues en Estados Unidos?

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que un problema de comunicaciones afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo del país. Ante esta situación, la FAA ordenó detener los despegues en todos los aeropuertos estadounidenses.

Duffy explicó en X que los técnicos de la FAA ya investigan el problema. La falla tiene alcance nacional, por lo que la suspensión no se limita a un aeropuerto o una ciudad.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

La FAA señaló que se trata de una interrupción temporal de las telecomunicaciones y que decidió detener los vuelos por máxima precaución. Es decir, la medida se tomó como una acción preventiva de seguridad.

“Proporcionaremos actualizaciones inmediatas a medida que las tengamos”, afirmó Duffy. El secretario se comprometió así a informar los avances conforme reciba nueva información.

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¿Cuándo se reanudarán los vuelos en Estados Unidos?

La FAA aún no ha comunicado una hora para levantar la suspensión de despegues. Los técnicos de la agencia investigan la falla de comunicaciones, pero la información difundida no establece un plazo para resolverla ni confirma si las salidas se restablecerán de manera simultánea o gradual.

La medida ha afectado los planes de viaje de miles de personas en Estados Unidos. Según datos de FlightAware citados por Reuters, cerca de 7,000 vuelos registraban retrasos o cancelaciones por la interrupción, aunque ese balance no equivale a una cifra oficial de pasajeros afectados.

Mientras no se levante la restricción, los aviones pendientes de despegar deberán permanecer en tierra. Las aeronaves que ya están en el aire pueden aterrizar, una distinción importante para los pasajeros que esperan la llegada de familiares o tienen conexiones previstas durante la suspensión.

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